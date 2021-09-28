Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng đời tư khá kín tiếng, Phi Nhung từng tiết lộ những bí mật này khiến khán giả ngậm ngùi

Những "bí mật" về ca sĩ Phi Nhung thuở sinh thời đang được người hâm mộ quan tâm.

Trưa ngày 28/9, người hâm mộ trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng thương tiếc khi đón nhận tin dữ: nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Sau một thời gian chống chọi với Covid-19 và nhận được sự nỗ lực điều trị tích cực của y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy tuy nhiên nữ ca sĩ đã không qua khỏi. Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa nay. Người hâm mộ trong và ngoài nước không khỏi bàng hoàng thương tiếc khi đón nhận tin dữ: nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời - Ảnh: Internet Cùng nhìn lại chẳng đường suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, mặc dù là một nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam nhưng Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Trong suốt con đường sự nghiệp, ngoài âm nhạc, khán giả thường biết đến cô với những hoạt động thiện nguyện, nhận nuôi những trẻ mồ côi, khó khăn.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng tiết lộ 3 điều thầm kín mà khán giả chưa từng biết về mình. Nữ ca sĩ Phi Nhung từng bộc bạch: "Điều thứ 1, khán giả chưa bao giờ biết là cuộc đời Phi Nhung lên sân khấu em không đeo nhẫn hay đeo dây chuyền. Lúc đi hát bài "Con gái của mẹ", bắt đeo bông tai nhưng em đâu có xỏ lỗ tai đâu. Từ nhỏ đến lớn, em không thích gì bó buộc. Đeo vô, em cảm giác nó làm phiền em lắm.

Điều thứ 2, có nhiều người nghĩ em giàu có, có nhiều nhà nhưng người ta không biết em chỉ có một căn nhỏ thôi. Nhà có hai phòng (ở bên Mỹ), hiện căn nhà đó anh của em ở. Anh em bà con thôi. Điều thứ 3, tính em không thích tâm sự với ai. Tất cả buồn vui, nhất là buồn, em đều để trong lòng. Còn vui, em mới kể cho bạn bè mình nghe, buồn thì không bao giờ kể vì kể bạn sẽ buồn thêm. Em ít có bạn lắm". Nữ ca sĩ từng tiết lộ 3 điều thầm kín mà khán giả chưa từng biết về mình - Ảnh: Internet Sau những chia sẻ thàm kín, nhiều khán giả đã không khỏi xúc động. Có lẽ vì tính cách sống khép kín nên đời tư của nữ ca sĩ cũng ít vướng phải nhiều ồn ào. Trước khi nhiễm Covid-19 chuyển biến nặng, theo thông tin từ ekip, Phi Nhung còn định tháng 7/2021 sẽ về Mỹ đoàn tụ với con gái nhưng cuối cùng đã hủy vé vì không nỡ rời đi trong lúc bùng bệnh bùng phát, bà con khó khăn đang cần giúp đỡ. Vì vậy, Phi Nhung đã quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

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