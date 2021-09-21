Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà "chảy nước miếng"

Giải trí 21/09/2021 15:10

Nhìn những bức ảnh đi du lịch khắp nơi của diễn viên Duy Khánh mà ngỡ ngàng về độ chịu đi và chịu chi của nam diễn viên. Anh chàng ăn vận không khác nào sao Hollywood và đi du lịch tới những miền đất đẹp và đỉnh nhất thế giới.

Có một khoảng thời gian vì làm việc quá sức nên Duy Khánh đã dành thời gian đi du lịch để tận hưởng bản thân, xem như liệu trình “retreat" để phục hồi lại tinh thần và thể chất sau những ngày tháng cống hiến vì công việc.

Khoảng thời gian đó Duy Khánh tâm sự đi cũng khá nhiều địa điểm. Duy Khánh sẽ tìm đủ mọi cách phỏng vấn xin visa rồi sau đó book vé máy bay đi liền, thậm chí không suy nghĩ mỗi lần nảy ra ý định muốn đi đâu. Chàng diễn viên tâm sự: “Đôi khi đi mà chẳng cầm theo quần áo gì nhiều hết. Qua tới nơi thì tự túc ăn uống, thích cái gì thì mua quần áo bên đó luôn. Nói chung là mình tự do trong suy nghĩ phải tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng giây phút này nên Khánh chơi “tới công chuyện” luôn.”

Duy Khánh chia sẻ mình có đi qua những nước châu Á và châu Mỹ. Ở Mỹ thì anh chàng có lịch lưu diễn nên kết hợp luôn với việc thăm thú, trải nghiệm những loại hình nghệ thuật ở bên đó. “Khánh vui lắm vì mình được ăn ngon, được mặc đẹp và được chụp hình đẹp. Mình đã có những trải nghiệm thú vị để có thể chia sẻ với mọi người như cảm giác đi cắm trại ở rừng sâu. Khánh cũng từng được đi trượt tuyết vào mỗi buổi sáng. Rồi có cả đi hiking nữa rất tuyệt vời.”

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc du lịch “đỉnh của chóp", sang chảnh như sao Hollywood khắp nơi trên thế giới của nam diễn viên Duy Khánh được đăng tải trên trang cá nhân nhé!

Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 1
Duy Khánh tắm Osen (hình thức tắm khoả thân ngoài trời) ở Tỉnh Fukushima ở Nhật. Duy Khánh diện bộ Ukata - trang phục Truyền thống ở Nhật
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 2
Thả dáng ở bãi biển Pensacola ở Florida, tiểu bang khu vực Đông Nam Hoa Kỳ. Coi mòi body cũng "gì mà nạy nọ" lắm Duy Khánh nha!
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 3
Ngắm hoàng hôn sương mù tại Senquoia với hàng triệu cây cổ thụ cao trọc trời và to nhất thế giới. Nằm ở phía nam Sierra Nevada, Mỹ.
 
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 4
Trượt truyết ở Denver, tiểu bang Colorado, phía Tây nước Mỹ.
Đây là một trong số ít địa điểm trượt trượt tuyết đẹp và nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sung sướng chưa? 
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 5
Mình chuyển sang châu Á nhé! Đây là chợ đêm nổi tiếng Siling, tỉnh Đài Bắc, Đài Loan.
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 6
Rồi mình quay lại với Mỹ nhé! Đi Hikking (leo núi) ở Bridge to nowhere ở Los Angeles. Trông cứ như đang ở Vạn Lý Trường Thành trông xuống ấy nhỉ. Tuyệt đẹp!

 
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 7
Sau khi Hikking thì mình vào sâu bên trong Bridge to nowhere mất gần 5 tiếng để tắm thác nước. Xem Duy Khánh "thả dáng" nuột chưa kìa!
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 8
Tắm xong thì mình mặc đồ lại chỉnh tề rồi mình selfie cái nha! Coi mòi chuẩn trai Hàn quá ha Duy Khánh!
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 9
Đây là Joshua Tree ở phía Đông Bắc Tiểu Bang nước Mỹ, đây là nơi Sơn Tùng từng quay MV "Hãy Trao Cho Anh" thời điểm mùa hè.
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 10
Sơn Tùng quay MV "Hãy trao cho anh" tại đây, nhưng là vào mùa hè.
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 11
Nghịch tuyết tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản.
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 12
Khung cảnh tại nơi đây rất nên thơ, xunh quanh toàn Băng trắng xóa và có rất nhiều Hải Âu.
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 13
Xem Duy Khánh hạnh phúc chưa kìa?
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 14
Bãi biển Newport Beach ở California. Duy Khánh diện set đồ sang chảnh toàn hàng hiệu tổng trị giá 90 triệu đồng. Áo Dolce Gabbana 13triệu. Túi Gucci 36triệu. Giày Gucci 21 triệu. Vớ Gucci 7 triệu. Mắt kính Gentle Monster x Fendi giá 13triệu

Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 15

Trượt tuyết tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 16
Con đường trước đài truyền hình KBS, Seoul, Hàn Quốc
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 17
Duy Khánh đi cùng hội bạn thân trong đó là Miu Lê, Gil Lê
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 18
Cầu Golden Gate, một trong những biểu tượng của Mỹ
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 19
Mùa thu lá phong đỏ ở tiểu bang Boston, Mỹ
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 20
Rocky Creek Bridge, cây cầu lâu đời và nổi tiếng tại nước Mỹ, được xây vào năm 1927, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Oregon. Cây cầu vượt qua một hẻm núi gần miệng của con lạch, khoảng 2 dặm (3 km) về phía nam Vịnh Depoe trong Hạt Lincoln.

Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 21
Vào rừng sâu cắm trại tại Big Sur. Nơi đây được cho là một trong những phong cảnh đẹp nhất ở Hoa Kỳ. Chạy dọc theo bờ biển California hoang dã giữa Carmel-By-The-Sea và San Simeon, Big Sur là một trong những địa điểm thú vị nhất để khám phá
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 22
An yên và thơ mộng đến lạ 
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 23
Khaosan Road ở Bangkok, Thái Lan
 
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 24
Đại lộ danh vọng ở Mỹ
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 25
Chụp hình với biểu tượng Hollywood của Mỹ
Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 26
 Thành phố New Orleans ở tiểu bang Louisiana, Mỹ

Điểm lại loạt ảnh đi du lịch siêu xịn của Duy Khánh từ Châu Á đến Châu Mỹ mà 'chảy nước miếng' - Ảnh 27

Siam Icon tại quận Siam, Bangkok, Thái Lan

 

Duy Khánh: “Chị Khả Như đen đúa rồi diêm dúa sao á, mặt chỉ vô lý lắm, U40 rồi nên chỉ hay bứt rứt lắm”

Duy Khánh: “Chị Khả Như đen đúa rồi diêm dúa sao á, mặt chỉ vô lý lắm, U40 rồi nên chỉ hay bứt rứt lắm”

Diễn viên Duy Khánh đã có những chia sẻ thật tình không giấu giếm về “chị gái ruột” Khả Như của mình.

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