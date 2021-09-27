Puka hát gì mà Chí Thiện cảnh báo, Quỳnh Châu quên lời thế kia?

Trong chương trình “Ca sĩ bí ẩn” sắp được phát sóng, Puka chia team đối đầu với đội của Chí Thiện, Quỳnh Châu.
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Hai thành viên Đội xanh có màn “chào sân” đầy ấn tượng với diện mạo xinh đẹp của Puka và sự xuất hiện lạ lẫm trong “bộ cánh hồng phấn" cùng phong cách “DJ mới lạ” của ST Sơn Thạch. Nam ca sĩ cho hay, anh cố tình diện nguyên “cây hồng” khi về Đội xanh vì biết đây là màu sắc yêu thích của Puka.
Không biết lý do này có chính đáng không nhưng từ tập 6 mùa 5, ST cũng đã từng diện combo sơ mi hồng, vest hồng khi ngồi cạnh Puka. Và ngay cả tập 22 vừa phát sóng tuần trước, ST cũng chuộng tai nghe màu hồng - màu sắc yêu thích của Puka! Anh cũng không quên khoe chiếc “background” xịn xò mang phong cách disco của mình. Màn ra mắt độc đáo của ST Sơn Thạch khiến Chí Thiện phải thốt lên rằng:”ST ơi, em ở nhà lâu quá rồi, em có vấn đề gì không” khiến mọi người đều phì cười.
Trước phần đấu game thi hát của 2 đội, Puka hát ca khúc “Tình khúc vàng” mà bị lịu, quên lời phải hát lại khiến đối thủ của mình ở đội đỏ là Quỳnh Châu có phen “bấn loạn” khiến cô nàng quên luôn lời bài hát sắp hát. Chiến thuật của Puka có vẻ thành công khi Chí Thiện phải lên tiếng cảnh báo đồng đội của mình phải hết sức cẩn thận với đội bạn, đồng thời tuyệt đối không được nghe Puka hát, vì sợ bị….loạn.
Với phần giao lưu “không mấy thân thiện” giữa hai đội, MC Khả Như đã nhanh chóng gắn kết lại và yêu cầu hai đội chơi phải hết sức đồng lòng trong phần thi đầu tiên để tìm ra nhân vật không phải ca sĩ bí ẩn.
Liệu rằng với lợi thế về “khả năng ca hát”, Puka có một lần nữa mang về chiến thắng trong phần thi giành quyền chọn Ca sĩ bí ẩn cho đội của mình? Và nhân tố này là ai mà lại khiến hai đội chơi có cảm giác quen thuộc đến vậy?