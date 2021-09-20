Puka hạnh phúc vì lúc nào cũng được fan thương yêu, cơ mà lồng đèn đây còn bánh Trung Thu đâu rồi “chị Thơ" ơi?

Puka là một trong những nữ diễn viên có nhan sắc thăng hạng và thuộc vào hàng “lão hóa ngược” của Vbiz. Nếu không nhắc đến tuổi thì người ta sẽ nghĩ cô nàng mới vừa vỏn vẹn đôi mươi chứ không phải gái “hàng ba" sinh năm 1989.

Bởi vậy nên là càng ngày nữ diễn viên càng khoe thế mạnh nổi bật của mình là “không có gì ngoài nhan sắc" và phong cách thời trang trên trang cá nhân. Người ta thường thấy những bức hình như đốt mắt người nhìn vì quá nóng bỏng của Puka trên Instagram cá nhân.

Xinh phát hờn như Puka, chụp ảnh tại nhà kiêm tất cả các vai trò mà hình "sang xịn mịn" còn hơn cả studio chuẩn 5 sao là thế nào ấy nhỉ Puka ơi?. Ảnh: NVCC

Tối qua, Puka vừa cho ra mắt bộ hình đón Trăng rằm tháng 8 tại gia. Mặc dù tự thực hiện nhưng trình setup đạo cụ, phông nền, chỉnh ảnh và make up, phục trang của Puka thuộc vào hàng “đỉnh của chóp". Lần đầu tiên có một bộ ảnh của 1 nghệ sĩ mà phải ghi credit từ đầu tới cuối chỉ 1 tên duy nhất là: “Nguyễn Kiều Cẩm Thơ" như thế. Hết sức chuyên nghiệp. Cho Puka 1000 likes về sự đầu tư kỳ công của mình cho công đoạn “tự sướng" để phục vụ khán giả thương yêu.

Puka chọn cho mình một chiếc đầm lụa trắng sexy với 2 dây áo khoe được xương quai xanh quyến rũ. Cạnh đó Puka cũng chọn kiểu tóc thắc bím cột sừng vừa cá tính nhưng lại rất dịu dàng. Lối make up của Puka cho thấy cô nàng luôn là “master" trong việc lựa chọn tông trang điểm và son môi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Puka có luôn phụ kiện lồng đèn, mà lại là còn nhiều hình dạng kích thước như con thỏ lớn, thỏ nhỏ, con “bơm bớm”, cá chép,...

Đèn Trung Thu fan tặng Puka đủ kích cỡ, từ lớn đến nhỏ, đủ hình dạng, đủ kiểu dáng từ truyền thống đến dùng pin. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc “đủ đồ nghề" để thực hiện bộ hình chất lượng chuẩn “Full HD 4K 1920p 96000 megapixel”, bla bla đủ kiểu này, Puka tâm sự mình may phước có fan hâm mộ luôn yêu thương và quan quan chăm sóc đủ kiểu. Vào dịp nào đặc biệt hằng năm Puka cũng được nhận rất nhiều quà từ fan của mình. Cô rất cảm kích tấm lòng của người hâm mộ, mặc dù hiện tại phí ship hàng tại TP.HCM rất đắt đỏ nhưng các fan hâm mộ cùng quận nơi cô sinh sống vẫn không ngừng ưu ái cho nữ diễn viên.

Xem Puka sexy với đầm lụa 2 dây chưa kìa? Mà phần canh sáng sao cho óng ánh thế này mới là vấn đề đấy nhé! Ngàn like! Ảnh: NVCC

Vậy nên để đáp lại tấm lòng của fan, Puka cố gắng hết sức mình, kiêm luôn nhiều vai tro để cho ra đời bộ hình kỷ niệm với quà mà fan gửi tặng. Puka chia sẻ Tết Đoàn Viên, tuy không được đoàn viên với gia đình nhưng được fan yêu thương nhiều thế này cô đã cảm thấy ấm áp vô cùng và không còn cô đơn nữa. Puka cũng hy vọng sẽ cùng fan trải qua nhiều thật nhiều những cái Tết Đoàn Viên ý nghĩa cùng nhau hơn trong tương lai.

Model: Nguyễn Kiều Cẩm Thơ

Photo: Nguyễn Kiều Cẩm Thơ

Costumes: Nguyễn Kiều Cẩm Thơ

M.U.A: Nguyễn Kiều Cẩm Thơ

Retouch: Nguyễn Kiều Cẩm Thơ