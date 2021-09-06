Giữa đêm Công Vinh livestream 'nóng' đạt lượt xem khủng, nói về tin đồn "ăn chặn" số tiền kêu gọi cứu trợ miền Trung vừa qua

Cựu cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: "Nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản là vu khống. Chứng cứ tất cả vợ tôi đều ghim trên Facebook và tất cả phương tiện truyền thông, đều là số tài khoản đó... Chúng tôi mà có 320 tỷ sau chuyến đi vừa rồi, chúng tôi sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Vụ lùm xùm sao kê từ thiện của Thủy Tiên vợ Công Vinh đang "nóng" lên từng ngày. Trong lúc dân mạng đang chưa biết thực hư sự việc thế nào thì mới đây cựu cầu thủ đình đám đã livestream trên trang cá nhân và tuyên bố thông tin chấn động về sự việc vừa qua.

Tiếp đó, cựu cầu thủ đình ấm nhấn mạnh: Tôi là chồng, tôi không bao giờ để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy. Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh tất cả những gì vợ tôi bỏ công sức ra làm là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi tất cả mọi thứ, không bao giờ vì việc từ thiện hay không dám sao kê mà để ảnh hưởng. Chúng tôi mất nghề cũng được nhưng danh dự không được ai chà đạp".

Một số bình luận của dân mạng

Mọi người cũng biết rồi, Vinh muốn là người thật việc thật, ra tận ngân hàng đàng hoàng. Bây giờ dịch ai cũng ở nhà chứ đâu có thể ra đường được. Mọi người nói Vinh có thể sao kê online, cái đó chỉ là một vấn đề. Vinh còn rất nhiều giấy tờ khác nữa. Mọi người hãy đợi Vinh và Tiên sao kê ngân hàng xong, đưa lên cho tất cả thấy sự thật có phải như vậy không. Lúc đó, người mà đã vu khống Vinh, vu khống vợ Vinh có chịu trách nhiệm trước pháp luật không, hay chỉ nói mơ thôi?". Cựu cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ trong livestream mới nhất.

Buổi live trước đó của hai vợ chồng cầu thủ nổi tiếng

Trước đó, sau khi bị "réo" tên trong các chuỗi 'giấc mơ sao kê', hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cũng đã live "nóng" và bà xã Công Vinh đã rơi nước mắt khiến dân mạng chú ý. Thủy Tiên giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí".

Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời bà Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình.

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

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