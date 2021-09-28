Trong một clip hậu trường quay lại cảnh Ngọc Trinh diện bikini màu xanh khoe thân hình nóng bỏng ở hồ bơi. Không biết có phải là đang chỉnh trang y phục hay không nhưng động tác "khêu gợi" của Ngọc Trinh, lấy tay cởi dây quần bikini đang mặc khiến ai nấy đều dán chặt mắt vào màn hình vì độ nóng bỏng của những thước hình này.

Ngọc Trinh cởi dây quần bikini và giữ bằng tay, coi mòi giống như muốn...thoát y tại hồ bơi. Ảnh: Chụp màn hình

Cảnh tượng này được chính người giúp việc của "nữ hoàng nội y" đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc hậu trường lúc cô nàng đang trong trạng thái hút hồn người xem nhất. Chẳng biết Ngọc Trinh có ý định lột hẳn bikini hay không nhưng trong đoạn clip cho thấy nữ người mẫu đang cố tình nghịch ngợm với dây quần bikini của mình. Cô cố ý cởi dây bikini ra và giữ bằng tay, không ngại liếc mắt khiêu khích về phía camera đang quay hình.