'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi

Giải trí 28/09/2021 06:21

Thường xuyên diện bikini tại gia nhưng lần này Ngọc Trinh vô tự cởi dây bikini ở hồ bơi để tạo dáng khiến cho nhiều người kinh ngạc về độ 'nóng' của 'nữ hoàng nội y'.

Trong một clip hậu trường quay lại cảnh Ngọc Trinh diện bikini màu xanh khoe thân hình nóng bỏng ở hồ bơi. Không biết có phải là đang chỉnh trang y phục hay không nhưng động tác "khêu gợi" của Ngọc Trinh, lấy tay cởi dây quần bikini đang mặc khiến ai nấy đều dán chặt mắt vào màn hình vì độ nóng bỏng của những thước hình này.

'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 1
Ngọc Trinh cởi dây quần bikini và giữ bằng tay, coi mòi giống như muốn...thoát y tại hồ bơi. Ảnh: Chụp màn hình

Cảnh tượng này được chính người giúp việc của "nữ hoàng nội y" đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc hậu trường lúc cô nàng đang trong trạng thái hút hồn người xem nhất. Chẳng biết Ngọc Trinh có ý định lột hẳn bikini hay không nhưng trong đoạn clip cho thấy nữ người mẫu đang cố tình nghịch ngợm với dây quần bikini của mình. Cô cố ý cởi dây bikini ra và giữ bằng tay, không ngại liếc mắt khiêu khích về phía camera đang quay hình.

'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 2'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 3

Sau đó, Ngọc Trinh còn đăng tải những bức hình khoe hết toàn bộ "mông má" trong chính bộ bikini này lên trang cá nhân để mọi người chiêm ngưỡng. 

'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 4'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 5'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 6'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 7

'Nóng mắt' trước khoảnh khắc Ngọc Trinh cởi dây quần bikini như muốn 'lột sạch' ở hồ bơi - Ảnh 8
Sau đó, "nữ hoàng nội y" tiếp tục khoe hết "mông má" lên trên trang cá nhân trong bộ bikini màu xanh thế này đây. 

 

Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'.

Ngọc Trinh mặc bikini chỉ che phần nhạy cảm, lại còn chú thích: ‘Anh có thể làm ướt mọi thứ trên người em'.

Dân mạng vừa đào lại bộ hình bikini Ngọc Trinh chụp vào năm ngoái. Bộ nikini màu nude tệp với màu da, lộ hết cả da thịt kèm theo là phát ngôn “ướt át" của cô gây tranh luận.

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