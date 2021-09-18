Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt'

Giải trí 18/09/2021 07:37

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh có động thái đáp trả lại dư luận sau khi phóng sự về văn hóa ứng xử của nghệ sĩ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia, nêu rõ hình ảnh ăn mặc hở hang của cô ở phần cuối.

Tối ngày 16/9, VTV phát sóng phóng "Câu chuyện văn hóa: Nghệ sĩ và văn hóa ứng xử" bàn về việc nghệ sĩ và dư luận trái chiều khi thiếu thái độ ứng đúng mực trước công chúng, đặc biệt là việc quyên góp từ thiện không rõ ràng thời gian gần đây. Phóng sự đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Cuối phóng sự này, một nghệ sĩ được "chỉ mặt đặt tên" không ai khác chính là "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh với hình ảnh hở hang gây phản cảm. Đây không phải lần đầu người đẹp Trà Vinh bị nhắc nhở vì ăn diện khoe da thịt quá mức cho phép.

Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh 1
Ngọc Trinh vừa bị VTV "chỉ mặt đặt tên" trong phóng sự về văn hóa ứng xử của mình. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chiều ngày 17/9, chỉ sau 1 ngày được "cảnh báo" trên sóng truyền hình quốc gia, Ngọc Trinh đã có động thái "hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra" trên trang cá nhân gần 6 triệu người theo dõi. Với cá tính vốn có của mình, cô chẳng mảy may quan tâm đến những lời từ mạng xã hội mà vẫn tiếp tục khoe body đều đều.

Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh 2
Thế nhưng 1 ngày sau khi bị "cảnh cáo" trên sóng truyền hình quốc gia, "Nữ hoàng nội y" vẫn tiếp tục hở bạo thế này đây. Ảnh: FBNV
Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh 3
Vòng 1 và vòng 3 của Ngọc Trinh vẫn "đốt mắt" người nhìn một cách khủng khiếp trong những bộ bikini hở bạo. Ảnh: FBNV

Lần này, Ngọc Trinh thậm chí tung hình sexy gấp bội phần những lần đăng tải hình ảnh khác. Ngoài khoe vòng 1 ra thì có thể thấy Ngọc Trinh tăng cân ở vòng eo rõ rệt do thời gian dài dãn cách. Tuy nhiên những bức ảnh của "Nữ hoàng nội y" vẫn "đốt mắt" người nhìn. 

Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh 4
Mặc dù không sở hữu vòng eo 56 "bất bại" như những năm trước nhưng hình thể của "nữ hoàng nội y" vẫn là điều mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. Ảnh: FBNV

Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh 5

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y mặc như không mặc

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