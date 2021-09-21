Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'.

Vừa qua, Ngọc Trinh là nữ nghệ sĩ được đài truyền hình quốc gia VTV nêu rõ tên trong phóng sự về văn hóa ứng xử của nghệ sĩ vì ăn mặc hớ hênh. Tuy nhiên mới đây cô lại tiếp khiến dân tình “nóng mắt" với những bộ bikini mặc tại hồ bơi tại gia của mình. Mới đây, khán giả “đào” lại bộ bikini Ngọc Trinh từng mặc gây “bão" cùng với phát ngôn sặc mùi 18+ của cô.

Ngọc Trinh từng đăng tải hình ảnh mặt bikini chỉ che điểm nhạy cảm và còn sử dụng văn phong "ướt át" thu hút người xem. Ảnh: Chụp màn hình

Cuối năm 2020, netizen được phen bất ngờ trước loạt ảnh mới của Ngọc Trinh trong bộ bikini màu nude tệp vào da. Nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng người đẹp gốc Trà Vinh "mặc như không mặc". Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đính kèm gợi lên nhiều suy tưởng của cộng đồng mạng: "Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt. Nhưng trừ đôi mắt của em".