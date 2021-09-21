Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà "chảy nước miếng"

Có một khoảng thời gian vì làm việc quá sức nên Duy Khánh đã dành thời gian đi du lịch để tận hưởng bản thân, xem như liệu trình “retreat" để phục hồi lại tinh thần và thể chất sau những ngày tháng cống hiến vì công việc.

Khoảng thời gian đó Duy Khánh tâm sự đi cũng khá nhiều địa điểm. Duy Khánh sẽ tìm đủ mọi cách phỏng vấn xin visa rồi sau đó book vé máy bay đi liền, thậm chí không suy nghĩ mỗi lần nảy ra ý định muốn đi đâu. Chàng diễn viên tâm sự: “Đôi khi đi mà chẳng cầm theo quần áo gì nhiều hết. Qua tới nơi thì tự túc ăn uống, thích cái gì thì mua quần áo bên đó luôn. Nói chung là mình tự do trong suy nghĩ phải tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng giây phút này nên Khánh chơi “tới công chuyện” luôn.”