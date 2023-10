Duy Khánh: “Chị Khả Như đen đúa rồi diêm dúa sao á, mặt chỉ vô lý lắm, U40 rồi nên chỉ hay bứt rứt lắm”

Khánh sống 1 mình hay ở với gia đình? Có thể chia sẻ một chút cảm giác hiện tại?

Hiện tại Khánh đang sống 1 mình, còn gia đình Khánh đang sống ở quận khác nên 4 tháng qua không gặp được nhau. Bình thường trước đó 1-2 tuần Khánh sẽ về 2-3 ngày để thăm mẹ với em trai. Hiện tại Khánh cũng rất muốn về thăm nhưng không thể làm khác được vì phải tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng chính phủ. Khánh đang rất nhớ gia đình, nhớ phim trường, khán giả.

Công việc của Khánh ổn chứ? Thu nhập có giảm sút không?

Hiện tại các show truyền hình của Khánh được quay hình tại nhà online qua màn hình laptop hoặc điện thoại. Thời gian này có công việc để làm là may mắn lắm rồi, còn với thu nhập đối với Khánh không còn quan trọng nữanữa. Quan trọng là có sức khỏe thì mới đảm bảo được sau này sẽ thực hiện được những dự định ấp ủ trong tương lai.

Có một khoảng thời gian Khánh gần như biến mất khỏi showbiz, Khánh chia sẻ một chút được không?

Khánh nhớ đó là khoảng thời gian 4 năm trước. Đó là lúc Khánh cảm thấy đến giai đoạn độ tuổi mà mình suy nghĩ quá nhiều, bị stress quá nên Khánh cũng không hoạt động, hay gặp gỡ ai. Khánh dành thời gian đi du lịch, mua sắm và làm những việc mang tính chất tận hưởng cho bản thân mình nhiều hơn, rồi sau đó khi bắt đầu ổn định về tâm lý và tinh thần rồi thì mới quay lại với guồng công việc. Rất vui là khi Khánh trở lại mọi người vẫn ủng hộ rất nhiều và luôn chờ đợi trong khoảng thời gian đó.

Khoảng thời gian đó có vẻ như Khánh dành thời gian để đi du lịch, tận hưởng cho bản thân?

Khoảng thời gian đó Khánh đi cũng khá nhiều địa điểm. Khi mà Khánh cảm thấy muốn đi nước nào quá thì Khánh sẽ tìm đủ mọi cách phỏng vấn xin visa rồi sau đó book vé máy bay đi liền luôn, thậm chí không suy nghĩ. Đôi khi đi mà chẳng cầm theo quần áo gì nhiều hết. Qua tới nơi thì tự túc ăn uống, thích cái gì thì mua quần áo bên đó luôn. Nói chung là mình tự do trong suy nghĩ phải tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng giây phút này nên Khánh chơi “tới công chuyện” luôn.

Có thể kể một chút về những nơi Khánh đã đi qua, hình như có cả châu Âu và châu Á?

Khánh có đi qua những nước châu Á và châu Mỹ, châu Âu thì Khánh chưa có dịp. Đúng ra là trong năm nay và năm sau Khánh có kế hoạch đi châu Âu nhưng vì dịch bệnh nên tạm hoãn lại. Châu Á thì Khánh cũng đi khá khá nhiều còn Mỹ thì 2 năm trở lại đây Khánh có lịch lưu diễn thì sẽ kết hợp luôn với việc thăm thú, trải nghiệm những loại hình nghệ thuật ở bên đó. Khánh vui lắm vì mình được ăn ngon, được mặc đẹp và được chụp hình đẹp. Mình đã có những trải nghiệm thú vị để có thể chia sẻ với mọi người.

Những kỷ niệm về những chuyến đi đó Khánh có thể bật mí?

Mình đã được trải nghiệm cảm giác đi cắm trại ở rừng sâu. Khánh cũng từng được đi trượt tuyết vào mỗi buổi sáng. Rồi có cả đi leo núi, nói chung những hoạt động, loại hình thể thao đó ở Việt Nam Khánh rất lười, ít khi đi nhưng ở Mỹ không khí lạnh dễ chịu nên tham gia những hoạt động đó không ra mồ hôi, cảm thấy rất thích. Hơn hết nữa là Khánh được đi chung với một nhóm bạn rất thân nên đó là kỷ niệm tuyệt vời.

Là một người “cuồng chân" những hiện tại không đi đâu được, Khánh làm gì để đỡ buồn chán hơn trong mùa dịch?

