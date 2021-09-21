Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'.

Giải trí 21/09/2021 14:58

Dân mạng vừa đào lại bộ hình bikini Ngọc Trinh chụp vào năm ngoái. Bộ nikini màu nude tệp với màu da, lộ hết cả da thịt kèm theo là phát ngôn “ướt át" của cô gây tranh luận.

Vừa qua, Ngọc Trinh là nữ nghệ sĩ được đài truyền hình quốc gia VTV nêu rõ tên trong phóng sự về văn hóa ứng xử của nghệ sĩ vì ăn mặc hớ hênh. Tuy nhiên mới đây cô lại tiếp khiến dân tình “nóng mắt" với những bộ bikini mặc tại hồ bơi tại gia của mình. Mới đây, khán giả “đào” lại bộ bikini Ngọc Trinh từng mặc gây “bão" cùng với phát ngôn sặc mùi 18+ của cô.

Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'. - Ảnh 1
Ngọc Trinh từng đăng tải hình ảnh mặt bikini chỉ che điểm nhạy cảm và còn sử dụng văn phong "ướt át" thu hút người xem. Ảnh: Chụp màn hình
 

Cuối năm 2020, netizen được phen bất ngờ trước loạt ảnh mới của Ngọc Trinh trong bộ bikini màu nude tệp vào da. Nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng người đẹp gốc Trà Vinh "mặc như không mặc". Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đính kèm gợi lên nhiều suy tưởng của cộng đồng mạng: "Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt. Nhưng trừ đôi mắt của em". 

 Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'. - Ảnh 2

Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'. - Ảnh 3
Ngọc Trinh diện bikini màu nude phong cách la mã khoe trọn hình thể nóng bỏng "đốt mắt" người hâm mộ. Ảnh: FBNV 

Với gần 2,8 triệu lượt theo dõi trên Facebook và hơn 5 triệu người nhấn nút đăng kí xem trên Instagram, Ngọc Trinh được xem là một trong những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất nhì Việt Nam trên mạng xã hội. Việc cô đưa ra những phát ngôn phản cảm, dung tục như trên và được VTV nhắc tên nhiều lần có thể tác động xấu đến bộ phận thanh thiếu niên trẻ. 

Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'. - Ảnh 4

Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'. - Ảnh 5
Diện bikini thì không vấn đề gì nhưng mà chỉ chi đi phần nhạy cảm còn lại lộ hết ra ngoài thế kia thì chỉ có Ngọc Trinh mới dám làm điều này. Ảnh: FBNV 

 

 

Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt'

Bị VTV điểm mặt chỉ tên, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên đăng ảnh 'mặc như không mặc' khiến dân mạng 'nóng mắt'

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh có động thái đáp trả lại dư luận sau khi phóng sự về văn hóa ứng xử của nghệ sĩ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia, nêu rõ hình ảnh ăn mặc hở hang của cô ở phần cuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nội y ngọc trinh bikini ngọc trinh mặc như không mặc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực