Nghệ sĩ duy nhất có mặt tại lễ cầu siêu của Phi Nhung, tiết lộ ý nghĩa mâm cơm cúng giản dị mà khiến nhiều người nghẹn lòng

Dòng trạng thái của Trang Trần khi chia sẻ về buổi cầu siêu của cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

Sau 3 ngày Phi Nhung đột ngột ra đi, sáng 30/9, quản lý của nữ ca sĩ đã livestream về lễ cầu siêu cho cố ca sĩ tại nhà riêng. Có mặt tại buổi lễ này ngoài những người con nuôi, người thân của Phi Nhung thì cựu người mẫu Trang Trần cũng có mặt.

Trang Trần có mặt tại buổi lễ cầu siêu của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Trang Trần là nghệ sĩ duy nhất có mặt tại buổi lễ, chứng kiến các con bật khóc trước di ảnh của mẹ nuôi, cựu người mẫu cũng không kiềm được nước mắt. Trên trang cá nhân cô cũng viết bài đăng xúc động viết:

"Ba ngày chị đi. Gia đình chuẩn bị đơn giản nhưng chị Diễm, anh Trí nói chị thích khoai lang luộc, rau luộc chấm nước tương... Các con nhớ mẹ Nhung, hai đứa nhỏ nhất còn không biết sự ra đi của mẹ đầy ngơ ngác. Mấy đứa lớn thì xụi buồn. Tội dì của chị đau lòng mà rộc người. Mọi người hôm nay chỉ lén lau nước mắt không dám khóc tu tu như hôm chị đi...".

Bài đăng xúc động của Trang Trần khi nói về sự ra đi của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của Trang Trần ngay sau khi đăng tải khiến nhiều người cũng nghẹn lòng. Đồng thời, người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp cũng gửi lời cầu nguyện dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung được an nghỉ, ra đi thanh thản.

Trước đó, vào cuối tháng 8, thông tin ca sĩ Phi Nhung nhập viện Chợ Rẫy chữa trị Covid-19 vì tình hình sức khoẻ chuyển biến nặng khiến người thân và bạn bè, khán giả không khỏi lo lắng. Cách đây vài ngày, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được lọc máu với tình trạng rất nặng. Trước đó cô đã được thở máy, lọc máu và sau đó đặt ECMO.

Song bệnh tình của ca sĩ trong hơn 1 tuần trước có diễn tiến ngày càng xấu đi. Mặc dù các y bác sĩ đã rất nỗ lực điều trị nhưng nữ ca sĩ dù kiên cường cũng không thể vượt qua được bệnh tật.

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