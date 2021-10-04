Thật không thể tin được, Lan Ngọc làm chủ tịch CLB âm nhạc của trường, lại còn hát hit của Bảo Thy

Màn xuất hiện của “nữ thần” thuộc CLB Âm nhạc của trường học “Running Man” khiến ai nấy đều xuýt xoa “ủa có phải đi lộn CLB không vậy?”

Tập 3 có thêm 1 khách mời nữ là ca sĩ Min, với chủ đề thử thách là “Nữ thần giáng thế”, các chàng trai phân chia thành 3 đội và buộc phải bảo vệ “nữ thần” của mình cho đến phút cuối cùng. Xuất hiện tại màn giới thiệu đầu tiên, Lan Ngọc khiến các chàng trai trong trường học phải há hốc miệng ngạc nhiên vì màn trình diễn văn nghệ ngay giữa sân trường.

Lựa chọn ca khúc “Ngốc nghếch” của Bảo Thy để thể hiện, Lan Ngọc khiến ai nấy đều muốn “khóc thét” với màn xuất hiện tóc xoã dài bí ấn như ma nữ của mình. Sau khi lộ diện, “thí sinh tông điếc” Lan Ngọc tiếp tục chiêu đãi các chàng trai trong lớp học bằng những câu hát live “beat đi một đường, melody đi một nẻo” đầy kinh ngạc. Nhưng phải nói là “cây hề” “Running Man” đáng yêu hết nấc với những màn pha trộn vũ đạo chuyên nghiệp. Đỉnh điểm là hát mệt quá, cô nàng buông mic nhảy luôn và đây mới chính là thế mạnh của Lan Ngọc.

Hát một hồi mệt, Lan Ngọc buông mic chuyển sang nhảy luôn thế này đây. Ảnh: BTC Kết thúc màn chào hỏi, “ngọc nữ” làng giải trí hỏi các bạn: “Các bạn thấy mình hát thấy ghê không ạ” và nhận về câu trả lời đồng lòng là “có”. Bởi hỏi làm chi cho nhận về cái kết đắng thế này Lan Ngọc ơi? Ủa, hỏi làm chi để nhận về cái kết "đắng" vậy Lan Ngọc ơi?

Lan Ngọc và những lần “vật nhau" xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối" “Running Man" mùa 1 Đây là những màn xé bảng tên “để đời" của Lan Ngọc và chưa hề nao núng hay run sợ trước bất kỳ người đàn ông lực lưỡng nào của “Running Man" mùa 1.

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