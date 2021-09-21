Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'.

Dân mạng vừa đào lại bộ hình bikini Ngọc Trinh chụp vào năm ngoái. Bộ nikini màu nude tệp với màu da, lộ hết cả da thịt kèm theo là phát ngôn “ướt át" của cô gây tranh luận.
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Vừa qua, Ngọc Trinh là nữ nghệ sĩ được đài truyền hình quốc gia VTV nêu rõ tên trong phóng sự về văn hóa ứng xử của nghệ sĩ vì ăn mặc hớ hênh. Tuy nhiên mới đây cô lại tiếp khiến dân tình “nóng mắt" với những bộ bikini mặc tại hồ bơi tại gia của mình. Mới đây, khán giả “đào” lại bộ bikini Ngọc Trinh từng mặc gây “bão" cùng với phát ngôn sặc mùi 18+ của cô.
Cuối năm 2020, netizen được phen bất ngờ trước loạt ảnh mới của Ngọc Trinh trong bộ bikini màu nude tệp vào da. Nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng người đẹp gốc Trà Vinh "mặc như không mặc". Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đính kèm gợi lên nhiều suy tưởng của cộng đồng mạng: "Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt. Nhưng trừ đôi mắt của em".
Với gần 2,8 triệu lượt theo dõi trên Facebook và hơn 5 triệu người nhấn nút đăng kí xem trên Instagram, Ngọc Trinh được xem là một trong những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất nhì Việt Nam trên mạng xã hội. Việc cô đưa ra những phát ngôn phản cảm, dung tục như trên và được VTV nhắc tên nhiều lần có thể tác động xấu đến bộ phận thanh thiếu niên trẻ.