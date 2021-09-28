Động thái của Hồ Văn Cường sau khi hay tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời cũng gây nhiều sự quan tâm cho khán giả.

Ngay sau khi thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy được đăng tải, đông đảo nghệ sĩ đã để lại những lời nhắn tiếc thương cho sự ra đi của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không khỏi lo lắng về phản ứng của các con mà Phi Nhung đang nhận nuôi khi biết tin dữ, trong đó, đáng chú ý nhất là Hồ Văn Cường - con nuôi được Phi Nhung đỡ đầu từ những ngày mới bước chân vào con đường âm nhạc.

Phi Nhung đỡ đầu cho Hồ Văn Cường từ những ngày đầu bước chân vào con đường âm nhạc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bất ngờ thay, khi vào cả trang cá nhân và Fanpage của Hồ Văn Cường thì có thể thấy, nam ca sĩ trẻ vẫn hoàn toàn không hề có bất cứ động thái mới nào liên quan tới việc Phi Nhung qua đời. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Hồ Văn Cường cũng rơi vào tháng 4/2021. Đây là hình ảnh trong buổi sinh nhật của Phi Nhung. Còn về trang fanpage của Hồ Văn Cường, bài đăng gần nhất cũng là vào ngày 16/8 năm nay.

Bài đăng mới nhất trên trang Fanpage của Hồ Văn Cường cũng đã từ ngày 16/8 - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Hồ Văn Cường là khoảng tháng 4/2021 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trưa 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau một thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng thương tiếc. Trong suốt quá trình nằm viện điều trị, mặc dù nữ ca sĩ đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng Phi Nhung vẫn không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-van-cuong-co-dong-thai-gi-sau-khi-thong-tin-me-nuoi-phi-nhung-qua-doi-duoc-dang-tai-427401.html