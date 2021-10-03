Xót xa tâm thư hồi đáp lời khen chủ tịch nước của con gái Phi Nhung: "Con không cần anh hùng"

Trưa ngày 3/9 tại Việt Nam, tức rạng sáng cùng ngày tại Mỹ, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung có viết một bức tâm thư hồi đáp lại lời khen tặng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành cho người mẹ quá cố của mình đã anh dũng hy sinh vì công tác cộng đồng, chống lại dịch bệnh Covid 19.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từ trần vào ngày 28/9/2021. Ảnh: Internet

Sau gần 1 tuần gánh chịu nỗi đau mất mẹ, Wendy Phạm đã khẩn thiết cầu xin nhà chức trách giúp đỡ như sau: "Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần 1 anh hùng, con cần mẹ. Xin giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con. Xin sớm cho mẹ con được về với con. Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con".