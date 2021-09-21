Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà "chảy nước miếng"

Nhìn những bức ảnh đi du lịch khắp nơi của diễn viên Duy Khánh mà ngỡ ngàng về độ chịu đi và chịu chi của nam diễn viên. Anh chàng ăn vận không khác nào sao Hollywood và đi du lịch tới những miền đất đẹp và đỉnh nhất thế giới.
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Có một khoảng thời gian vì làm việc quá sức nên Duy Khánh đã dành thời gian đi du lịch để tận hưởng bản thân, xem như liệu trình “retreat" để phục hồi lại tinh thần và thể chất sau những ngày tháng cống hiến vì công việc.
Khoảng thời gian đó Duy Khánh tâm sự đi cũng khá nhiều địa điểm. Duy Khánh sẽ tìm đủ mọi cách phỏng vấn xin visa rồi sau đó book vé máy bay đi liền, thậm chí không suy nghĩ mỗi lần nảy ra ý định muốn đi đâu. Chàng diễn viên tâm sự: “Đôi khi đi mà chẳng cầm theo quần áo gì nhiều hết. Qua tới nơi thì tự túc ăn uống, thích cái gì thì mua quần áo bên đó luôn. Nói chung là mình tự do trong suy nghĩ phải tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng giây phút này nên Khánh chơi “tới công chuyện” luôn.”
Duy Khánh chia sẻ mình có đi qua những nước châu Á và châu Mỹ. Ở Mỹ thì anh chàng có lịch lưu diễn nên kết hợp luôn với việc thăm thú, trải nghiệm những loại hình nghệ thuật ở bên đó. “Khánh vui lắm vì mình được ăn ngon, được mặc đẹp và được chụp hình đẹp. Mình đã có những trải nghiệm thú vị để có thể chia sẻ với mọi người như cảm giác đi cắm trại ở rừng sâu. Khánh cũng từng được đi trượt tuyết vào mỗi buổi sáng. Rồi có cả đi hiking nữa rất tuyệt vời.”
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc du lịch “đỉnh của chóp", sang chảnh như sao Hollywood khắp nơi trên thế giới của nam diễn viên Duy Khánh được đăng tải trên trang cá nhân nhé!