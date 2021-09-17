Những câu ‘cà khịa’ ‘best’ thẳng tính, ‘best’ đi vào lòng người đậm chất Minh Tú không lẫn vào đâu

Giải trí 17/09/2021 07:11

Nhân dịp Minh Tú trở lại với vai trò giám khảo chương trình thực tế mới 'Tiktok FashUP', cùng nhìn lại những khoảnh khắc “bất tử" của Minh Tú trên “ghế nóng" các chương trình từ trước đến nay.

Minh Tú từng hài hước mượn một câu thoại trong bộ phim “Về nhà đi con”, biến tấu nó để chia sẻ về mục đích sống của mình: “Hạnh phúc, tận hưởng, yên bình. Thanh xuân như một tách trà, sống không cà khịa là trà mất ngon”. Thật vậy, nếu một ngày Minh Tú không “khịa" ai thì lúc đó chương trình mà cô tham dự sẽ mất chất. Liệu trên ghế nóng lần này trong chương trình "Tiktok FashUP", Minh Tú có cùng người bạn thân thiết là NTK Chung Thanh Phong "một mất một còn" vì ngôi vị Quán quân của thí sinh hay không?

Cùng nhìn lại những phát ngôn “đi vào lòng đất" của Hoa hậu Siêu quốc gia Minh Tú.

Những câu ‘cà khịa’ ‘best’ thẳng tính, ‘best’ đi vào lòng người đậm chất Minh Tú không lẫn vào đâu - Ảnh 1
Minh Tú được mệnh danh là "thánh cà khịa" bậc nhất showbiz vì những phát ngôn đi vào lịch sử của mình. Ảnh: Internet
Những câu ‘cà khịa’ ‘best’ thẳng tính, ‘best’ đi vào lòng người đậm chất Minh Tú không lẫn vào đâu - Ảnh 2
Minh Tú chuẩn bị có màn "comeback" ấn tượng với vai trò giám khảo "Tiktok FashUP" sau thời gian dài chưa ngồi ghế nóng bất kỳ chương trình thực tế nào. Ảnh: BTC

Trong chương trình “The Look” 2017, khi tranh giành thí sinh với Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Tú đã thẳng thắn gạt đàn em sang một bên bằng câu nói: “Không sao chị sẽ đẩy đội em ra trước rồi chị với Phạm Hương tính đến đội 2 người.” Trước đó Kỳ Duyên chỉ “lỡ miệng" cảnh báo đàn chị rằng: “Coi chừng nam châm cùng dấu sẽ đẩy nhau đó nhau.”

 

Trong lúc Hoàng Thùy đang hỏi một thí sinh trong chương trình “The Face” 2017 rằng: “Em chưa định rõ đúng không? Chị sẽ giúp em", Minh Tú chen ngang với thái độ rất “gắt" vì Hoàng Thùy chưa để thí sinh trả lời cô: “Khoan để Minh Tú nghe được em đó trả lời câu hỏi của Minh Tú đã rồi sẽ nhường cho Hoàng Thùy.”

 

Khi bị loại đi học trò cưng Khánh Linh trong “The Face", Minh Tú không ngần ngại vào thẳng hậu trường kiếm Lan Khuê để “tính chuyện". ​​Minh Tú lớn tiếng "Điều bạn nói đang xúc phạm đến người khác, đừng để tình cảm cá nhân vào chương trình này, suy nghĩ lại đi, ở đây đừng làm hoa hậu thân thiện đừng làm miss 10+1". Lan Khuê nói "Thì cũng đã loại rồi phải chịu thôi", Minh Tú liền "bật lại": "Cứ chờ đã, bôi cái môi thâm đó rồi hãy nói chuyện với chị" hay "Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn thì tôi đã rất bình tĩnh rồi".

 

Lại là một màn “chặt chém" với Kỳ Duyên khi Minh Tú thuyết phục thí sinh: “Là một người mẫu chuyên nghiệp thì dù diễn ở đâu cũng phải tỏa sáng. Đừng đem việc diễn cho người này người kia là vedette để thuyết phục.”. Trước đó Kỳ Duyên lại “lỡ dại" khoe mình từng là vedette nhiều nơi trong khi “chị đại” Minh Tú ở vị trí đó muốn “sập sàn diễn" luôn rồi.

 

Trong “The Face", Minh Tú để cho Hoàng Thùy ra sức thuyết phục thí sinh Đồng Ánh Quỳnh muốn khan nước bọt xong để rồi cuối cùng cô nàng lựa chọn về team Minh Tú. Khi bị Hoàng Thùy “dạy dỗ" bằng ca dao: “Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậm", nữ siêu mẫu chốt hạ câu đúng “xát muối vào tim" Hoàn Thùy: “Cá giờ ăn phile không nhả xương chi cho nó mệt.”

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Từ khóa:   Minh Tú Hoa hậu Minh Tú Tiktok FashUP

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