Thì Khánh xem phim, chơi với 4 bé mèo của Khánh. Khoảng thời gian đi làm Khánh không chăm chút được cho 4 bé nên bây giờ Khánh ở nhà suốt lâu lâu cũng thấy mình giống tự kỷ nói chuyện với tụi nó suốt thôi. Mình chăm chút, lo lắng cho nó để không suy nghĩ nhiều. Mặc dù cuồng chân thật nhưng mình cũng phải suy nghĩ cho đại cuộc, suy nghĩ cho cộng đồng. Mình cứ nghĩ tích cực là mình có thời gian tha hồ ngủ nướng, tha hồ xem phim. Đối với Khánh thời gian này được ở nhà là hạnh phúc và may mắn lắm rồi.

Trở lại với công việc, thời gian gần đây Khánh xuất hiện trong những chương trình nào?

Khánh có xuất hiện trong một số chương trình quay hình online. Sắp tới cũng sẽ xuất hiện trong một vài dự án mà Khánh ấp ủ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đón xem Khánh diễn xuất trong thời gian tới.

Việc quay online và tương tác trực tiếp không được tiếp xúc với nhau có nhiều trở ngại không?

Có nhiều lắm, ví dụ như là mạng lag không nghe được đối phương nói gì, bạn diễn đang thao thao bất tuyệt thì mình phải ráng chờ để đường truyền tốt mới “quăng miếng" lại được. Rồi lúc mạng yếu đôi khi mình thấy mặt nhau mờ căm hà, giống như thấy tiếng không hình sẽ không thấy được rõ biểu cảm của nhau. Nhưng thật ra đã có thể nói chuyện với nhau là rất vui rồi. Trước khoảng thời gian ghi hình Khánh ở nhà buồn lắm luôn, kiểu không tiếp xúc được với ai. Sau này có việc ghi hình làm cho mình thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng sảng khoái hơn.

Kỷ niệm đáng nhớ trong những lần quay online

Mình thấy bị “chậm một nhịp" so với người khác là chuyện đáng nhớ nhất vì nhiều khi người ta nói đến đâu rồi mà mình vẫn ngồi thừ ra cười cho cái vấn đề trước đó. Quay online thì sẽ thoải mái hơn xíu. Ở trên mình sẽ ăn mặc chỉn chu, ở dưới do ngồi lâu hay bị tê chân nên Khánh ở dưới “xả láng" lắm. Ở trên khi lên hình thì tổng thể ok nhưng nhìn ở ngoài hết luôn thì rất là mắc cười.

Khánh quen Khả Như như thế nào? Có thể kể về lần đầu gặp mặt.

Khánh quên chị Khả Như cách đây 11-12 năm rồi. Lúc đó Khánh quen qua một người bạn, qua anh Thuận Nguyễn. Lúc đó Khánh nhớ đang học lớp 10 hay 11 gì đó, lúc đó Khánh có qua nhà ảnh chơi, lúc đó cả 2 vẫn chưa làm nghề đâu. Tình cờ Khánh gặp chị Khả Như, lúc đó chị đang học trường Sân khấu và theo nghề rồi. Lần đầu gặp chị Khả Như mắc cười lắm, thấy chỉ cứ đen đúa rồi diêm dúa sao á. Nhìn chỉ ngộ lắm, mặt chỉ vô lý lắm. Mà cái tính thì tương phản với cái mặt, rất dễ thương.

Xưa Khánh khổ lắm đâu có được ăn nhà hàng đâu. Mà lúc mới gặp thôi mà chị Như dẫn Khánh đi ăn gà rán mà thời đó gà rán được gọi là “cao lương mỹ vị" á. Và chị Như rất là thương Khánh. Về ngoại hình thị chị Khả Như rất vô lý, nhưng tính cách thì có lý vô cùng. (Cười lớn). Chị là một người tử tế và sống tình cảm vô cùng.

Từ đâu 2 người dần trở nên thân thiết và có mối quan hệ “chị - em trai ruột" như thế?

Từ cái đợt đi quay “Xóm sân si", lúc đó 2 chị em cũng có nói chuyện nhiều nhưng chưa đến mức thân như chị em ruột thịt. Cho đến khi Khánh ngỏ lời mời chỉ tham gia “Xóm sân si" do Khánh sản xuất, chỉ ok ngay và không đề cập gì đến vấn đề tiền nong cả, chỉ nói là “Em có nhiêu thì gửi chị bấy nhiêu.”, vì trên tinh thần chị hỗ trợ. Nhưng Khánh cái nào ra cái đó, chị Như dành thời gian công sức cho mình thì mình cũng phải gửi lại số tiền xứng đáng với thời gian chị bỏ ra.

