Hàng loạt livestream, youtuber đưa hình ảnh lễ tang Phi Nhung lan truyền trên khắp MXH, thực hư thế nào?

Sao Việt 29/09/2021 09:21

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng đã khiến bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng triệu khán giả không khỏi thương tiếc.

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau quãng thời gian điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc. Những người bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã nhuộm một màu đen u buồn trên mạng xã hội. Hiện theo thông tin mới nhất được nghệ sĩ Việt Hương thông báo thì cô đang cùng gia đình hoàn tất các thủ tục hậu sự cho Phi Nhung. Những thông báo chính thức sẽ được công bố sau.

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Nghệ sĩ Phi Nhung qua đời khiến nhiều người thương tiếc - Ảnh: Internet

Bên cạnh niềm thương tiếc, song một số netizen vẫn lợi dụng sự thương yêu của mọi người lan truyền các đoạn clip được cho là "đám tang của Phi Nhung" hay hình ảnh nữ ca sĩ những ngày cuối đời. Không chỉ vậy, hàng loạt mạng xã hội, kênh truyền thông còn đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến lễ tang của Phi Nhung với loạt video có tiêu đề "đám tang Phi Nhung".

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Các video giật tít trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên trên thực tế, các YouTuber này chỉ sử dụng ảnh bìa đã qua photoshop, đánh vào tâm lý tò mò của dân mạng để câu view, câu lượt tương tác.  Không dừng lại, những YouTuber này còn tiếp tục ra hàng loạt các video livestream với tựa đề giật gân như "Trực tiếp tang lễ Phi Nhung", "cận cảnh Phi Nhung trút hơi thở cuối trong bệnh viện".

Phi Nhung sinh năm 1970 tại Pleiku, mang hai dòng máu Mỹ - Việt, là ca sĩ nổi tiếng với thể loại nhạc dân ca và quê hương mang đậm dấu ấn tình cảm gia đình. 

Trước khi nhập viện điều trị Covid-19, Phi Nhung từng dự định sang Mỹ để đón sinh nhật cùng con gái nhưng vì thương xót bà con TP.HCM nên nữ ca sĩ đã ở lại, tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện.

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