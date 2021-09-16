Rò rỉ tin một Á hậu nổi tiếng chụp ảnh tốt nghiệp nhưng lộ thông tin đã bị cho thôi học, còn nợ môn?

Hiện tại, thông tin về việc học tập của Á hậu Kim Duyên vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Liệu nàng hậu đã tốt nghiệp đại học hay chưa?

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995 tại Cần Thơ. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao 1m73 đầy ấn tượng. Sau khi trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Á hậu Kim Duyên sẽ là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2021. Á hậu Kim Duyên sẽ là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2021 - Ảnh: Internet Chính vì là người đại diện của Việt Nam chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế nên Kim Duyên rất được khán giả quan tâm về đời tư cá nhân cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc thi.

Cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng - Ảnh: FBNV Mọi vấn đề từ hình thể, trang phục và khả năng giao tiếp của nàng hậu cho tới học vấn cũng được cư dân mạng vô cùng chú ý. Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng thất vọng trước khả năng nói tiếng Anh của người đẹp. Là một Á hậu nhưng nhiều người cho rằng khả năng giao tiếp của cô chưa đủ vững vàng, còn bị vấp, đến cả ngôn ngữ mẹ đẻ cô nàng nói cũng không được trôi chảy. Sau ồn ào này, ngay lập tức, cộng đồng mạng đã tìm hiểu lại thành tích học tập của nàng hậu, và bất ngờ là Kim Duyên từng học 4 trường trong đó có 2 năm là du học sinh tại Singapore. Dù vậy, điều khiến netizen chú ý là mỹ nhân 9X chưa từng xuất hiện trong bất cứ buổi lễ tốt nghiệp nào.

Hình ảnh người đẹp Cần Thơ mặc đồng phục tốt nghiệp - Ảnh: Internet Mới đây, các group sắc đẹp đã hé lộ hình ảnh Kim Duyên mặc đồng phục tốt nghiệp của trường Đại học Nam Cần Thơ. Đáng chú ý là khi tra cứu bảng điểm trên website của trường, Kim Duyên được phát hiện đã ở tình trạng "Thôi học" và nợ đến 43 tín chỉ. Trên trang web của trường, Kim Duyên để thông tin 'thôi học, nợ 43 tín chỉ' - Ảnh: Internet Vì vậy, hình ảnh Á hậu Kim Duyên mặc đồng phục chụp ảnh tốt nghiệp là không thể xảy ra. Nhiều người vô cùng thắc mắc liệu phải chăng cô nàng đang chụp ảnh quảng bá cho trường. Thậm chí, nhiều học sinh cũ của trường Đại học Nam Cần Thơ còn tinh mắt nhận ra, khung cảnh mà nàng Hậu chụp không phải của khuôn viên trường. Vậy liệu nàng Hậu đã tốt nghiệp đại học hay chưa? Hiện tại, cộng đồng mạng đang vô cùng quan tâm và bàn luận sôi nổi về thành tích học tập của đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2021.

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