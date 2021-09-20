Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’

Giải trí 20/09/2021 06:48

Không hổ danh là “Át chủ bài" của mùa 1, Lan Ngọc trở lại mùa 2 với những màn cứu nguy cho đồng đội liên tiếp.

Là cô gái duy nhất của mùa 1 trong dàn cast “Running Man", Lan ngọc thu hút đông đảo sự chú ý khi quay trở lại mùa 2. Không biết có còn là “nữ hoàng cơ hội" hay không nhưng Lan Ngọc vẫn giữ nguyên được sự thông minh của mình trong phần logic ở các thử thách. Đồng thời còn bổ sung một biệt danh mới “Nọc Nọc" và kiêm luôn “cây hài" của nhóm, lấn lướt cả Trường Giang.

Là cô gái duy nhất của mùa 1 trong dàn cast “Running Ma", Lan ngọc thu hút đông đảo sự chú ý khi quay trở lại mùa 2. Không biết có còn là “nữ hoàng cơ hội" hay không nhưng Lan Ngọc vẫn giữ nguyên được sự thông minh của mình trong phần logic ở các thử thách. Đồng thời còn bổ sung một biệt danh mới “Nọc Nọc" và kiêm luôn “cây hài" của nhóm, lấn lướt cả Trường Giang.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 1

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 2

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 3
Lan Ngọc là người cực kỳ thông minh nghĩ ra hướng tính toán chính xác cho đồng đội, tìm ra được đáp án đúng 2021

Ở thử thách tiếp theo giải cứu thành viên mới Jack, Lan Ngọc cũng là “Hoa Mộc Lan" xông ra pha tiền tuyến đánh trận tiên phong thay vì cánh đàn ông trong dàn cast. Với thân hình nhỏ nhắn, mềm dẻo cộng với kỹ năng khéo léo đã được bảo chứng ở mùa 1, Lan Ngọc dễ dàng vượt qua được thử thách, dán logo ở lần đầu tiên. 

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 4Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 5

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 6
Thử thách bò trên ván xốp dán logo để giải cứu thành viên thứ 2 là Jack được "Thỏ Hồng" Lan Ngọc vượt qua 2 lần dễ như ăn cháo.

Và trong lần thứ 2 thực hiện, sử dụng tuyệt chiêu mà cô chỉ lại cho đồng đội, “bò như con nhái", Lan Ngọc cũng thành công trong lần thứ 2 dán logo. Nếu như không có Lan Ngọc tiên phong thành công trong thử thách thì với sức nặng cỡ “Voi Biển" Trương Thế Vinh hay những chàng trai ai cũng nâng tạ như nâng giấy thế thì gay go to. Lan Ngọc với 2 logo dán thành công đã giúp cả nhóm giải cứu được thành viên mới Jack.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 7

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 8
Trường Giang nghe theo kinh nghiệm của đồng đội đi trước Lan Ngọc là "lết"

Cạnh đó Lan Ngọc còn là “cây hài’ mới đỉnh cao của “Chơi là chạy". Không phải Trường Giang, Lan Ngọc mới là người mang lại tiếng cười hài hước với những màn “cà khịa" chính người anh là danh hài của mình. Trong lúc Trường Giang thực hiện thử thách bò trên ván xốp dán logo, Ngô Kiến Huy nói hát bài hát cổ vũ tinh thần đàn anh, Lan Ngọc hát bài ai ngờ thấy giống y như xúi người ta đi trớt quớt luôn: “Anh đi xa quá, anh đi xa lắm đó". Cuối cùng cả nhóm phì ra cười mà Trường Giang thì “đi xa lắm" rớt khỏi miếng xốp thật luôn. 

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 9

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 10

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 11
Lan Ngọc cổ vũ "Anh đi xa lắm đó" và cái kết là Trường Giang đi...xa thật luôn.
 

Lần thứ 2 Trường Giang thực hiện thử thách, anh lấy 2 miếng logo dán lên nón bảo hộ thì ngay lập tức Lan Ngọc chọc rằng: “Nhìn anh giống y con ruồi vậy á". Và danh hiệu “Người Ruồi" Trường Giang ra đời từ đó.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 12

Trong thử thách giải cứu Thúy Ngân, màn xông pha nhận nhiệm vụ “khó nhằn" của “nữ hoàng cơ hội" khiến ai cũng phải bật cười. Tưởng làm gì nặng nhọc hóa ra là xung phong...mặc áo mưa cho đồng đội. 

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 13

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 14

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 15
Lan Ngọc xung phong thực hiện công việc nhẹ nhàng nhất: Mặc áo mưa cho đồng đội.

Sau những màn cầm bơm xịt nước ướt sũng các anh chàng trong team thì cuối cùng Lan Ngọc cũng đã nếm trải cảm giác hứng nước ướt át là thế nào. Biểu cảm lúc bị xịt nước vào người của Lan ngọc cũng hết sức dễ cưng.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 16

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 17
Nhưng cuối cùng cũng...phải nhận kết quả lãnh nước vào mặt như bất kỳ ai kia.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 18

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 19
Chịu chơi như Lan Ngọc, lăn xả chọn vị trí khó nhất để thực hiện thử thách và nhận về biểu cảm không thể nào tả được. 

Ở phần thi xé bảng tên. Định mệnh ngang trái đã đẩy đưa 2 cô gái “nhập vai” vào phim cung đấu “Chơi là chạy". Có ai mà ngờ “đỉnh đỉnh đại danh" như Lan ngọc, “3 đời” chuyên triệt hạ và xé bảng tên không thương tiếc các chàng trai cao to lực lưỡng của “Running Man" lại bị “hại" một cách bất ngờ trong tay người từng “chị chị em em" với mình ở biết bao nhiêu chương trình truyền hình là Thúy Ngân.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 20

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 21

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 22
Màn "chị em nghĩa nặng tình thâm" bắt đầu.

Trong một phút bất cẩn cô em gái giả vờ đến lân la thăm hỏi, rồi cuối cùng tranh thủ giật luôn bảng tên của chị mình. Vậy là người nổi tiếng với những lần giành chiến thắng bất ngờ ở mùa 1 lại trở thành người bị loại đầu tiên ở mùa 2. Nhưng không sao, đường còn dài, cơ hội để quay lại phục thù vẫn còn nhiều đúng không Lan Ngọc?

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 23

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 24

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 25
Lan Ngọc oanh oanh liệt liệt liệt một thời, từng xé không biết bảng tên của các chàng trai cao to lực lưỡng.

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 26

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 27

Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 28
Cuối cùng vì một phút non nớt tin lầm "chị em" và bị bại trong tay Thúy Ngân.
Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’ - Ảnh 29
Biểu cảm hết hồn hết vía của "Thỏ Đen" Ngô Kiến Huy khi Lan Ngọc bị loại.

Đón xem hành trình tiếp theo của “Nọc Nọc" trong “Running Man" tập 2 được phát sóng vào tuần sau 26/9/2021 trên kênh HTV7.

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được

Phương Trinh Jolie và Lý Bình khoe những khoảnh khắc hạnh phúc đón hoàng hôn trên sân thượng. Dù không đi biển được nhưng cả 2 cùng nhau đón những khoảnh khắc buổi chiều tà cùng nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Ninh Dương Lan Ngọc Running Man Diễn viên Thúy Ngân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 51 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực