Thanh Duy tiết lộ dự án tại gia, kể chuyện “tình anh bán chiếu” phiên bản mới lạ

Nhắc đến ca sĩ Thanh Duy, khán giả thường nhớ đến hình ảnh nam ca sĩ với nụ cười tươi, luôn tỏa ra năng lượng tích cực từ thần thái đến chất liệu âm nhạc mà anh theo đuổi. Trong hai năm, anh dường như không có các hoạt động âm nhạc, dành thời gian để xem mình cần gì, muốn gì. Thời gian gần đây, anh xuất hiện với hình ảnh khác lạ, nổi loạn, năng động và cá tính hơn. Và âm nhạc mà anh lựa chọn để theo đuổi cùng hình tượng mới cũng có phần mới lạ, phá cách và đậm dấu ấn.

Thanh Duy làm mới ca khúc "Tình anh bán chiếu" với giai điệu hiện đại bắt tai. Ảnh: BTC

Tham gia “Tần số 15”, Thanh Duy mang sáng tác đầu tay “Tình Anh Bán Chiếu” đến cho khán giả yêu nhạc. Giọng ca “Trái Tim Nhân Mã” cho biết: “Bài hát này được ra đời khi mà Duy quyết định dừng lại toàn bộ hoạt động âm nhạc của mình và bắt đầu việc tự sản xuất. Tình Anh Bán Chiếu là sáng tác đầu tay trong chuỗi những sáng tác. Duy vừa lo lắng, hồi hộp và phấn khích; khi Duy gửi cho vài người bạn thân nghe thì bạn Duy thích lắm, vừa thấy buồn, vừa tưởng tượng được câu chuyện buồn trong văn học và phim ảnh. Bất chợt Duy nhớ đến bài Vọng cổ của tác giả Viễn Châu, từ cái chất, cái nghệ của người miền Tây nên Duy đã biến một đoạn melody nghe như đoạn dân ca quê hương và không ngờ nó tạo nên hiệu ứng tốt”.