Chơi bowling thần sầu, nhưng đu xà thì nhìn Jun Phạm ‘chỉ muốn dập đầu cúi lạy’ thế này đây!

Tuy nhiên, ngay ở thử thách đầu tiên của đại hội, Jun Phạm chính là cái tên tỏa sáng nhất khi 1 mình “cân" team, giúp cho cả đội Xanh giành được huy chương vàng đầu tiên của hạng mục thi đấu bowling. Trước khi “lên sàn" thi đấu, Jun Phạm cũng đã có nhiều màn “tạo nét", tạo dáng với trái bowling.

Trong tập phát sóng “ Running Man " tối qua, chàng Thỏ Trắng Jun Phạm đã có nhiều pha “tạo nét" ấn tượng đi vào lòng người. Jun Phạm 3 lần 7 lượt khiến các fan hâm mộ cũng như dàn cast chơi chung “mắt chữ O mồm chữ A" vì kinh ngạc. Đối với một nhà văn, một nhà biên kịch như Jun thì “Đại hội thể thao" chắc hẳn là một thứ gì đó rất xa vời, bởi vì học giỏi khối xã hội thì chưa chắc làm tốt ở khối vận động, thể thao.

Điều này làm các thành viên trong các đội khác nghi ngại về mức độ thành công của quả bóng. Nhưng không, cú “strike" thần thánh của Thỏ Trắng đã làm đồng đội lẫn đối thủ ồ lên kinh ngạc. Cú thảy bóng định mệnh đó đã giúp Jun trở thành “tượng đài" trong mắt đồng đội là Trường Giang và Đức Phúc, đồng thời cũng làm “lộ" ra nhiều biểu cảm ăn mừng chiến thắng rất đáng yêu của “cây hề Running Man".

Trường Giang ăn mừng chiến thắng của Jun Phạm sau cú strike để đời. Ảnh: Chụp màn hình

Ném bóng cũng phải tạo nét thiệt là đẹp thế này nhé!. Ảnh: BTC

Còn đây là "nhảy cóc ăn mừng bàn thắng" của Thỏ Trắng. Ảnh: BTC

Thế nhưng qua đến thử thách “đu xà massage", Jun Phạm lại quay trở về với bản chất...tấu hề của mình khi thực hiện thử thách này theo một cách mà không thể ai tin được. Vốn dĩ được trông chờ sẽ làm nên cơm cháo sau khi thành công mãn nhãn ở thử thách vòng 1.

Ở màn đu xà cũng "tạo nét" không kém hy vọng sẽ thành công như lần 1. Ảnh: Chụp màn hình

Trong chò chơi lần này, chàng Thỏ Trắng đích thị chính là câu trả lời cho câu hỏi luôn được bỏ ngỏ bấy lâu là vì sao thi đại học phải chia ra làm nhiều khối. Bởi vì không ai giỏi toàn diện cái gì bao giờ. Khi đi học cũng vậy, bạn có thể đứng nhất ở môn này, nhưng lại “đội sổ" ở một môn khác.

Jun Phạm cũng thế. Anh chàng trước khi thực hiện thử thách cũng có màn “tạo nét" cực căng. Thế nhưng sau khu đẩy đà đủ kiểu thì lại...trượt tay té xuống ngay vạch khởi động với số điểm...bằng 0. Quả là không có gì có thể “nhọ” hơn. Jun Phạm quả thật khiến cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi vì không tài nào lường trước được là chàng trai này sẽ làm gì tiếp theo.

Ủa? Alo? Jun của vòng 1 đâu rồi mau mau hiện thân lên đi chứ! Ảnh: Chụp màn hình

Ở vòng thi đấu cuối cùng là Đá bóng xà phòng, chàng thủ môn kiêm tiền đạo Jun Phạm cũng có những màn thể hiện hề hước, vui nhộn xứng danh “cây hài Running Man" như mọi khi. Khi tỷ số đã nghiên về phía đội Hồng 5:3, Jun Phạm bắt đầu đổi chiến thuật, thay vì tấn công thì xông pha lên...ghìm chặt đối thủ là Jack lại để nam ca sĩ không thể ghi bàn.

Chơi không lại bạn thì mình...hại cho bạn khỏi chơi he! Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí Jun Phạm còn ăn gian đến độ lao đến chỗ của thủ môn Thúy Ngân và...vật lộn nhằm giữ chân cô nàng tại chỗ để đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên mọi nỗ lực của Thỏ Trắng đã không thành công khi kết thúc tỷ số chung cuộc là 6:3.

Ủa? Đại hội thể thao hay ngồi kỳ chân cho nhau? Ảnh: BTC

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực kìm kẹp đội bạn bất chấp thì vẫn thua người ta thê thảm. Ảnh: Chụp màn hình

Jun Phạm sẽ còn chiêu trò nào nữa cho màn xé bảng tên trong tập phát sóng tiếp theo? Cùng nhau theo dõi tiếp hành trình từ Thỏ hoá Dế của Jun Phạm xem những tập sau của “Running Man" anh chàng sẽ chơi như thế nào nhé! Tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào ngày 3/10/2021 trên kênh HTV7.