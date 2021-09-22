Jun Phạm tóc dài lãng tử hóa Hậu Nghệ cạnh Hằng Nga xinh đẹp Tú Hảo

Theo truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời - Hằng Nga bay lên cung trăng, Hậu Nghệ là chồng của Hằng Nga khi ở dưới trần gian, trước khi nàng bị bay lên cung trăng. Vì Hậu Nghệ bắn hạ 9 Mặt Trời cứu trần gian nên bị Thiên đế đày xuống phàm cùng Hằng Nga sống cuộc sống của người trần mắt thịt. Vì không nhẫn tâm thấy vợ mình mất đi cuộc sống bất tử nên Hậu Nghệ đã xin thuốc của Tây Vương Mẫu cứu nàng. Tuy nhiên sau khi Hằng Nga nuốt vào thì bay thẳng lên cung Trăng để lại Hậu Nghệ một mình ở trần giang.