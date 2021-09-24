Lệ Quyên Khoe đôi gò bồng đào còn 'khủng' hơn cả Ngọc Trinh khi diện áo tắm tại gia

Hậu trường 24/09/2021 09:09

Dù ở độ tuổi 40 nhưng đôi 'gò bồng đào' của Lệ Quyên cũng 'khủng' không kém gì 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khi đem ra so bì.

Vừa mới đây, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên lên trang cá nhân đăng tải hình ảnh diện áo tắm tại gia. Kể từ ngày yêu tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên "hồi xuân" thấy rõ. Bằng chứng là áo ngủ, áo tắm, nữ ca sĩ đều chăm diện đầy đủ khoe vẻ ngoài sexy tuổi 40 của mình khiến cô gái nào cũng ao ước có được.

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'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyền 'hồi xuân' hơn rất nhiều khi yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu. Ảnh: FBNV

Dân tình đã được phen trầm trồ khi Lệ Quyên đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ diện áo tắm màu hồng, làm bật làn da trắng mịn sẵn có. Bên cạnh đó, body nuột nà và vòng 1 lấp ló của Lệ Quyên cũng khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O. "Nữ hoàng phòng trà" hào hứng chia sẻ: "Chắc là ngày ôm phản lao ra biển còn phải chờ nhưng không sao, cho đỡ nhớ, bạn có thể ở nhà, lấy một bộ bikini rực rỡ mặc vào".

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Le Quyen 5Lệ Quyên Khoe đôi gò bồng đào còn 'khủng' hơn cả Ngọc Trinh khi diện áo tắm tại gia - Ảnh 4Lệ Quyên Khoe đôi gò bồng đào còn 'khủng' hơn cả Ngọc Trinh khi diện áo tắm tại gia - Ảnh 5
Lệ Quyên khoe đôi 'gò bồng đào' nóng bỏng ở tuổi 40 không kém cạnh gì các đàn em Vbiz. Ảnh: FBNV

Đôi "gò bồng đào" và đường xẻ ngực sâu hoắm của Lệ Quyên khiến nhiều người ngưỡng mộ và so sánh với cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Khi đặt cạnh bên nhau thì vòng 1 của Lệ Quyên cũng một 9 một 10 với Ngọc Trinh chứ không hề kém cạnh. Thậm chí còn có phần vượt mặt đàn em vì Lệ Quyên lớn tuổi hơn Ngọc Trinh rất nhiều.

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Đặt bên cạnh Ngọc Trinh thì có vẻ 'nữ hoàng phòng trà' cũng chả thua kém gì là bao về độ 'khủng' vòng 1. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   lệ quyên áo tắm Ngọc Trinh Lệ Quyên

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