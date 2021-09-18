Lấy tông màu xanh – đen – bạc đầy bí ẩn và thời thượng, dàn Cast xuất hiện cực “ngầu”, mang đầy năng lượng mạnh mẽ, tự tin. Bộ hình ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thích của người hâm mộ. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự hào hứng, hồi hộp chờ tới giờ được đón xem tập đầu tiên của "Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy".

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, “ Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 1 sẽ lên sóng sau nhiều mong đợi của khán giả. Để “hâm nóng” không khi chờ đợi, Nhà sản xuất đã liên tiếp tung các clip “đếm ngược” của dàn Cast với đủ sắc thái hài hước, đáng yêu. Bên cạnh đó, chương trình cũng trình làng bộ hình Key Visual đầu tiên của 9 Cast.

Bên cạnh đó, Nhà sản xuất cũng kịp tung một teaser ngắn 30 giây hé lộ những phân đoạn kịch tính, ấn tượng trong tập 1. Dàn Cast xả thân chơi hết mình, bất chấp hình tượng.

Có thể dự đoán rằng “Nữ hoàng cơ hội” Lan Ngọc vẫn là một trong những Cast sở hữu nhiều biểu cảm “hết hồn” nhất. Là bóng hồng mới trong mùa này. Ảnh: BTC

Thúy Ngân bày tỏ sự hào hứng nhưng không kém phần phấn khích khi bước vào thử thách xé bảng tên. Ảnh: BTC

Trước đó trên sóng livestream cách đây ít ngày, các Cast nam đã hé lộ rằng thể lực của Thúy Ngân rất đáng nể và là đối thủ cần phải dè chừng. Bởi vậy không ít khán giả đưa ra dự đoán rằng Thúy Ngân sẽ tạo nên nhiều “cú twist” trong chương trình.

Cũng trong teaser, Nhà sản xuất hé lộ cảnh Trường Giang bị bao vây tứ phía. Mặc dù là anh cả nhưng có vẻ như Trường Giang cũng không thoát khỏi những đàn em nhiều chiêu trò của mình.

Được mệnh danh là “cậu út cưng” của dàn Cast, Jack xuất hiện chớp nhoáng với hành động “xé trộm” bảng tên của Liên Bỉnh Phát. Trên fanpage chính thức của chương trình, rất nhiều fan đã đưa ra dự đoán về những trận đối đầu gay cấn giữa “ma mới – ma cũ”.

Jack vẫn xuất hiện và tham gia nhiệt tình những thử thách cùng các đàn anh. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, khán giả rất tò mò về Cast chiến thắng tập đầu tiên. Liệu người cũ nhiều kinh nghiệm hay người mới với đủ chiều trò sẽ lật ngược thế trận? Tuy vậy nhiều khán giả cũng cho rằng, “Running Man” vốn là chương trình sở hữu rất nhiều “cú twist” nên 30 giây teaser chắc chắn chỉ là một phần rất nhỏ trong suốt hơn 1 tiếng phát sóng.

Dàn Cast sẽ xuất hiện thế nào trong tập một? Ai là người bị loại đầu tiên? Ai là người giành chiến thắng cuối cùng? Rất nhiều tình tiết hấp dẫn, kịch tính và không kém phần hài hước đang chờ đón quý vị khán giả vào lúc 20h30 Chủ Nhật ngày 19/09 trên kênh HTV7.