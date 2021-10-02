Người thân Phi Nhung chia sẻ về việc lo hậu sự cho cố ca sĩ

Sao Việt 02/10/2021 10:37

Gia đình Phi Nhung cho biết hiện vẫn đang lo thủ tục để tổ chức tang lễ tươm tất, gọn gàng cho cố nghệ sĩ và "những clip đám tang trên mạng từ qua đến nay đều là giả mạo, cắt ghép vô đạo để câu view".

Ngày 28/9, người hâm mộ trong và ngoài nước vô cùng bàng hoàng trước thông nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi sau thời gian chống chọi với Covid-19. Mới đây, liên quan đến việc lo hậu sự cho nữ ca sĩ, trao đổi với Thanh Niên, người thân Phi Nhung cho biết: “Gia đình hiện đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM và chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM để lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ".

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Các con nuôi của Phi Nhung thành tâm khấn bái trong lễ cầu siêu của nữ ca sĩ - Ảnh: Thanh Niên

Về phía nghệ sĩ Việt Hương - người được con gái ruột Phi Nhung uỷ quyền để theo sát tình hình sức khoẻ cho nữ ca sĩ từ lúc còn nằm viện điều trị, cũng chia sẻ về việc lo hậu sự: "Hiện tại, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo". Được biết, khi nào gia đình nhận được tro cốt của ca sĩ Phi Nhung thì mới có thể tổ chức một tang lễ trọn vẹn, đúng với các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM.

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Ca sĩ Long Nhật đến lễ cầu siêu của Phi Nhung để tiễn bạn - Ảnh: Internet

Mới đây, gia đình nữ ca sĩ cũng đã tổ chức một lễ cầu siêu đơn giản tại nhà riêng cho Phi Nhung. Trong loạt hình ảnh được quản lý thân cận của Phi Nhung đăng tải về buổi lễ có thể thấy mọi thứ được tổ chức rất tươm tất. Các con nuôi của Phi Nhung đều buồn bã khi nhìn di ảnh và khấn lạy cố nghệ sĩ. Thiêng Ngân - con gái nuôi của Phi Nhung và cũng là ca sĩ 18 tuổi chuyên hát dòng nhạc dân ca trữ tình, xót xa bày tỏ: “Con phải làm sao đây mẹ ơi?” khiến nhiều người không khỏi đau lòng trước nỗi mất mát to lớn này.

Lễ viếng ca sĩ Phi Nhung: Hồ Văn Cường đau buồn quỳ bên di ảnh mẹ nuôi

Lễ viếng ca sĩ Phi Nhung: Hồ Văn Cường đau buồn quỳ bên di ảnh mẹ nuôi

3 ngày sau khi Phi Nhung qua đời, gia đình nghệ sĩ tổ chức lễ cúng cơm, các con nuôi Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung quỳ bên di ảnh mẹ nuôi.

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