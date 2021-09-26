9981 Biểu cảm “cắn răng chịu đựng” của “bé Nớt” Lan Ngọc trong tập 2 của “Runing Man”

Những thử thách mới vô cùng thú vị, hài hước và hấp dẫn đang chờ đón khán giả tại tập 2 “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”. Lan Ngọc đã có những biểu cảm “đỉnh của đỉnh” ai xem cũng phát hết hồn.
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Sau phần mở màn đầy ấn tượng của 8 siêu anh hùng tập 1, ở tuần này, 8 Cast đã tham dự Đại hội thể thao “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”. Trong teaser hé lộ tập 2, dàn Cast nổi bật với trang phục thể thao trên sân vận động. Đặc biệt ở tập này, Đại hội thể thao sẽ chào đón 2 khách mời: Hot streamer Cris Phan và ca sĩ Đức Phúc.
“Thảm mát xa” là một thử thách không xa lạ đối với fans của Running Man, ở Đại hội thể thao Chơi Là Chạy, dàn Cast sẽ được trải nghiệm “cảm giác khó tả” này. Là người thường xuyên luyện tập, “Voi Biển” Trương Thế Vinh và “Mầm Non Giải Trí” Liên Bỉnh Phát được dự đoán sẽ có nhiều kinh nghiệm cùng kỹ năng trong thử thách này.
Bên cạnh đó, những biểu cảm nhăn nhó “xỉu lên xỉu xuống” của Trường Giang, Jun Phạm và Lan Ngọc khiến cho người xem cũng thấy… đau giùm. Với những thử thách đòi hỏi cả thể lực mềm dẻo lẫn sự khéo léo như vậy, bộ đôi Thỏ Trắng – Thỏ Đen có thể sẽ gặp nhiều bất lợi bởi sự vụng về, xui xẻo của cả hai.
Phần chơi được mong chờ nhất ở tập 2 chính là Bóng đá trên sân xà phòng. Đây cũng là môn thể thao sở trường của cậu út Jack, trong vài hình ảnh thoáng qua ở teaser có thể thấy anh chàng xả thân hết mình với những pha giành bóng gay cấn, kết hợp cùng đồng đội Liên Bỉnh Phát. Bên cạnh đó, vị khách mời bí ẩn vẫn là một dấu chấm hỏi khi người này trực tiếp lao tới tấn công “bé Bỉnh” khiến cho anh chàng lực điền cũng phải ngã sõng soài trên sân. Màn thi đấu giữa các đội trong Đại hội thể thao Chơi Là Chạy được dự đoán sẽ gay cấn và kịch tính không thua kém những trận cầu trên sân cỏ.