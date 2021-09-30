Những hình ảnh, buổi livestream bị cắt ghép về tang lễ của Phi Nhung được chia sẻ rộng rãi và khiến rất nhiều người bức xúc.

Ngày 28/9 vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với Covid-19 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sự ra đi của Phi Nhung để lại muôn vàn tiếc thương cho người hâm mộ vì cố nghệ sĩ không chỉ là tuổi thơ của nhiều khán giả, mà còn là một người có tấm lòng "bồ tát" luôn hết lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với Covid-19 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng - Ảnh: Internet

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội, đều nhuộm đen cùng những hình ảnh, tâm sự tưởng nhớ cố nghệ sĩ. Bên cạnh, không ít người dùng mạng lại lợi dụng sự tiếc thương này để đăng tải những bài viết câu like, câu view.

Cụ thể, trên nền tảng Youtube rất nhiều người lợi dụng sự ra đi của Phi Nhung để trục lợi cá nhân bằng cách tung ra các đoạn clip được cắt ghép trắng trợn. Phẫn nộ hơn là còn cắt ghét hình ảnh của Hoài Linh và Việt Hương trong đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài đem ra "xào nấu" thành một video mới liên quan đến cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Tang lễ giả của Phi Nhung bị cắt ghép tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới những đoạn clip này, rất đông khán giả đã vô cùng bất bình để lại bình luận chỉ trích, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động xem thường nỗi đau của người khác. Đối với đông đảo người hâm mộ mà nói đây là những việc làm khó chấp nhận, đáng lên án và không thể tha thứ.

Hiện tại, netizen liên tục rủ nhau report những đoạn video giả mạo về tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung và cùng nhau chờ đợi thông cáo chính thức từ những nguồn tin thân cận để đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-lan-nhung-video-ve-tang-le-gia-cua-co-nghe-si-phi-nhung-khien-nguoi-ham-mo-vo-cung-phan-no-427813.html