9981 Biểu cảm “cắn răng chịu đựng” của “bé Nớt” Lan Ngọc trong tập 2 của “Runing Man”

Sau phần mở màn đầy ấn tượng của 8 siêu anh hùng tập 1, ở tuần này, 8 Cast đã tham dự Đại hội thể thao “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”. Trong teaser hé lộ tập 2, dàn Cast nổi bật với trang phục thể thao trên sân vận động. Đặc biệt ở tập này, Đại hội thể thao sẽ chào đón 2 khách mời: Hot streamer Cris Phan và ca sĩ Đức Phúc.

“Thảm mát xa” là một thử thách không xa lạ đối với fans của Running Man, ở Đại hội thể thao Chơi Là Chạy, dàn Cast sẽ được trải nghiệm “cảm giác khó tả” này. Là người thường xuyên luyện tập, “Voi Biển” Trương Thế Vinh và “Mầm Non Giải Trí” Liên Bỉnh Phát được dự đoán sẽ có nhiều kinh nghiệm cùng kỹ năng trong thử thách này.