Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha'

Giải trí 21/09/2021 15:25

Chưa biết mối quan hệ của Giám khảo “Vietnam's Next Top Model” và chàng trai lạ mặt lai Tây thế nào, nhưng dân mạng đã nhào vào “đẩy thuyền” liên tục vì độ xứng đôi vừa lứa.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Võ Hoàng Yến khiến dân tình được phen xôn xao khi đăng ảnh xuất hiện tình tứ bên cạnh chàng chàng trai lạ mặt có vẻ như lai Tây. Ngay lập tức, netizen rần rần vì cho rằng cuối cùng người đẹp cũng chịu hé lộ chân dung chồng sắp cưới và đồng thời cũng không ngớt lời ngợi khen vẻ ngoài điển trai lịch lãm của chàng thanh niên lạ mặt. Có người còn thốt lên “cực phẩm" và “đẩy thuyền” liên tục cho cặp đôi tiến đến hôn nhân nhanh chóng.

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 1

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 2

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 3
Võ Hoàng Yến đi du lịch tại Solvang, California. Ảnh: FBNV
Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 4
Tuy nhiên điểm đáng chú ý là chàng trai có ngoại hình "cực phẩm" xuất hiện cùng nữ siêu mãu. Ảnh: FBNV

Nhiều bình luận về ngoại hình chuẩn không cần chỉnh của chàng “soái Tây" trong ảnh của Võ Hoàng Yến như sau: ​​”Trời người yêu đẹp zai quá chị iu ơi”, “Thấy được 2 sự mlem trong chiếc ảnh này luôn”, “Chồng chị ngon quá quá ngon”. Tuy nhiên ai mê thì mê chứ Võ Hoàng Yến vẫn rất lầy lội, khẳng định chắc nịch rằng mình: “Bỏ chồng đi chơi với bạn", đồng thời còn hài hước để lại bình luận dưới phần “đẩy thuyền" của dân mạng rằng cả 2 chỉ là: “Chuỵ iemmmmm”. Vẫn chưa biết thực hư thế nào chứ về độ “mlem mlem" của chàng trai trong ảnh là miễn bàn.

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 5Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 6

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 7
Phần trò chuyện bình luận rôm rả của Võ Hoàng Yến cùng các fan hâm mộ "đẩy thuyền". Ảnh: Chụp màn hình

Võ Hoàng Yến lên đường sang Mỹ đoàn tụ cùng người yêu vào tháng 6/2021. Hiện tại vì dịch Covid 19 diễn ra kéo dài nên nữ siêu mẫu tạm thời ở lại gia đình nhà chồng sắp cưới, đến nay đã 3 tháng. Giám khảo “Vietnam's Next Top Model" chia sẻ cô được mẹ chồng chiều chuộng và đang tập làm dâu trước khi về nhà chồng thật sự. Hiện cô có những khoảnh khắc hạnh phúc bên Mỹ và thường xuyên chia sẻ ảnh du lịch khắp mọi nơi.

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 8

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 9

Bạn trai Võ Hoàng Yến lần đầu lộ diện? Dân mạng ào ào vào bình luận ‘cực phẩm à nha' - Ảnh 10
Ngoại hình "cực phẩm" của chàng trai được cho là bạn trai ở Mỹ của Võ Hoàng Yến. Ảnh: FBNV
Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna

Tính đến nay, Võ Hoàng Yến đã có 3 tháng sinh sống và làm việc tại Mỹ cùng chồng sắp cưới. Cuộc sống của vị chủ khảo quyền lực Vietnam's Next Top Model có phần “tươi hường" khi cô trẻ ra và bớt “drama" hơn hẳn.

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