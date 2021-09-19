Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được

Giải trí 19/09/2021 19:41

Phương Trinh Jolie và Lý Bình khoe những khoảnh khắc hạnh phúc đón hoàng hôn trên sân thượng. Dù không đi biển được nhưng cả 2 cùng nhau đón những khoảnh khắc buổi chiều tà cùng nhau.

Trải qua nhiều năm yêu nhau, đã từng đón nhận nhiều luồn dư luận trái chiều về độ xứng đôi vừa lứa của mình, Phương Trinh từng nhiều lần lên sóng truyền hình khóc vì thương Lý Bình có hoàn cảnh cơ cực lúc xưa. Cô cho biết mình chọn yêu Lý Bình là vì cả 2 có nhiều điểm tương đồng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Lý Bình cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực vợ trước những bình luận không mấy hay ho của dân mạng.

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 1 

Vừa qua, trong livestream của Phương Trinh, khi có người bình luận không hay về việc đánh đồng nghệ sĩ, Lý Bình đã thay mặt vợ bày tỏ quan điểm đúng đắn về nghệ thuật cũng như nghệ sĩ nói chung. Phương Trinh cũng trích lời một triết gia nổi tiếng để “thay lời muốn nói" rằng con người khác con vật ở chỗ có tư duy logic và nghệ thuật. Đó là 2 phần không thể tách rời của một con người. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng chưa rõ vấn đề đã vội công kích quan điểm của cô.

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 2 

Đứng trước sóng gió, một lần nữa Phương Trinh và Lý Bình chứng minh “định luật bất biến” của tình yêu. Dù ai nói gì đi nữa thì cảm xúc của cả 2 dành cho nhau vẫn không hề hay đổi. Thước phim đón hoàng hôn của cả 2 trên sân thượng buổi chiều tà dù ngắn nhưng độ hạnh phúc lại khiến cho nhiều người phải thốt lên ganh tỵ. Để có được hạnh phúc như Phương Trinh và Lý Bình trong thời buổi nhiễu nhương thế này không hề dễ dàng. Đâu đó vẫn có những người phải sống xa gia đình, sống một mình không có người thân bên cạnh. 

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 3
Phương Trinh khoe vóc dáng nóng bỏng nuột nà bên cạnh chồng sắp cưới Lý Bình. Ảnh: NVCC

 Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 4

Vẫn như những lần trước, bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều của dân mạng, Phương Trinh vẫn nắm tay Lý Bình hạnh phúc trong những khuôn hình, cô mang khẩu trang mà người yêu mua tặng, cùng nhau đón hoàng hôn và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Khung cảnh ấy dẫu cho chỉ diễn ra ở sân thượng căn nhà họ đang sống cũng sống động hệt như một thước phim. 

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 5
Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: NVCC

Ai nói cuộc sống không cần nghệ thuật? Có nghệ thuật mới có sự thăng hoa trong tình yêu và cuộc sống, có đúng không? Có biết bao nhiêu bộ phim bom tấn của Hollywood bắt nguồn từ tình yêu? Mà tình yêu đến từ cảm xúc. Mà cái chính yếu phân biệt loài người với loài vật chính là con người có cảm xúc đó thôi. 

 Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 6

Cách Phương Trinh và Lý Bình đón nhận những bình luận khiếm nhã: Không phải ai cũng làm được - Ảnh 7
Cả hai đón một buổi chiều hoàng hôn hạnh phúc bên nhau. Xét về độ lãng mạn trong Vbiz thì Phương Trinh và Lý Bình có thừa những khoảnh khắc khiến người đời "ăn cẩu lương" mệt nghỉ. Ảnh: Chụp màn hình

 

Phương Trinh Jolie - Lý Bình: "Con người khác nào con vật nếu không có giải trí"

Phương Trinh Jolie - Lý Bình: "Con người khác nào con vật nếu không có giải trí"

Trong buổi livestream với fan, nữ diễn viên Phương Trinh bức xúc khi có nhiều khán giả đánh đồng giới nghệ sĩ 10 người như 1 còn chồng sắp cưới của cô, Lý Bình cũng chia sẻ quan điểm về việc tự nhìn nhận bản thân trước khi lên án người khác.

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