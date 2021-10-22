Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc

Thời trang 22/10/2021 06:55

Khoảnh khắc của "nữ hoàng nội y" trong story mới đăng tải khiến người xem cứ ngỡ như là cô nàng đang...cởi trần.

Không chỉ là "Nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh còn có danh hiệu là "Bà chúa gây 'lú'", "Bà cô gây hiểu làm" với những khoảnh khắc khó đỡ trong khoản ăn mặc mà ai cũng tưởng như cô nàng đang...khoả thân dù đang mặc quần áo đầy đủ?! Trong đoạn story mới nhất trên Instagram, Ngọc Trinh lại khiến người ta thêm một lần lú lẫn đến hết hồn như thế.

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc - Ảnh 1

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc - Ảnh 2

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc - Ảnh 3
Ngọc Trinh có một pha khiến người xem hốt hoảng vì cứ tưởng như...đang cởi trần vì mặc áo dây mỏng như dây yếm đào. Ảnh: Chụp màn hình
Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc - Ảnh 4
Nhưng thật ra là "nữ hoàng nội y" có mặc hẳn hoi. Ảnh: Chụp màn hình

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc - Ảnh 5

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc - Ảnh 6
Trước đó Ngọc Trinh cũng có những pha ăn mặc "gây lú" tương tự vì khiến người nhìn tưởng là cô đang không mặc gì. Ảnh: Internet
Chia tay bồ già 'tuổi ông ngoại', Ngọc Trinh ngày càng 'hở bạo, hở hết, chỉ chừa chút xíu thế này đây'

Chia tay bồ già 'tuổi ông ngoại', Ngọc Trinh ngày càng 'hở bạo, hở hết, chỉ chừa chút xíu thế này đây'

Sau khi chia tay bồ già là tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi, "nữ hoàng nội y" ngày càng như muốn "cởi hết, lột sạch" trước mặt công chúng trong những bộ nội y chỉ chừa lại chút xíu che chỗ nhạy cảm trên cơ thể.

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