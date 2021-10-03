Hương Ly chê “tơi tả” Quang Tuấn về chuyện vệ sinh cá nhân, chỉ ra 1 chi tiết ‘ở bẩn’ đàn ông nào cũng mắc phải

Khi Hương Ly xuất hiện, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục xài “chiêu” bắt nữ khách mời lựa chọn thích ai trong 3 “quý ông”. Dù cho biết đó là một sự lựa chọn khó nhưng nữ người mẫu vẫn quyết định chọn Hứa Minh Đạt vì cho rằng anh là người đàn ông có vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng và lịch lãm nhất. Người đẹp cũng chỉ ra cho Quang Tuấn biết sự khác biệt giữa anh và những người còn lại trên sân khấu nằm ở những phụ kiện được mang trên người. “Đôi khi những chi tiết nhỏ lúc mình mặc đồ nó cũng toát lên sự chăm chút bản thân của người đàn ông. Anh Tuấn không có được những thứ đó nên nhiều khi em sẽ có cảm giác như anh là người hơi hời hợt”, Hương Ly nói thêm.

Hương Ly còn chỉ ra, nếu đứng ở góc độ người lạ và lần đầu gặp 3 “quý ông”, cô sẽ nghĩ Lê Hoàng và Hứa Minh Đạt là người đã có gia đình, còn Quang Tuấn vẫn độc thân vì nhìn bề ngoài của anh có vẻ xuề xòa, không được chăm chút. Theo quan điểm của người đẹp, người vợ đóng vai trò vô cùng quan trọng vì họ sẽ luôn chăm sóc cho chồng, luôn chuẩn bị cho chồng những bộ quần áo thẳng thớm, sạch sẽ. Nghe vậy, Quang Tuấn lo mọi người nghĩ bà xã không ủi đồ cho mình nên lên tiếng thanh minh: “Áo thẳng mà, sáng nào cô ấy cũng chuẩn bị đồ, pha cà phê cho Tuấn hết đó. Nói vậy tội nghiệp cô ấy”. Nói xong, nam diễn viên còn quay mặt hướng thẳng về phía camera gửi gắm tới vợ: “Anh bảo vệ em”.

Hương Ly đưa ra quan điểm 'gắt' về việc đàn ông ở sạch là đàn ông chỉn chu về ngoại hình đồng thời chỉ ra những điểm không "hạp nhãn" ở diễn viên Quang Tuấn. Ảnh: BTc

Hương Ly tiếp tục “vạch” ra điểm không tốt của Quang Tuấn ở chi tiết đi giày nhưng không mang tất. Cô cho rằng nếu người khác nhìn thấy mình đi giày thể thao nhưng lại không mang tất ắt sẽ sinh ra những ấn tượng không tốt như suy đoán mình bị hôi chân, hoặc là người không tỉ mỉ, không chu đáo. Ý kiến của Hương Ly lập tức nhận được sự đồng tình của Lê Hoàng và Hứa Minh Đạt, cả 3 ra sức “tấn công” khiến Quang Tuấn không có đường lui. Không dừng lại ở đó, nữ người mẫu và Lê Hoàng lại chê Quang Tuấn để móng tay quá dài, quá dơ. Hương Ly nói thêm: “Anh Tuấn thật là một người may mắn bởi vì có một người vợ tuyệt vời khi chịu đựng được anh”. Lúc này, Quang Tuấn ấm ức lên tiếng: “Đáng lẽ chân em nó không ra mồ hôi đâu nhưng nghe mọi người nói quá trời nói giờ nó toát cả mồ hôi rồi”.

Quang Tuấn toát mồ hôi hột khi nghe quan điểm của nàng quán quân VNTM về "đàn ông ở sạch". Ảnh: BTC

Để “vớt vát” lại cho Quang Tuấn chút mặt mũi, Hương Ly cho biết nam diễn viên là người có nhan sắc nhất trong 3 “quý ông” trên sân khấu nhưng lại không biết tận dụng lợi thế của mình. Lúc này, nam diễn viên “Gia đình là số 1” khẳng định sau khi tham gia chương trình anh sẽ thay đổi, mỗi khi ra đường đều sẽ thơm tho làm cho “con gái phải mê”, khiến mọi người bật cười ha hả.