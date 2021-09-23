Hot girl Thảo Luna lên tiếng tố cựu trung vệ U21 Việt Nam, Lê Thành Phong "cắm sừng" và lợi dụng tiền bạc của cô trong thời gian cả hai đang hẹn hò.

Mới đây, hot girl Thảo Luna (Nguyễn Thu Thảo) bất ngờ đăng tải một bài viết dài tố cáo cầu thủ Lê Thành Phong về việc lợi dụng tiền bạc và "cắm sừng" cô trong suốt quãng thời gian cặp đôi yêu nhau. Thảo Luna sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đường cong bóng bỏng - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, Thảo Luna tiết lộ cô và cựu trung vệ U21 Việt Nam quen nhau từ đầu tháng 5/2021. Mặc dù thời gian quen biết chưa lâu nhưng Lê Thành Phong đã mượn tiền của cô để tiêu xài. Thậm chí tiền đi lại, ăn ở khách sạn đều do hot girl chi trả.

Bài đăng tố bạn trai cũ Lê Thành Phong của Thảo Luna trên trang cá nhân: Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, vào ngày 14/8, Thảo Luna phát hiện bạn trai đang nhắn tin với người khác, khi bị phát hiện thì cựu cầu thủ lại đề nghị chia tay. Sau đó, cũng chính nam cầu thủ là người nhắn tin quay lại với cô và tiếp tục nhắn tin mượn tiền. Nhưng tới ngày 8/9, Lê Thành Phong lại chặn zalo của bạn gái. Cô nàng tỏ ra vô cùng thất vọng về người yêu cũ. Cô viết: "Laptop của mình bị hỏng, dịch bệnh khó khăn mình kẹt tiền nên mới hỏi đến thì Phong trả lời "anh có nợ gì đâu mà trả, tiền đó là tiền anh cho em lúc sinh nhật". Sau đó Phong chuyển trả cho mình 2 triệu đồng và mình cũng đã chuyển lại trả Phong 2 triệu đồng tiền quà sinh nhật mà Phong đã chuyển cho mình hồi tháng Sáu. Nói thật ra 2 triệu đồng với mình nó không to nhưng cái cách Phong hành xử và nói chuyện với mình như vậy mình thật sự thất vọng".

Cầu thủ Lê Thành Phong - Ảnh: Internet Không chỉ bày tỏ sự thất vọng về người bạn trai của mình, hot girl Thảo Luna còn cho rằng khi mới quen, bạn bè người quen đều nói không tốt về bạn trai nhưng cô không quan tâm vì cho rằng bất cứ ai cũng từng mắc sai lầm. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã nhận ra: "Đến bây giờ chính mình ở trong câu chuyện mình mới nhận ra mọi người nói đúng". Được biết, Thảo Luna được ví là"mẫu bạn gái mà các chàng trai đều mơ ước". Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng không thua kém bất cứ mỹ nhân showbiz Việt nào. Hơn nữa, hot girl còn là người rất yêu bóng đá và là khán giả quen thuộc ở sân Thống Nhất. Thảo Luna được ví là 'mẫu bạn gái mà các chàng trai đều mơ ước' - Ảnh: FBNV Về cựu trung vệ Lê Thành Phong, anh sinh năm 1998, TP.HCM. Thành Phong từng là thành viên của tuyển U21 Việt Nam vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên năm 2019. Hiện tại, trung vệ 23 tuổi này khoác áo CLB Quảng Nam. Nam cầu thủ từng được đánh giá là trung vệ rất có triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng đáng tiếc tên tuổi của anh lại gắn tới những lùm xùm tình ái nhiều hơn là tài năng trên sân cỏ. Trước đó, Lê Thành Phong từng có quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh. Tuy nhiên, đầu năm 2020, Ngọc Trinh bất ngờ lên tiếng tố anh lăng nhăng, gạ gẫm nhiều cô gái khác trong lúc cả hai đang yêu đương và chính thức đường ai nấy đi ngay sau đó. Bài đăng của Thảo Luna đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Về phía, cầu thủ Lê Thành Phong vẫn chưa có phát ngôn nào trước những điều mà bạn gái cũ chia sẻ.

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