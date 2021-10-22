Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc

Khoảnh khắc của "nữ hoàng nội y" trong story mới đăng tải khiến người xem cứ ngỡ như là cô nàng đang...cởi trần.
- 'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi
- Sốc: 'Hoàng tử piano' Lý Vân Địch đình đám của Cbiz bị tóm gọn hành vi 'không trong sáng' tại trận
Không chỉ là "Nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh còn có danh hiệu là "Bà chúa gây 'lú'", "Bà cô gây hiểu làm" với những khoảnh khắc khó đỡ trong khoản ăn mặc mà ai cũng tưởng như cô nàng đang...khoả thân dù đang mặc quần áo đầy đủ?! Trong đoạn story mới nhất trên Instagram, Ngọc Trinh lại khiến người ta thêm một lần lú lẫn đến hết hồn như thế.