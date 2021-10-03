Xót xa tâm thư hồi đáp lời khen chủ tịch nước của con gái Phi Nhung: "Con không cần anh hùng"

Sao Việt 03/10/2021 19:57

Con gái wendy Phạm của Phi Nhung có bức tâm thư đáp lại chủ tích nước Nguyễn Xuân Phúc vào rạng sáng ngày 3/9 tại Mỹ.

Trưa ngày 3/9 tại Việt Nam, tức rạng sáng cùng ngày tại Mỹ, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung có viết một bức tâm thư hồi đáp lại lời khen tặng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành cho người mẹ quá cố của mình đã anh dũng hy sinh vì công tác cộng đồng, chống lại dịch bệnh Covid 19.

Xót xa tâm thư hồi đáp lời khen chủ tịch nước của con gái Phi Nhung: 'Con không cần anh hùng' - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Phi Nhung từ trần vào ngày 28/9/2021. Ảnh: Internet

Sau gần 1 tuần gánh chịu nỗi đau mất mẹ, Wendy Phạm đã khẩn thiết cầu xin nhà chức trách giúp đỡ như sau: "Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần 1 anh hùng, con cần mẹ. Xin giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con. Xin sớm cho mẹ con được về với con. Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con".

Xót xa tâm thư hồi đáp lời khen chủ tịch nước của con gái Phi Nhung: 'Con không cần anh hùng' - Ảnh 2

Xót xa tâm thư hồi đáp lời khen chủ tịch nước của con gái Phi Nhung: 'Con không cần anh hùng' - Ảnh 3
Con gái Phi Nhung viết tâm thư cho chủ tịch nước rằng "Con cần mẹ, con không cần anh hùng". Ảnh: Internet

Trước đó, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong một bài phát biểu đã nói lời tuyên dương những tấm gương ngoài xã hội đã xả thân, "lao tâm khổ tứ" vì cộng đồng, thậm chí đã hy sinh tính mạng của mình vì sự an toàn của người khác như: Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, anh Vũ Quốc Cường và cuối cùng là ca sĩ Phi Nhung.

Xót xa tâm thư hồi đáp lời khen chủ tịch nước của con gái Phi Nhung: 'Con không cần anh hùng' - Ảnh 4

Hiện tại, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đang cùng người thân chuẩn bị cho lễ cúng thất đầu tiên của mẹ diễn ra tại Mỹ vào ngày 3/10. Trong những buổi lễ cầu siêu cho mẹ vãng sanh miền Cực Lạc, Wendy Phạm luôn có mặt và không giấu được nét buồn đau trên gương mặt của mình. Tại Việt Nam, lễ tưởng niệm cố ca sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 4/10 đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và từ phía yêu cầu của cố nghệ sĩ đưa ra.

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Những hình ảnh cuối cùng giờ chỉ còn lại trên màn ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Những hình ảnh Phi Nhung nói cười giờ chỉ còn được lưu lại trên những khung hình màn ảnh thế này mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một ngôi sao tài năng và đức độ của làng giải trí Việt.

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