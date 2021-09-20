“Bé Bỉnh" đối xử với Thúy Ngân khác với Lan Ngọc nguyên nhân vì đâu?

Sai lầm, nếu ai quả quyết rằng Liên Bỉnh Phát vẫn cứ “một màu" như mùa 1 thì hoàn toàn sai lầm. Mặc dù vẫn toát lên khí chất đàn ông, quân tử, nói chấp là chấp nhưng ở mùa 2 này, chàng “mầm non giải trí " đã chính thức có hướng đi mới cho bản thân, phải vươn lên chạm tới ngôi vị người chiến thắng cuối cùng, dù đối thủ trước mặt có là nữ đi chăng nữa cũng phải “thẳng tay".

Liên Bỉnh Phát đã có màn “trở lại và lợi hại hơn xưa", như cái cách anh nói trong chương trình phát sóng là: “Hết một mùa trôi qua mới có thể có được cảm giác này". Thật vậy, hết mùa 1 lội đến mùa 2 thì Liên Bỉnh Phát mới lần đầu tiên cầm cúp của người chiến thắng đầu tiên trong đời. Liên Bỉnh Phát bỗng chốc từ người luôn đại bại ở phút cuối cùng vì chuyện “gái gú" thì giờ đây cũng đã “trưởng thành” hơn trong suy nghĩ và chững chạc hơn trong các chiến thuật “tiêu diệt con mồi". “Mầm non giải trí" nay không còn là “mầm non" nữa mà đã trở thành “Trùm cuối" của game này thật sự. Một “like" cho sự nỗ lực làm mới bản thân này của nam diễn viên.

Trong thử thách dán logo trên cầu xốp để cứu Jack, Liên Bỉnh Phát đã trở thành người cuối cùng hoàn thành miếng dán định mệnh thứ 6 để thử thách thành công. Nếu như không có sự khéo léo của “bé Bỉnh" trong các màn trườn bò lết trên tấm xốp thì chắc hẳn là sự vụn về của cặp đôi Thỏ và cân nặng của Trương Thế Vinh không tài nào “cân" nổi thử thách này.

Tiếp tục trong thử thách giải cứu Thúy Ngân, Liên Bỉnh Phát cũng góp phần không nhỏ. Anh liên tục đạp xe bơm nước cho các thành viên khác hứng để có thể nhanh chóng đưa nữ diễn viên ra ngoài. Khán giả khi xem chương trình thắc mắc sao nước xịt ra lúc mạnh lúc yếu, là bởi vì khi chỉ có “bé Bỉnh" ngồi lên xe đạp cật lực muốn xụi giò thì nước xịt ra mới như “vòi rồng" để đồng đội hứng cho “đã cái nư".

Trong thử thách cuối cùng xé bảng tên, Bỉnh Phát đã gặp lại “định mệnh đời mình" là Lan Ngọc, cô gái luôn khiến chàng trai ra về trắng tay ở những phút cuối cùng vì “chơi quân tử", không nhường một tay thì cũng 2 chân để cho cô nàng mặc sức ức hiếp mình để giành chiến thắng cuối cùng. Gặp mặt nhau lần này, Liên Bỉnh Phát quả quyết với Lan Ngọc: “Phát không nhường Ngọc nữa vì Phát đã tuyên bố với khán giả rồi là mùa này sẽ chơi hết mình.”. Lan Ngọc cũng thẳng thừng đáp lại: “Ngọc cũng không cần Phát nhường".

Màn trò chuyện khi gặp lại nhau giữa 2 người bạn "định mệnh ngang trái" ở phần 1. Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng vẫn là “định mệnh ngang trái cho ta gặp nhau", “bé Bỉnh" một lần nữa phải đối đầu với một địch thủ nữ, mà lần không phải là Lan Ngọc mà là Thúy Ngân. Bản tính đàn ông vốn có nên lần này Liên Bỉnh Phát tiếp tục “chấp" Thúy Ngân. Vậy nên nhiều thành viên còn lại trong dàn cast vẫn chưa thể tin Phát sẽ giành chiến thắng cuối cùng vì theo như Trương Thế Vinh nói là “Nó dại gái".

Họ chia thành 2 phe để cược xem Thúy Ngân và Bỉnh Phát ai sẽ chiến thắng cuối cùng. Bất ngờ thay, Liên Bỉnh Phát bước vào phòng với nguyên bảng tên và nói câu khiến ai cũng phải hết hồn: “Em xé bảng tên của Ngân", đồng thời khoe chiến lợi phẩm. Giữ đúng lời hứa với khán giả trước khi chương trình phát sóng, Liên Bỉnh Phát đã không nhường nhịn đối thủ thắng cuộc nữa mặc dù chấp thì vẫn có chấp đó, còn thương thảo với Thúy Ngân: “Em đứng lên đi anh chấp em một tay" nhưng vì Thúy Ngân không tin người đàn ông giữ lời hứa này nên chàng ta đã chơi cực hết mình.

Thúy Ngân khôn tin Liên Bỉnh Phát mặc dù anh tuyên bố sẽ nhường. Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng thì đây là hậu quả của Ngân tự chuốc lấy chứ "bé Bỉnh" vẫn nói là "chấp em 1 tay" nha. Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả vẫn đang tiếp tục hóng chờ những lối chơi mới, cùng những phát ngôn có phần hơi ngây ngô nhưng đáng yêu và hài hước từ Liên Bỉnh Phát trong tập 2 chương trình phát sóng ngày 26/9/2021.