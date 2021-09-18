Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt'

Tối ngày 16/9, VTV phát sóng phóng "Câu chuyện văn hóa: Nghệ sĩ và văn hóa ứng xử" bàn về việc nghệ sĩ và dư luận trái chiều khi thiếu thái độ ứng đúng mực trước công chúng, đặc biệt là việc quyên góp từ thiện không rõ ràng thời gian gần đây. Phóng sự đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Cuối phóng sự này, một nghệ sĩ được "chỉ mặt đặt tên" không ai khác chính là "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh với hình ảnh hở hang gây phản cảm. Đây không phải lần đầu người đẹp Trà Vinh bị nhắc nhở vì ăn diện khoe da thịt quá mức cho phép.

Ngọc Trinh vừa bị VTV "chỉ mặt đặt tên" trong phóng sự về văn hóa ứng xử của mình. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chiều ngày 17/9, chỉ sau 1 ngày được "cảnh báo" trên sóng truyền hình quốc gia, Ngọc Trinh đã có động thái "hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra" trên trang cá nhân gần 6 triệu người theo dõi. Với cá tính vốn có của mình, cô chẳng mảy may quan tâm đến những lời từ mạng xã hội mà vẫn tiếp tục khoe body đều đều.