Như phim cung đấu, Lan Ngọc ‘3 đời' anh dũng thiện chiến lại bị ‘hại' bởi ‘chị chị em em’

Là cô gái duy nhất của mùa 1 trong dàn cast “Running Ma", Lan ngọc thu hút đông đảo sự chú ý khi quay trở lại mùa 2. Không biết có còn là “nữ hoàng cơ hội" hay không nhưng Lan Ngọc vẫn giữ nguyên được sự thông minh của mình trong phần logic ở các thử thách. Đồng thời còn bổ sung một biệt danh mới “Nọc Nọc" và kiêm luôn “cây hài" của nhóm, lấn lướt cả Trường Giang.

Là cô gái duy nhất của mùa 1 trong dàn cast “ Running Man ", Lan ngọc thu hút đông đảo sự chú ý khi quay trở lại mùa 2. Không biết có còn là “nữ hoàng cơ hội" hay không nhưng Lan Ngọc vẫn giữ nguyên được sự thông minh của mình trong phần logic ở các thử thách. Đồng thời còn bổ sung một biệt danh mới “Nọc Nọc" và kiêm luôn “cây hài" của nhóm, lấn lướt cả Trường Giang.

Lan Ngọc là người cực kỳ thông minh nghĩ ra hướng tính toán chính xác cho đồng đội, tìm ra được đáp án đúng 2021

Ở thử thách tiếp theo giải cứu thành viên mới Jack, Lan Ngọc cũng là “Hoa Mộc Lan" xông ra pha tiền tuyến đánh trận tiên phong thay vì cánh đàn ông trong dàn cast. Với thân hình nhỏ nhắn, mềm dẻo cộng với kỹ năng khéo léo đã được bảo chứng ở mùa 1, Lan Ngọc dễ dàng vượt qua được thử thách, dán logo ở lần đầu tiên.

Thử thách bò trên ván xốp dán logo để giải cứu thành viên thứ 2 là Jack được "Thỏ Hồng" Lan Ngọc vượt qua 2 lần dễ như ăn cháo.

Và trong lần thứ 2 thực hiện, sử dụng tuyệt chiêu mà cô chỉ lại cho đồng đội, “bò như con nhái", Lan Ngọc cũng thành công trong lần thứ 2 dán logo. Nếu như không có Lan Ngọc tiên phong thành công trong thử thách thì với sức nặng cỡ “Voi Biển" Trương Thế Vinh hay những chàng trai ai cũng nâng tạ như nâng giấy thế thì gay go to. Lan Ngọc với 2 logo dán thành công đã giúp cả nhóm giải cứu được thành viên mới Jack.

Trường Giang nghe theo kinh nghiệm của đồng đội đi trước Lan Ngọc là "lết"

Cạnh đó Lan Ngọc còn là “cây hài’ mới đỉnh cao của “Chơi là chạy". Không phải Trường Giang, Lan Ngọc mới là người mang lại tiếng cười hài hước với những màn “cà khịa" chính người anh là danh hài của mình. Trong lúc Trường Giang thực hiện thử thách bò trên ván xốp dán logo, Ngô Kiến Huy nói hát bài hát cổ vũ tinh thần đàn anh, Lan Ngọc hát bài ai ngờ thấy giống y như xúi người ta đi trớt quớt luôn: “Anh đi xa quá, anh đi xa lắm đó". Cuối cùng cả nhóm phì ra cười mà Trường Giang thì “đi xa lắm" rớt khỏi miếng xốp thật luôn.

Lan Ngọc cổ vũ "Anh đi xa lắm đó" và cái kết là Trường Giang đi...xa thật luôn.

Lần thứ 2 Trường Giang thực hiện thử thách, anh lấy 2 miếng logo dán lên nón bảo hộ thì ngay lập tức Lan Ngọc chọc rằng: “Nhìn anh giống y con ruồi vậy á". Và danh hiệu “Người Ruồi" Trường Giang ra đời từ đó.

Trong thử thách giải cứu Thúy Ngân, màn xông pha nhận nhiệm vụ “khó nhằn" của “nữ hoàng cơ hội" khiến ai cũng phải bật cười. Tưởng làm gì nặng nhọc hóa ra là xung phong...mặc áo mưa cho đồng đội.

Lan Ngọc xung phong thực hiện công việc nhẹ nhàng nhất: Mặc áo mưa cho đồng đội.

Sau những màn cầm bơm xịt nước ướt sũng các anh chàng trong team thì cuối cùng Lan Ngọc cũng đã nếm trải cảm giác hứng nước ướt át là thế nào. Biểu cảm lúc bị xịt nước vào người của Lan ngọc cũng hết sức dễ cưng.

Nhưng cuối cùng cũng...phải nhận kết quả lãnh nước vào mặt như bất kỳ ai kia.

Chịu chơi như Lan Ngọc, lăn xả chọn vị trí khó nhất để thực hiện thử thách và nhận về biểu cảm không thể nào tả được.

Ở phần thi xé bảng tên. Định mệnh ngang trái đã đẩy đưa 2 cô gái “nhập vai” vào phim cung đấu “Chơi là chạy". Có ai mà ngờ “đỉnh đỉnh đại danh" như Lan ngọc, “3 đời” chuyên triệt hạ và xé bảng tên không thương tiếc các chàng trai cao to lực lưỡng của “Running Man" lại bị “hại" một cách bất ngờ trong tay người từng “chị chị em em" với mình ở biết bao nhiêu chương trình truyền hình là Thúy Ngân.

Màn "chị em nghĩa nặng tình thâm" bắt đầu.

Trong một phút bất cẩn cô em gái giả vờ đến lân la thăm hỏi, rồi cuối cùng tranh thủ giật luôn bảng tên của chị mình. Vậy là người nổi tiếng với những lần giành chiến thắng bất ngờ ở mùa 1 lại trở thành người bị loại đầu tiên ở mùa 2. Nhưng không sao, đường còn dài, cơ hội để quay lại phục thù vẫn còn nhiều đúng không Lan Ngọc?

Lan Ngọc oanh oanh liệt liệt liệt một thời, từng xé không biết bảng tên của các chàng trai cao to lực lưỡng.

Cuối cùng vì một phút non nớt tin lầm "chị em" và bị bại trong tay Thúy Ngân.

Biểu cảm hết hồn hết vía của "Thỏ Đen" Ngô Kiến Huy khi Lan Ngọc bị loại.

Đón xem hành trình tiếp theo của “Nọc Nọc" trong “Running Man" tập 2 được phát sóng vào tuần sau 26/9/2021 trên kênh HTV7.