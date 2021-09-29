Hồ Văn Cường bất ngờ bị chỉa mũi dùi, mắc nhiếc dữ dội vì mẹ nuôi Phi Nhung qua đời mà không viết một lời chia buồn lên MXH?

Sao Việt 29/09/2021 08:34

Nhiều lời chỉ trích ác ý nhắm vào ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường - con nuôi Phi Nhung chỉ vì không đăng bài tâm trạng lên mạng xã hội.

Vừa qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi sau thời gian nằm viện điều trị Covid-19 khiến nhiều người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, thương tiếc. Đáng chú ý hơn, sau khi mạng xã hội ngập tràn những mảng đen, những lời cầu nguyện dành cho nữ ca sĩ thì phía Hồ Văn Cường - người con nuôi gắn bó nhiều với Phi Nhung bỗng dưng phải chịu nhiều sự chỉ trích nặng nề của dân mạng.

Mới đây, trang cá nhân, Hồ Văn Cường đã đổi ảnh đại diện thành hình màu đen như một lời đưa tang. Tuy nhiên, nam ca sĩ trẻ vẫn không viết gì thêm hay bộc lộ một dòng cầu nguyện cho mẹ nuôi Phi Nhung.

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Hồ Văn Cường thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Còn trên page chính thức (có tích xanh với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi), Hồ Văn Cường cũng im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động thái mới nào. Bài đăng mới nhất cũng là một MV song ca với ca sĩ Phi Nhung.

Từ đó, nhiều dân mạng tỏ ra bất bình nên đã tràn vào page của Hồ Văn Cường mắng nhiếc, tấn công cậu bằng những lời lẽ nặng nề. Thậm chí, nhiều người cũng nhắc lại ồn ào trước đây của giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung.

Trước đó, Khi thông tin Phi Nhung nhiễm Covid-19 phải nhập viện điều trị, cậu bé Hồ Văn Cường cũng bị tấn công nhiều với lý do vì cậu hoàn toàn im hơi trên mạng xã hội. Hồ Văn Cường không chia sẻ cảm xúc riêng tư hay một lời cầu nguyện nào. Nói về việc này, quản lý của Phi Nhung cũng từng đứng ra giải thích, mong mọi người đừng trách cậu bé: "Về Hồ Văn Cường, cũng đừng trách cứ nó làm gì, tánh nó nào giờ rất thụ động, ít thể hiện cảm xúc trên Facebook lắm".

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Hồ Văn Cường vui vẻ đón sinh nhật 18 tuổi cùng 2 người mẹ - Ảnh: Internet

Lần này, mũi dùi của dân mạng chĩa vào Hồ Văn Cường còn nặng nề hơn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực ca sĩ trẻ, vì sự ra đi của Phi Nhung là do dịch bệnh, không liên quan gì đến Hồ Văn Cường. Một số bình luận của dân mạng:

"Ai nói gì ko hay thì kệ họ. Con nhớ sống tốt và hiếu đạo nha.chúc con thành công trong cuộc sống!!

"Lâu rồi em ấy không onl FB. Nhỡ em đang ốm thì sao... Mà m.ng lên nói này nói kia chỉ vì PN mất ko lên mạng đăng stt...

"Nó là người đau buồn hơn những gì chúng ta đang ở đây khua môi múa mép đấy, nếu là con hay em của các người bị chỉ trích thế này thì có chịu đc ko? Làm ơn tha cho thằng bé đi".

Hồ Văn Cường có động thái gì sau khi thông tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời được đăng tải?

Hồ Văn Cường có động thái gì sau khi thông tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời được đăng tải?

Động thái của Hồ Văn Cường sau khi hay tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời cũng gây nhiều sự quan tâm cho khán giả.

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