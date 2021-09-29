'Người tình không bao giờ cưới' của Phi Nhung xót xa khi hay tin dữ: 'Lẽ ra hôm nay tôi sẽ hát cùng Nhung'

Sao Việt 29/09/2021 09:08

Ca sĩ Mạnh Quỳnh hoài niệm quá khứ về Phi Nhung.

Suốt những năm hoạt động nghệ thuật, cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh luôn được khán giả dành tình cảm đặc biệt bởi sự kết hợp ăn ý, ngọt ngào mỗi khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu. Người hâm mộ tiếng hát cặp đôi còn ưu ái gọi nam ca sĩ là "người tình âm nhạc", "người tình không bao giờ cưới" của Phi Nhung. Giờ đây, trước sự ra đi mang đầy niềm thương tiếc, khán giả càng tiếc nuối hơn vì sau này không còn cơ hội nghe tiếng hát của cặp song ca nữa. 

Mới đây, về phía Mạnh Quỳnh cũng vừa có chia sẻ xúc động trên trang cá nhân khi hay tin người bạn tri kỷ độet ngột ra đi. Nam ca sĩ bày tỏ: "Tạm biệt người bạn đã cùng Mạnh Quỳnh song ca và thể hiện những bài ca đong đầy cảm xúc. Giờ đây chỉ còn lại là những kỉ niệm. Xin gửi đến bạn Phi Nhung lời vĩnh biệt. Tạm biệt người bạn của tôi. Người trả xong rồi nợ trần ai. Nhẹ nhàng thanh thản chốn thiên thai. Bao nhiêu thương nhớ Người để lại. Cung sầu tôi hát khúc bi ai!".

phi nhung
phi nhung 2
Mạnh Quỳnh cũng không kìm được niềm thương tiếc dành cho người bạn tri kỷ của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của Saostar, theo đúng kế hoạch, ngày Phi Nhung ra đi cũng là ngày Mạnh Quỳnh và cô có lịch diễn chung tại Mỹ. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 bùng phát, Phi Nhung đã hủy show và không may ra đi vĩnh viễn.

Chia sẻ với một người bạn, Mạnh Quỳnh buồn bã cho biết: "Lẽ ra hôm nay tôi sẽ hát song ca cùng Phi Nhung, nhưng vì dịch bệnh Nhung không tham gia diễn được nên phải nhờ Hương Thủy hát thay".

phi nhung 3
Cặp đôi song ca được nhiều người hâm mộ đặc biệt yêu thích - Ảnh: Internet

Mạnh Quỳnh từng tâm sự về Phi Nhung: "Đối với tôi, có thể diễn với nhiều nghệ sĩ nữ khác nhưng khi hát với Phi Nhung thì cảm xúc vẫn không thay đổi. Mặc dù 20 năm qua, hai đứa cũng lớn rồi. Chỉ có khác là khi diễn trên sân khấu, chúng tôi không còn những lúc âu yếm, nói chuyện tình tứ như xưa. 

Bây giờ lớn rồi, mình không còn tuổi đôi mươi để nói những câu yêu đương như thời trai trẻ được. Khi diễn với nhau, hai đứa giữ chừng mực, ý tứ hơn chứ không thể đùa giỡn như ngày xưa. Nhưng hai đứa vẫn nói chuyện vui vẻ ngoài đời".

Hồ Văn Cường có động thái gì sau khi thông tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời được đăng tải?

Hồ Văn Cường có động thái gì sau khi thông tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời được đăng tải?

Động thái của Hồ Văn Cường sau khi hay tin mẹ nuôi Phi Nhung qua đời cũng gây nhiều sự quan tâm cho khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung qua đời Phi Nhung qua đời vì Covid-19 Phi Nhung và Mạnh Quỳnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"