NTK trẻ Phan Đăng Hoàng được Vogue Italia chúc mừng trên tài khoản tạp chí

Phan Đăng Hoàng là một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại trường NABA Nuova Accademia di Belle Arti tại Ý. Bộ sưu tập ra trường của chàng trai trẻ, “ Quintessence ” (Tinh hoa), được đánh giá là một trong những bộ sưu tập thời trang sinh viên tốt nhất trong năm. Vì vậy, Phan Đăng Hoàng được trường lựa chọn để trình diễn tại “Afro Fashion Week”, một hoạt động thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Milan Xuân Hè 2022. Anh là một trong sáu sinh viên quốc tế, đồng thời là sinh viên Việt Nam duy nhất, nhận cơ hội này (số còn lại đều là sinh viên người Ý).

Buổi diễn “Quintessence” (Tinh hoa) của Phan Đăng Hoàng diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 25/9/2021 (giờ Ý). Trước show diễn, anh bất ngờ được giới thiệu các thiết kế của mình cùng các tổng biên tập Vogue, bà Anna Wintour, và siêu mẫu Naomi Campbell.

NTK trẻ người Việt Phan Đăng Hoàng được tạp chí Vouge Italia khen ngợi trên story Instaram sau buổi diễn tốt nghiệp. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi buổi trình diễn kết thúc, trang cá nhân của Vogue Italia đã post video bộ sưu tập Tinh hoa của Phan Đăng Hoàng và dành sự cổ vũ lớn đối với chàng trai trẻ đến từ Việt Nam này

NTK Phan Đăng Hoàng bên cạnh vedette của mình trong buổi diễn gây "sốt" mới đây. Ảnh: FBNV

Phan Đăng Hoàng lần đầu tiên được giới truyền thông biết đến rộng rãi vì những bức tranh truyền thần. Khi mới chỉ 15 tuổi, Phan Đăng Hoàng đã thực hiện những tác phẩm hội họa truyền cảm của những giai nhân. Sở thích vẽ tranh truyền thần của Hoàng đến từ năng khiếu thừa hưởng từ gia đình có truyền thống hội họa.

Về sau, Hoàng có cơ hội sang Ý du học, theo ngành thiết kế thời trang. Chàng trai trẻ chia sẻ, “Đối với Hoàng, thời trang không chỉ là quần áo hay trang phục. Đó là còn là cuộc sống, là hơi thở của Hoàng, là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời. Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình “phải” làm thời trang, hay xem đó là công việc, mà mình làm vì đó là lúc mình được sống, được hít thở.”

Dự án tốt nghiệp của Phan Đăng Hoàng có hai phần. “Quintessence” đã ra mắt dịp tháng 07/2021, bây giờ được trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan. Kế đó, Hoàng dự kiến ra mắt phần 2, “La Peinture” (Bức tranh), vào tháng 10/2021. Cậu gọi dự án tốt nghiệp của mình là “Inside VietNam” (Bên trong Việt Nam), với mong muốn truyền tải các văn hóa dân tộc đến với bạn bè.

Một vài hình ảnh khác trong buổi diễn “Quintessence” của Phan Đăng Hoàng: