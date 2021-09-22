Jun Phạm tóc dài lãng tử hóa Hậu Nghệ cạnh Hằng Nga xinh đẹp Tú Hảo

Cặp đôi Jun Phạm - Tú Hảo có màn hóa Hậu Nghệ - Hằng Nga khiến dân tình xuýt xoa vì độ đẹp và lãng mạn như phim cổ trang trong những khuôn hình.
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Theo truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời - Hằng Nga bay lên cung trăng, Hậu Nghệ là chồng của Hằng Nga khi ở dưới trần gian, trước khi nàng bị bay lên cung trăng. Vì Hậu Nghệ bắn hạ 9 Mặt Trời cứu trần gian nên bị Thiên đế đày xuống phàm cùng Hằng Nga sống cuộc sống của người trần mắt thịt. Vì không nhẫn tâm thấy vợ mình mất đi cuộc sống bất tử nên Hậu Nghệ đã xin thuốc của Tây Vương Mẫu cứu nàng. Tuy nhiên sau khi Hằng Nga nuốt vào thì bay thẳng lên cung Trăng để lại Hậu Nghệ một mình ở trần giang.
Cặp đôi Jun Phạm và Tú Hảo đã có màn hóa thân vào 2 nhân vật này trong bộ ảnh nửa cổ trang nửa hiện đại khiến dân mạng xuýt xoa vì quá lãng mạn và đẹp hơn cả cổ tích. Sử dụng trang phục của nhà mốt Thuy Design House, Bao Bao House,...tạo hình Hậu Nghệ và Hằng Nga phiên bản bán cổ trang của chàng “Thỏ Trắng” “Running Man" và Quán quân “The Face" gây thích “sốt" khi đăng tải.
Jun Phạm có những thước hình thần thái chuẩn đại hiệp bên phụ kiện cung tên trong khi nét đẹp của “Hằng Nga" Tú Hảo lại là một nét đẹp đầy màu sắc Á Đông. Cùng ngắm qua những thước hình của cặp đôi Hậu Nghệ - Hằng Nga bản Việt: