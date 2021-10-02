Tài khoản giả mạo con gái ruột Phi Nhung với hơn 8 nghìn lượt theo dõi, người thân phải ra cảnh báo

Phía người thân Phi Nhung cũng khuyên mọi người cẩn trọng trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi Phi Nhung qua đời, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện hàng loạt tài khoản mang tên Wendy Phạm và liên tục chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến ca sĩ Phi Nhung gây nhiều hiểu lầm cho khán giả.

Liên quan đến sự việc này, mới đây, Thiêng Ngân - con gái nuôi của Phi Nhung đã có bài đăng cảnh báo về tài khoản giả mạo:

"Một fanpage mang tên Wendy Phạm (đang có hơn 8 nghìn người theo dõi) không thuộc quyền sở hữu của chị Wendy Phạm - con gái ca sĩ Phi Nhung. Có rất nhiều fanpage, tài khoản mang tên chị ấy vừa lập ra trong thời gian gần đây. Chị Wendy Phạm chỉ sử dụng một tài khoản cá nhân duy nhất. Không biết những tài khoản giả lập để làm gì nhưng để tránh bị lợi dụng, dùng tên người khác để trục lợi mọi người hãy lưu ý kỹ.

Hãy tìm hiểu chính xác để tránh cơ hội cho kẻ gian lợi dụng nhé".

Thiêng Ngân thông báo việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản giả của Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân của Wendy Phạm, những ngày qua, ngoài chia sẻ hình ảnh cáo phó và một số thông tin xác thực, cô cũng hạn chế đăng tải nhiều thông tin trong thời gian đau buồn này.

Nữ ca sĩ Phi Nhung chỉ có một người con gái ruột là Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính. Ngoài ra, cô còn nhận nuôi nhiều trẻ em cơ nhỡ, mồ côi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Vừa qua, vào tháng 8/2021, Phi Nhung bị nhiễm Covid-19 sau thời gian đi hỗ trợ từ thiện mùa dịch. Trưa ngày 28/09, cô trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Sau khi qua đời, Phi Nhung đang được nghệ sĩ Việt Hương - người nhận ủy quyền của Wendy Phạm thực hiện các thủ tục để lo hậu sự chu đáo nhất.

Người thân Phi Nhung chia sẻ về việc lo hậu sự cho cố ca sĩ Gia đình Phi Nhung cho biết hiện vẫn đang lo thủ tục để tổ chức tang lễ tươm tất, gọn gàng cho cố nghệ sĩ và "những clip đám tang trên mạng từ qua đến nay đều là giả mạo, cắt ghép vô đạo để câu view".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-khoan-gia-mao-con-gai-ruot-phi-nhung-voi-hon-8-nghin-luot-theo-doi-nguoi-than-phai-ra-canh-bao-428307.html