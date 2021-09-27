Lan Ngọc và những lần “vật nhau" xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối" “Running Man" mùa 1

Giải trí 27/09/2021 20:55

Đây là những màn xé bảng tên “để đời" của Lan Ngọc và chưa hề nao núng hay run sợ trước bất kỳ người đàn ông lực lưỡng nào của “Running Man" mùa 1.

Vừa qua, trong tập phát sóng đầu tiên của “Running Man" mùa 2, Lan Ngọc đã có pha bất cẩn trước người chị em thân thiết của mình là Thúy Ngân. Ngỡ là chị em đồng lòng liên minh, hóa ra là “tac tác tương tàn" chỉ vì...một chiếc điện thoại. Vì quá tin người nên “bé Nớt" của “Chơi là chạy" đã bị Thúy Ngân tập kích bất ngờ, xé bảng tên cái rẹt trong sự ngỡ ngàng chứng kiến của Liên Bỉnh Phát. 

Lan Ngọc bị xé bảng tên mà không kịp phản ứng gì gây thảng thốt cho fan hâm mộ bởi vì “Thỏ Hồng" được mệnh danh là “Át chủ bài" của “Running Man" bản Việt, tương tự như Song Ji Hyo của bản Hàn. Trong mùa 1, không ít lần Lan Ngọc anh dũng thiện chiến, đấu tay đôi một mất một còn với các chàng trai còn lại trong dàn cast. Những pha xé bảng tên của Lan Ngọc đã “đi vào lịch sử” của “Running Man" Việt Nam. Cùng nhìn lại những pha xé bảng tên bách phát bách trúng của “Thỏ Hồng" nhé.

Trong tập 12 của “Running Man” mùa 1, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát bất ngờ phát hiện ra Lan ngọc đang trốn trong tủ quần áo. Lúc này Lan Ngọc “chơi chiêu" khiêu khích 2 chàng trai vật lộn với nhau tới khi chỉ còn một thì vào đấu tay đôi với cô. 

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 1Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 2

Sau một hồi “đấu võ mồm" cùng Lan Ngọc, chàng “Bắp" lao vào tấn công và Lan Ngọc cũng không vừa phản công lại ngay. Ngay lập tức Liên Bỉnh Phát ở ngoài chạy vào tiếp tay cho bạn thân, cả 2 phối hợp ăn ý và cuối cùng bảng tên của “Thỏ Đen" thuộc về Lan Ngọc

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 3Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 4Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 5

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 6
Lan Ngọc xé bảng tên của Ngô Kiến Huy dưới sự trợ giúp của Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Chụp màn hình

Sau màn hợp lực xé bảng tên Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát chấp Lan Ngọc 2 tay và “nữ hoàng cơ hội” cũng đâu bỏ qua vận may hiếm có vì được chấp mà. Thế là sau màn giằng co bò trường của “bé Bỉnh" Lan Ngọc xé luôn bảng tên và trở thành người thu thập được tất cả các gợi ý và trở thành người chiến thắng tập 12.

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 7Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 8Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 9Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 10Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 11

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 12
Lan Ngọc sau đó loại luôn cả Liên Bỉnh Phát trong chớp mắt và trở thành người chiến thắng cuộc chơi cuối cùng. Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 8 của mùa 1 “Chơi là chạy", Lan Ngọc xé bảng tên thần sầu đến độ cô nàng được phong tặng danh hiệu “Nữ thần xé bảng tên" khi xé một lúc liên tiếp 5 bảng tên của đối thủ. Trong lúc các chàng trai đang mãi mê tranh luận về việc ai là gián điệp. Nhân cơ hội vàng đó, Lan Ngọc ngay lập tức xé bảng tên BB Trần trong sự ngỡ ngàng của chính chủ. Giải thích về nguyên do, Lan Ngọc vẫn giữ nét mặt rất “cơ hội" và cho rằng: “BB Trần rất là dơ nên em nghi ngờ BB là gián điệp.”

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 13Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 14Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 15Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 16Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 17

Trong lúc Trấn Thành và Trương Thế Vinh đang cầm chân nhau quyết liệt thì “nữ hoàng cơ hội” ngay lập tức xé rẹt bảng tên của Trương Thế Vinh. Sau đó giải vờ như mình trong sạch và nhập hội với “Thỏ đen - Thỏ trắng", hóa ra là chờ đợi thời cơ thích hợp xé tiếp luôn bảng tên của Jun Phạm mà thôi. 

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 18Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 19

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 20
Xử Trương Thế Vinh. Ảnh: Chụp màn hình

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 21Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 22

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 23
Sau đó "xơi" luôn Jun Phạm. Ảnh: Chụp màn hình

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 24

Xé luôn cả Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra Lan Ngọc mắc mưu gián điệp Trấn Thành nên đã liên tục xé bảng tên đồng đội. Trước đó Trấn thành cũng đã “mượn gió bẻ măng" chia rẻ Lan Ngọc xé bảng tên của Liên Bỉnh Phát. Nhưng cuối cùng Lan Ngọc cũng phát hiện ra và hợp tác cùng Ngô Kiến Huy xé luôn bảng tên của “trùm cuối" Trấn Thành. Nhờ chiến tích này của mình, Lan Ngọc trở thành “nữ hoàng xé bảng tên" chính hiệu của “Running Man".

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 25

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 26
Tiêu diệt gọn luôn cả Trấn Thành. Ảnh: Chụp màn hình
 

Trong tập phát sóng có sự tham gia của khách mời là Nam Thư và Minh Hằng, Lan Ngọc và diễn viên của “Sắc đẹp ngàn cân” có màn “tay bo” 1 chọi 1 với nhau. Trong trang phục áo dài có phần hơi khó khăn để chiến đầu nhưng Lan Ngọc cũng đã chiến thắng được đàn chị trong màn xé bảng tên. 

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 27Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 28

Lan Ngọc và những lần “vật nhau' xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối' “Running Man' mùa 1 - Ảnh 29
"Thỏ Hồng" còn "nuốt gọn" luôn đối thủ là nữ như Minh Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy được Lan Ngọc “cân" mọi đối thủ nhưng không hiểu sao trong tập mở màn mùa 2, lại có thể bại thảm hại và “vô lý hùng" như vậy trước đối thủ không mấy mạnh mẽ là Thúy Ngân? Liệu có một màn phục thù nào chăng trong những tập sắp phát sóng? 

“Bé Bỉnh" đối xử với Thúy Ngân khác với Lan Ngọc nguyên nhân vì đâu?

“Bé Bỉnh" đối xử với Thúy Ngân khác với Lan Ngọc nguyên nhân vì đâu?

Liên Bỉnh Phát có màn “lột xác" ở mùa 2 “Running Man" Việt Nam, vẫn vẻ non nớt ngây thơ nhưng bây giờ đã hết “dại gái" theo như các đồng đội quả quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc Lan Ngọc Running Man

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 34 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết