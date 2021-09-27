Puka hát gì mà Chí Thiện cảnh báo, Quỳnh Châu quên lời thế kia?

Hai thành viên Đội xanh có màn “chào sân” đầy ấn tượng với diện mạo xinh đẹp của Puka và sự xuất hiện lạ lẫm trong “bộ cánh hồng phấn" cùng phong cách “DJ mới lạ” của ST Sơn Thạch. Nam ca sĩ cho hay, anh cố tình diện nguyên “cây hồng” khi về Đội xanh vì biết đây là màu sắc yêu thích của Puka.

Phần vừa hát vừa cố gắng sử dụng trí óc để nhớ hết lời không bị lịu của Puka. Ảnh: Chụp màn hình

Không biết lý do này có chính đáng không nhưng từ tập 6 mùa 5, ST cũng đã từng diện combo sơ mi hồng, vest hồng khi ngồi cạnh Puka. Và ngay cả tập 22 vừa phát sóng tuần trước, ST cũng chuộng tai nghe màu hồng - màu sắc yêu thích của Puka! Anh cũng không quên khoe chiếc “background” xịn xò mang phong cách disco của mình. Màn ra mắt độc đáo của ST Sơn Thạch khiến Chí Thiện phải thốt lên rằng:”ST ơi, em ở nhà lâu quá rồi, em có vấn đề gì không” khiến mọi người đều phì cười.

Hát xong đến nổi thành viên của đội bạn quên lời ca khúc sắp hát luôn. Puka đã thành công trong việc đánh lạc hướng đối phương. Ảnh: Chụp màn hình

Trước phần đấu game thi hát của 2 đội, Puka hát ca khúc “Tình khúc vàng” mà bị lịu, quên lời phải hát lại khiến đối thủ của mình ở đội đỏ là Quỳnh Châu có phen “bấn loạn” khiến cô nàng quên luôn lời bài hát sắp hát. Chiến thuật của Puka có vẻ thành công khi Chí Thiện phải lên tiếng cảnh báo đồng đội của mình phải hết sức cẩn thận với đội bạn, đồng thời tuyệt đối không được nghe Puka hát, vì sợ bị….loạn.