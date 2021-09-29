Ca sĩ Mạnh Quỳnh hoài niệm quá khứ về Phi Nhung.

Suốt những năm hoạt động nghệ thuật, cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh luôn được khán giả dành tình cảm đặc biệt bởi sự kết hợp ăn ý, ngọt ngào mỗi khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu. Người hâm mộ tiếng hát cặp đôi còn ưu ái gọi nam ca sĩ là "người tình âm nhạc", "người tình không bao giờ cưới" của Phi Nhung. Giờ đây, trước sự ra đi mang đầy niềm thương tiếc, khán giả càng tiếc nuối hơn vì sau này không còn cơ hội nghe tiếng hát của cặp song ca nữa. Mới đây, về phía Mạnh Quỳnh cũng vừa có chia sẻ xúc động trên trang cá nhân khi hay tin người bạn tri kỷ độet ngột ra đi. Nam ca sĩ bày tỏ: "Tạm biệt người bạn đã cùng Mạnh Quỳnh song ca và thể hiện những bài ca đong đầy cảm xúc. Giờ đây chỉ còn lại là những kỉ niệm. Xin gửi đến bạn Phi Nhung lời vĩnh biệt. Tạm biệt người bạn của tôi. Người trả xong rồi nợ trần ai. Nhẹ nhàng thanh thản chốn thiên thai. Bao nhiêu thương nhớ Người để lại. Cung sầu tôi hát khúc bi ai!".

Mạnh Quỳnh cũng không kìm được niềm thương tiếc dành cho người bạn tri kỷ của mình - Ảnh: Chụp màn hình Theo thông tin của Saostar, theo đúng kế hoạch, ngày Phi Nhung ra đi cũng là ngày Mạnh Quỳnh và cô có lịch diễn chung tại Mỹ. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 bùng phát, Phi Nhung đã hủy show và không may ra đi vĩnh viễn. Chia sẻ với một người bạn, Mạnh Quỳnh buồn bã cho biết: "Lẽ ra hôm nay tôi sẽ hát song ca cùng Phi Nhung, nhưng vì dịch bệnh Nhung không tham gia diễn được nên phải nhờ Hương Thủy hát thay".

Cặp đôi song ca được nhiều người hâm mộ đặc biệt yêu thích - Ảnh: Internet Mạnh Quỳnh từng tâm sự về Phi Nhung: "Đối với tôi, có thể diễn với nhiều nghệ sĩ nữ khác nhưng khi hát với Phi Nhung thì cảm xúc vẫn không thay đổi. Mặc dù 20 năm qua, hai đứa cũng lớn rồi. Chỉ có khác là khi diễn trên sân khấu, chúng tôi không còn những lúc âu yếm, nói chuyện tình tứ như xưa. Bây giờ lớn rồi, mình không còn tuổi đôi mươi để nói những câu yêu đương như thời trai trẻ được. Khi diễn với nhau, hai đứa giữ chừng mực, ý tứ hơn chứ không thể đùa giỡn như ngày xưa. Nhưng hai đứa vẫn nói chuyện vui vẻ ngoài đời".

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