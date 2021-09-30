Nghẹn ngào lời kể về chuyến đi từ thiện cuối cùng của Phi Nhung: 'Đi bữa cuối rồi bay về Mỹ đoàn tụ với con gái'

Hành trình thiện nguyện 20 năm của cố ca sĩ Phi Nhung đã khép lại trong sự tiếc thương của vô vàn người hâm mộ.

Showbiz Việt và cả người hâm mộ vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện. Nữ ca sĩ không chỉ được yêu mến bởi giọng ca ngọt ngào, gây thương nhớ suốt nhiều năm qua mà còn ghi dấu ấn bởi hành trình hoạt động thiện nguyện. Từ nuôi dạy 23 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, cứu trợ bà con bão lũ đến phát lương thực cho người dân giữa đại dịch Covid-19 căng thẳng, ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa lần nào chùn bước. Những ngày trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, nữ ca sĩ đã có những ngày tháng cuối đời vô cùng ý nghĩa.

Chuyến từ thiện cuối cùng của Phi Nhung - Ảnh: FB chùa Giác Ngộ Mới đây, trên trang Fanpage của chùa Giác Ngộ đã chia sẻ lại loạt ảnh chưa từng được công bố trong chuyến từ thiện mùa dịch của Phi Nhung. Các sư thầy cho biết, trong những ngày tháng 8/2021, ca sĩ Phi Nhung đã xông pha khắp nơi để phát gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn. Ngày kết thúc chuyến phát quà cuối cùng, cố ca sĩ vẫn với nét mặt vui vẻ, hạnh phúc khoe với mọi người sắp được trở về Mỹ để đoàn tụ con gái như lời hứa trước đó. Nhưng rồi không lâu sau, nữ ca sĩ phát hiện bị mắc Covid-19 và vĩnh viễn ra đi sau gần 2 tháng điều trị tích cực.

Các sư thầy kể lại chuyến từ thiện cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung tại chùa - Ảnh: Chụp màn hình Bài chia sẻ của sư thầy tại chùa khiến nhiều người xúc động: "Vẫn là vóc dáng nhanh nhẹn, vẫn nụ cười hồn hậu phía sau lớp khẩu trang, cô đến chùa bằng cả trái tim mong muốn được lan tỏa tình yêu thương của mình đến với đồng bào đang trong lúc nguy khó. Trò chuyện với Phi Nhung, cô nói: "Hôm nay em đi bữa cuối rồi bay về Mỹ". Ngỡ chuyến hành trình thiện nguyện san sẻ yêu thương, tiếp sức cho bà con TP.HCM đến đây chỉ tạm gác. Ai ngờ đâu, đây là những chuyến từ thiện sau cuối, kết thúc 20 năm chặng đường cô gắn bó với các hoàn cảnh khó khăn bằng trái tim từ bi, nhân ái của người con Phật. Trước khi qua đời, cố ca sĩ Phi Nhung từng nói: "Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi hay nói gì nữa tôi không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện, càng bị oan ức nhưng tôi lại thích". Phi Nhung còn tự chụp ảnh lưu lại kỷ niệm về chuyến từ thiện cùng các phật tử đi phát gạo - Ảnh: FB chùa Giác Ngộ Hình ảnh về người nữ nghệ sĩ nhỏ bé, giản dị, luôn lạc quan và luôn lan toả tinh thần tích cực, giá trị nhân văn ở những nơi khó khăn, nghèo khổ sẽ mãi là những ký ức không thể nào quên trong lòng người hâm mộ. Cầu nguyện cho cố ca sĩ Phi Nhung an nghỉ, vãng sanh về cảnh giới an lành.

Hàng loạt livestream, youtuber đưa hình ảnh lễ tang Phi Nhung lan truyền trên khắp MXH, thực hư thế nào? Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng đã khiến bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng triệu khán giả không khỏi thương tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-ngao-loi-ke-ve-chuyen-di-tu-thien-cuoi-cung-cua-phi-nhung-di-bua-cuoi-roi-bay-ve-my-doan-tu-voi-con-gai-427811.html