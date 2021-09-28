Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng đời tư khá kín tiếng, Phi Nhung từng tiết lộ những bí mật này khiến khán giả ngậm ngùi

Sao Việt 28/09/2021 14:06

Những "bí mật" về ca sĩ Phi Nhung thuở sinh thời đang được người hâm mộ quan tâm.

Trưa ngày 28/9, người hâm mộ trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng thương tiếc khi đón nhận tin dữ: nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Sau một thời gian chống chọi với Covid-19 và nhận được sự nỗ lực điều trị tích cực của y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy tuy nhiên nữ ca sĩ đã không qua khỏi. Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa nay.

phi nhung
Người hâm mộ trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng thương tiếc khi đón nhận tin dữ: nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời - Ảnh: Internet

Cùng nhìn lại chẳng đường suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, mặc dù là một nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam nhưng Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Trong suốt con đường sự nghiệp, ngoài âm nhạc, khán giả thường biết đến cô với những hoạt động thiện nguyện, nhận nuôi những trẻ mồ côi, khó khăn.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng tiết lộ 3 điều thầm kín mà khán giả chưa từng biết về mình. Nữ ca sĩ Phi Nhung từng bộc bạch:

"Điều thứ 1, khán giả chưa bao giờ biết là cuộc đời Phi Nhung lên sân khấu em không đeo nhẫn hay đeo dây chuyền. Lúc đi hát bài "Con gái của mẹ", bắt đeo bông tai nhưng em đâu có xỏ lỗ tai đâu. Từ nhỏ đến lớn, em không thích gì bó buộc. Đeo vô, em cảm giác nó làm phiền em lắm.

Điều thứ 2, có nhiều người nghĩ em giàu có, có nhiều nhà nhưng người ta không biết em chỉ có một căn nhỏ thôi. Nhà có hai phòng (ở bên Mỹ), hiện căn nhà đó anh của em ở. Anh em bà con thôi. 

Điều thứ 3, tính em không thích tâm sự với ai. Tất cả buồn vui, nhất là buồn, em đều để trong lòng. Còn vui, em mới kể cho bạn bè mình nghe, buồn thì không bao giờ kể vì kể bạn sẽ buồn thêm. Em ít có bạn lắm".

phi nhung 2
Nữ ca sĩ từng tiết lộ 3 điều thầm kín mà khán giả chưa từng biết về mình - Ảnh: Internet

Sau những chia sẻ thàm kín, nhiều khán giả đã không khỏi xúc động. Có lẽ vì tính cách sống khép kín nên đời tư của nữ ca sĩ cũng ít vướng phải nhiều ồn ào. Trước khi nhiễm Covid-19 chuyển biến nặng, theo thông tin từ ekip, Phi Nhung còn định tháng 7/2021 sẽ về Mỹ đoàn tụ với con gái nhưng cuối cùng đã hủy vé vì không nỡ rời đi trong lúc bùng bệnh bùng phát, bà con khó khăn đang cần giúp đỡ. Vì vậy, Phi Nhung đã quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

Bạn thân tiết lộ lời hứa xúc động của con gái ruột Phi Nhung sau khi mẹ khỏi bệnh

Bạn thân tiết lộ lời hứa xúc động của con gái ruột Phi Nhung sau khi mẹ khỏi bệnh

Con gái của Phi Nhung khiến nhiều người xúc động với lời hứa sau khi mẹ mình khỏi bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung nhiễm COVID-19 Phi Nhung qua đời Phi Nhung qua đời vì Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 54 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"