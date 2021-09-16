Không chỉ thôi học và nợ 43 tín chỉ, bảng điểm được cho là của Á hậu Kim Duyên còn khiến dân tình 'ngã ngửa' vì TOÀN YẾU VỚI KÉM?

Hậu trường 16/09/2021 16:44

Giữa lùm xùm về học vấn, Á hậu Kim Duyên vẫn chưa có phát ngôn nào. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại tìm ra những bảng điểm được cho là của nàng Hậu đa số đều bị điểm 0, học lại.

Á hậu Kim Duyên tên thật là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, sinh năm 1995 tại Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1m73, đường cong nóng bỏng, sau khi đạt Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam tham gia chinh chiến tại Miss Universe 2021

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Á hậu Kim Duyên sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, chiều cao 1m73 đầy ấn tượng - Ảnh: FBNV 

Tuy nhiên, thời gian qua nàng hậu lại gây không ít tranh cãi bởi khả năng tiếng Anh có phần hạn chế của mình.

Trước đó, Á hậu Kim Duyên còn khiến dân tình "choáng ngợp" khi từng theo học rất nhiều trường đại học khác nhau. Thậm chí cô nàng còn từng là du học sinh tại Singapore. Trong cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014, Kim Duyên từng giới thiệu mình đang theo học trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Sang đến Hoa hậu Việt Nam 2016, cô đã chuyển sang trường Đại học Nam Cần Thơ học ngành Tài chính Ngân hàng.

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Á hậu Kim Duyên sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2021 - Ảnh: FBNV 

Đến khi học tập tại nước ngoài, Kim Duyên cho biết cô học tiếng Anh tại Đại học James Cook. Sau đó, nàng hậu lại chuyển trường và chính thức tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles. Người đẹp 9X theo học khá nhiều trường đại học nhưng chưa từng thấy hình ảnh tốt nghiệp của cô nàng.

Vào sáng ngày 16/9, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh Á hậu Kim Duyên cầm bằng tốt nghiệp và chụp hình tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy nàng hậu đã tốt nghiệp trường đại học này.

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 Hình ảnh Á hậu chụp ảnh với tấm bằng đại học khiến dư luận đặt nghi vấn sáng 16/9 - Ảnh: Chụp màn hình NV
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Hình ảnh 9x mang áo cử nhân, chụp hình được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm - Ảnh: Internet 

Vì vậy, khi xuất hiện hình ảnh nàng hậu cầm tấm bằng tốt nghiệp đã khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ. Không ít người đã chỉ ra những điểm vô lý như Á hậu Kim Duyên không mặc đồ cử nhân khi tốt nghiệp hay có một số netizen còn vào tận trang website của trường đại học để tra cứu bảng điểm của Kim Duyên trên website trường. Đáng chú ý, cộng đồng mạng soi ra được nàng Hậu đã thôi học và nợ đến 43 tín chỉ. Vì thế, điều này càng khiến dân tình hoang mang không biết thực hư thế nào.

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 Bảng điểm được cho là của nàng hậu trên website trường được thông báo đã thôi học và nợ 43 tín chỉ - Ảnh chụp màn hình
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 Thậm chí bảng điểm toàn điểm xấu, thi lại khiến netizen 'ngã ngửa' - Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng mạng còn "soi" được cả bảng điểm được cho là của Kim Duyên trong quá trình học tập tại Đại học Nam Cần Thơ. Ngoài việc nợ  tín chỉ, người đẹp gốc Cần Thơ còn có bảng thành tích học tập với toàn điểm thấp lẹt tẹt, toàn điểm yếu, kém. Từ điểm chuyên cần tới điểm kiểm tra, điểm trung bình môn của nàng hậu đều đa số là 0, bị yêu cầu học lại. Thông tin này một lần nữa làm người hâm mộ của cô "choáng váng".

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Hiện tại người đẹp gốc Cần Thơ vẫn chưa có phát ngôn vào về lùm xùm học vấn - Ảnh: Chụp màn hình Instagram NV  

Đến trưa ngày 16/9, Á hậu Kim Duyên vẫn chưa có phát ngôn nào về lùm xùm học vấn. Trên trang cá nhân mỹ nhân gốc Cần Thơ chỉ chia sẻ chương trình trung thu thiện nguyện được phát trực tiếp qua zoom.

Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, Á hậu Kim Duyên sẽ tham dự Miss Universe 2021. Vì vậy, nhiều khán giả mong cô nàng sẽ lên tiếng làm rõ quá trình học tập của mình trước khi lên đường dự thi quốc tế.

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