Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công!

Giải trí 27/09/2021 16:58

Liên tiếp những ngày gần đây, những tin đồn không hay về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khiến dư luận nhiều phen hoang mang vì thực thực hư hư chuyện nữ ca sĩ qua đời. Nhìn những bức hình từ thời niên thiếu đã tích cực đi làm từ thiện này, nếu như Phi Nhung thật sự "qua đời" thì quả thật là ông trời quá bất công.

Thời gian gầy đây, mặc dù bệnh viện Chợ Rẫy đã siết chặt bảo mật về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung trong quá trình điều trị Covid 19. Thế nhưng vẫn có rất nhiều tin đồn không hay đến từ cư dân mạng đồn đoán rằng nữ ca sĩ đã không thể qua khỏi. Tuy nhiên mới đây, quản lý truyền thông của nữ ca sĩ là Đỗ Quang Chí đã lên tiếng nói về 40 ngày điều trị vừa qua của Phi Nhung, bác bỏ tin đồn qua đời trên giường bệnh:

"Hơn 40 ngày qua, có những lúc lạc quan và có những lúc bi quan, nhưng mình có thể khẳng định chị Nhung đã rất kiên cường chiến đấu với dịch bệnh và mong rằng khán giả khắp nơi cầu nguyện cho Phi Nhung mau hết bệnh".

Mới đây, người thân của Phi Nhung vừa mới tiết lộ loạt hình ảnh Phi Nhung chân trần đi làm từ thiện từ thuở còn là thiếu nữ. Nhìn những bức ảnh này mới thấy Phi Nhung là một bị "Bồ Tát sống" đến thế nào. Nữ ca sĩ đã tích cực vì cộng đồng từ thời còn là thiếu nữ cho đến tận giây phút hiện tại. Vậy nên rất nhiều người đã cầu nguyện cho Phi Nhung nhanh chóng khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. Nếu như Phi Nhung không thể qua khỏi thì cuộc đời này quả thật rất bất công.

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công! - Ảnh 1
Phi Nhung từ hơn 20 năm trước đã chân trần trên đất lăn xả làm từ thiện giúp đỡ cho bà con nghèo. Ảnh: FBNV

 

Hình ảnh được chia sẻ với một người em thân thiết của Phi Nhung, đồng thời tiết lộ tâm nguyện lớn của nữ ca sĩ dành cho công việc này. Cụ thể, người này tâm sự trước khi trở thành bà mẹ đông con nhất showbiz Việt, Phi Nhung đã có nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ mọi người. Hành trình đó được giọng ca "Bông điên điển"duy trì suốt 20 năm qua. Điều đó khiến anh khâm phục trước sự nhân hậu của nữ ca sĩ.

 

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công! - Ảnh 2
Nữ ca sĩ trao tặng phòng chăm sóc y tế cho bà con vùng sâu vùng xa. Ảnh: FBNV

 

Lúc nào gặp mình chị cũng nói: Chị muốn có nhiều sức khỏe để chạy show, kiếm được tiền làm gì em biết không, để giúp người, giúp đời", người này tiết lộ. Loạt hình ảnh nữ ca sĩ Phi Nhung để chân trần, ân cần nắm tay và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn khiến khán giả xúc động mạnh khi nhìn thấy.

 

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công! - Ảnh 3
Phi Nhung rất qua tâm đến đời sống trẻ em. Ngoài việc làm từ thiện, cô còn là mẹ nuôi của 23 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ. Ảnh: FBNV

 

Trong chương trình "Tình bolero"Phi Nhung từng chia sẻ về chuyến đi thiện nguyện đầu tiên của mình ở Việt Nam. Nữ ca sĩ kể, năm 1997 lần đầu tiên về nước, chứng kiến người dân khó khăn vì bão lũ, cô đã dùng số tiền 3.000 USD dành dụm được để giúp đỡ người dân vùng lũ. "Lúc đó về một chút là tôi khóc. Trong lòng nó sao sao, không diễn tả được. Bắt đầu từ đó, tôi nguyện rằng cứ có tiền là tôi sẽ đi từ thiện”. - Phi Nhung nói.

 

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công! - Ảnh 4
Từ năm 1997 đến nay, Phi Nhung đã không hề ngừng công việc cứu người của mình lại. Ảnh: FBNV

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