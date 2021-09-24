Lệ Quyên Khoe đôi gò bồng đào còn 'khủng' hơn cả Ngọc Trinh khi diện áo tắm tại gia

Vừa mới đây, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên lên trang cá nhân đăng tải hình ảnh diện áo tắm tại gia. Kể từ ngày yêu tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên "hồi xuân" thấy rõ. Bằng chứng là áo ngủ, áo tắm, nữ ca sĩ đều chăm diện đầy đủ khoe vẻ ngoài sexy tuổi 40 của mình khiến cô gái nào cũng ao ước có được.

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyền 'hồi xuân' hơn rất nhiều khi yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu. Ảnh: FBNV

Dân tình đã được phen trầm trồ khi Lệ Quyên đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ diện áo tắm màu hồng, làm bật làn da trắng mịn sẵn có. Bên cạnh đó, body nuột nà và vòng 1 lấp ló của Lệ Quyên cũng khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O. "Nữ hoàng phòng trà" hào hứng chia sẻ: "Chắc là ngày ôm phản lao ra biển còn phải chờ nhưng không sao, cho đỡ nhớ, bạn có thể ở nhà, lấy một bộ bikini rực rỡ mặc vào".