Duy Khánh cùng chị "guột" Khả Như trong series “Xóm sân si" do anh sản xuất. Ảnh: NVCC

Sau 1 năm trời ghi hình cùng nhau, ra mắt 2 season thì mọi người thấy Khánh và chị Như rất ăn ý với nhau nên hay book gameshow chung. Lần này gặp nhau cũng có hàng tá câu chuyện để kể, chia sẻ. Mấy bữa dịch này ngày nào cũng gọi điện thoại có khi đến cả 2-3 tiếng. Khánh cảm thấy giữa 2 chị em không có gì để giấu nhau hết, mọi chuyện thầm kín mọi ngóc ngách trong bản thân đều chia sẻ với nhau. Đúng nghĩa như 2 chị em “guột" vậy đó.

Có những lần Khả Như không ngủ được, dội “bom" message của Khánh, Khánh thấy thế nào? Đối phó ra sao?

Khánh thấy mắc cười. Có những đêm Khánh cũng không ngủ được và cũng kiếm chị Như, nhưng mà những đoạn đó thì Khánh sẽ không bao giờ tung ra. Khánh chỉ tung của chị Khả Như ra để tạo sự “phẫn nộ" từ một phía thôi. Mấy lần buồn buồn chán chán mà gọi bà Khả Như bả bận cỡ nào cũng nghe máy hết. Mỗi lần bả gọi, Khánh cũng nghe máy nhưng mà bả dai quá. Bả cứ nói quài nói mãi, mà vẫn đề là còn chuyện gì để nói đâu. Xong cả 2 vẫn mở camera, mở mic xong mạnh ai nấy làm chuyện người đó. Khánh thấy hành động đó quá vô nghĩa nên nói vậy thôi cúp máy đi.

Mà chị Như cũng gần 40 rồi, chưa chồng, chưa bồ gì hết nên cảm giác cô đơn quạnh hiu trong nhà. Nên trong khoảng thời gian này buồn, bứt rứt nên tìm đến Khánh để giải khuây. Nhưng mà Khánh cũng có nhiều thứ để làm nên không thể đáp ứng được hết thời gian biểu cho chỉ. Vậy nên là chỉ dội bom cho Khánh trả lời. (Cười)

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khánh và Khả Như. Có thể kể một vài tính xấu của bà chế này không? Và bí quyết của Khánh làm thế nào để “trị" một bà chị chưa chồng như thế?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là câu cửa miệng của chỉ lúc có job. (Cười) Chỉ sẽ hỏi: “Job" này mọi người có mời Duy Khánh không? Mời Duy Khánh luôn nha. Xong cái Khánh có Job gì cũng nói: “Mời chị Khả Như luôn đi nha". Hai chị em hay rủ rê nhau cùng xuất hiện chung. Khi tham gia chung như vậy tương tác thì sẽ mang hiệu quả rất tốt.

Chị Khả Như có một tính xấu duy nhất là hay cọc, hay quạu. Bả đói cũng quạu, mệt cũng quạu. Mà bả giận cá chém thớt mắc cười lắm. Mà quạu tầm 5-10 phút là xì cười hà. Bả “vô Lý Hùng” lắm. Còn lại thì tính cách dễ thương, đáng yêu.

Khánh không trị bả được. Cả cái showbiz này không ai trị được. Có tâm thức của bả tự trị bả thôi hà.

Chuyện tình cảm cá nhân của Khánh ra sao? Có thể bật mí?

Không! Khánh sẽ không bật mí bởi vì Khánh muốn mọi người quan tâm, theo dõi hoạt động nghệ thuật của Khánh, còn chuyện riêng tư thì Khánh sẽ không chia sẻ.

Dạo này nhan sắc Khánh thăng hạng lắm. Có thể tiết lộ bí quyết dưỡng nhan và chăm sóc vóc dáng được không?

Chắc do mọi người thấy Khánh chụp hình “app" nhiều á, chỉnh có kỹ kỹ xíu nên thấy thay đổi. Thật ra thì Khánh cũng công nhận là mình cũng có thay đổi xíu. Ngày trước Khánh mập lắm, tới 72 ký lận nên là lên hình lúc nào cũng mũm mĩm, tròn ủm hà, mà mặc đồ cũng không có tôn dáng nữa. Bây giờ Khánh còn có 58 ký thôi nên nhìn cũng okela hơn rồi. Cám ơn mọi người đã dành cho Khánh những lời khen tặng nha.

Cám ơn Khánh đã dành thời gian trò chuyện và xin chúc Khánh có sức khỏe thật tốt để cùng vượt qua mùa dịch này!