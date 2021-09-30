Hồ Văn Cường xuất hiện trong lễ cầu siêu Phi Nhung: Đeo khăn tang, mặt lộ rõ nét buồn thiu, thành tâm khấn mẹ

Đây là lần đầu Hồ Văn Cường lộ diện sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời.

Vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 ở bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến cho nhiều người vô cùng bàng hoàng. Ngoài niềm thương tiếc của người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp thì sự ra đi của nữ ca sĩ cũng để lại mất mát to lớn với con gái ruột và 23 người con nuôi.

Các con của ca sĩ Phi Nhung đội tang trước bàn thờ mẹ, ánh mắt thơ ngây khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 30/9, trên trang cá nhân, quản lý cố nghệ sĩ đã tải đoạn clip lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng. Trong clip, trước bàn thờ của nữ ca sĩ, các con nuôi đeo khăn tang, chấp tay thành khẩn và cúi đầu khấn mẹ.

Hồ Văn Cường lộ diện buồn bã trong tang lễ mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, trong khung hình, lần đầu tiên, Hồ Văn Cường xuất hiện sau thời gian ở ẩn vì ồn ào với mẹ nuôi. Nam ca sĩ nhí đeo khăn tang, nét mặt buồn bã khi phải tiễn biệt người mẹ nuôi đã dìu dắt và chăm sóc từ những ngày đầu bước chân lên thành phố.

Mẹ ruột Hồ Văn Cường cũng có mặt, đeo khăn tang khấn nguyện tiễn đưa NS Phi Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh tại lễ cầu siêu khiến nhiều người không kìm được lòng, rơi nước mắt vì xót xa. Trong số các con nuôi của Phi Nhung có bé còn rất nhỏ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh đó, mẹ ruột Hồ Văn Cường cũng có mặt, đeo khăn tang thành tâm khấn nguyện cho cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Tràn lan những video về tang lễ giả của cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ Những hình ảnh, buổi livestream bị cắt ghép về tang lễ của Phi Nhung được chia sẻ rộng rãi và khiến rất nhiều người bức xúc.

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