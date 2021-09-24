Lệ Quyên Khoe đôi gò bồng đào còn 'khủng' hơn cả Ngọc Trinh khi diện áo tắm tại gia

Dù ở độ tuổi 40 nhưng đôi 'gò bồng đào' của Lệ Quyên cũng 'khủng' không kém gì 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khi đem ra so bì.
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Vừa mới đây, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên lên trang cá nhân đăng tải hình ảnh diện áo tắm tại gia. Kể từ ngày yêu tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên "hồi xuân" thấy rõ. Bằng chứng là áo ngủ, áo tắm, nữ ca sĩ đều chăm diện đầy đủ khoe vẻ ngoài sexy tuổi 40 của mình khiến cô gái nào cũng ao ước có được.
Dân tình đã được phen trầm trồ khi Lệ Quyên đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ diện áo tắm màu hồng, làm bật làn da trắng mịn sẵn có. Bên cạnh đó, body nuột nà và vòng 1 lấp ló của Lệ Quyên cũng khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O. "Nữ hoàng phòng trà" hào hứng chia sẻ: "Chắc là ngày ôm phản lao ra biển còn phải chờ nhưng không sao, cho đỡ nhớ, bạn có thể ở nhà, lấy một bộ bikini rực rỡ mặc vào".
Đôi "gò bồng đào" và đường xẻ ngực sâu hoắm của Lệ Quyên khiến nhiều người ngưỡng mộ và so sánh với cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Khi đặt cạnh bên nhau thì vòng 1 của Lệ Quyên cũng một 9 một 10 với Ngọc Trinh chứ không hề kém cạnh. Thậm chí còn có phần vượt mặt đàn em vì Lệ Quyên lớn tuổi hơn Ngọc Trinh rất nhiều.