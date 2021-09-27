Lan Ngọc và những lần “vật nhau" xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối" “Running Man" mùa 1

Lan Ngọc bị xé bảng tên mà không kịp phản ứng gì gây thảng thốt cho fan hâm mộ bởi vì “Thỏ Hồng" được mệnh danh là “Át chủ bài" của “Running Man" bản Việt, tương tự như Song Ji Hyo của bản Hàn. Trong mùa 1, không ít lần Lan Ngọc anh dũng thiện chiến, đấu tay đôi một mất một còn với các chàng trai còn lại trong dàn cast. Những pha xé bảng tên của Lan Ngọc đã “đi vào lịch sử” của “Running Man" Việt Nam. Cùng nhìn lại những pha xé bảng tên bách phát bách trúng của “Thỏ Hồng" nhé.

Vừa qua, trong tập phát sóng đầu tiên của “ Running Man " mùa 2, Lan Ngọc đã có pha bất cẩn trước người chị em thân thiết của mình là Thúy Ngân. Ngỡ là chị em đồng lòng liên minh, hóa ra là “tac tác tương tàn" chỉ vì...một chiếc điện thoại. Vì quá tin người nên “bé Nớt" của “Chơi là chạy" đã bị Thúy Ngân tập kích bất ngờ, xé bảng tên cái rẹt trong sự ngỡ ngàng chứng kiến của Liên Bỉnh Phát.

Trong tập 12 của “Running Man” mùa 1, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát bất ngờ phát hiện ra Lan ngọc đang trốn trong tủ quần áo. Lúc này Lan Ngọc “chơi chiêu" khiêu khích 2 chàng trai vật lộn với nhau tới khi chỉ còn một thì vào đấu tay đôi với cô.

Sau một hồi “đấu võ mồm" cùng Lan Ngọc, chàng “Bắp" lao vào tấn công và Lan Ngọc cũng không vừa phản công lại ngay. Ngay lập tức Liên Bỉnh Phát ở ngoài chạy vào tiếp tay cho bạn thân, cả 2 phối hợp ăn ý và cuối cùng bảng tên của “Thỏ Đen" thuộc về Lan Ngọc

Lan Ngọc xé bảng tên của Ngô Kiến Huy dưới sự trợ giúp của Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Chụp màn hình

Sau màn hợp lực xé bảng tên Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát chấp Lan Ngọc 2 tay và “nữ hoàng cơ hội” cũng đâu bỏ qua vận may hiếm có vì được chấp mà. Thế là sau màn giằng co bò trường của “bé Bỉnh" Lan Ngọc xé luôn bảng tên và trở thành người thu thập được tất cả các gợi ý và trở thành người chiến thắng tập 12.

Lan Ngọc sau đó loại luôn cả Liên Bỉnh Phát trong chớp mắt và trở thành người chiến thắng cuộc chơi cuối cùng. Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 8 của mùa 1 “Chơi là chạy", Lan Ngọc xé bảng tên thần sầu đến độ cô nàng được phong tặng danh hiệu “Nữ thần xé bảng tên" khi xé một lúc liên tiếp 5 bảng tên của đối thủ. Trong lúc các chàng trai đang mãi mê tranh luận về việc ai là gián điệp. Nhân cơ hội vàng đó, Lan Ngọc ngay lập tức xé bảng tên BB Trần trong sự ngỡ ngàng của chính chủ. Giải thích về nguyên do, Lan Ngọc vẫn giữ nét mặt rất “cơ hội" và cho rằng: “BB Trần rất là dơ nên em nghi ngờ BB là gián điệp.”

Trong lúc Trấn Thành và Trương Thế Vinh đang cầm chân nhau quyết liệt thì “nữ hoàng cơ hội” ngay lập tức xé rẹt bảng tên của Trương Thế Vinh. Sau đó giải vờ như mình trong sạch và nhập hội với “Thỏ đen - Thỏ trắng", hóa ra là chờ đợi thời cơ thích hợp xé tiếp luôn bảng tên của Jun Phạm mà thôi.

Xử Trương Thế Vinh. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó "xơi" luôn Jun Phạm. Ảnh: Chụp màn hình

Xé luôn cả Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra Lan Ngọc mắc mưu gián điệp Trấn Thành nên đã liên tục xé bảng tên đồng đội. Trước đó Trấn thành cũng đã “mượn gió bẻ măng" chia rẻ Lan Ngọc xé bảng tên của Liên Bỉnh Phát. Nhưng cuối cùng Lan Ngọc cũng phát hiện ra và hợp tác cùng Ngô Kiến Huy xé luôn bảng tên của “trùm cuối" Trấn Thành. Nhờ chiến tích này của mình, Lan Ngọc trở thành “nữ hoàng xé bảng tên" chính hiệu của “Running Man".

Tiêu diệt gọn luôn cả Trấn Thành. Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập phát sóng có sự tham gia của khách mời là Nam Thư và Minh Hằng, Lan Ngọc và diễn viên của “Sắc đẹp ngàn cân” có màn “tay bo” 1 chọi 1 với nhau. Trong trang phục áo dài có phần hơi khó khăn để chiến đầu nhưng Lan Ngọc cũng đã chiến thắng được đàn chị trong màn xé bảng tên.

"Thỏ Hồng" còn "nuốt gọn" luôn đối thủ là nữ như Minh Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy được Lan Ngọc “cân" mọi đối thủ nhưng không hiểu sao trong tập mở màn mùa 2, lại có thể bại thảm hại và “vô lý hùng" như vậy trước đối thủ không mấy mạnh mẽ là Thúy Ngân? Liệu có một màn phục thù nào chăng trong những tập sắp phát sóng?