Giữa lùm xùm sao kê, 'cháu nuôi' Hoài Linh bất ngờ hot trở lại, là nhân vật tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng?

Hậu trường 23/09/2021 20:58

Nam diễn viên được mọi người biết đến với danh xưng 'cháu nuôi' nghệ sĩ Hoài Linh đang được mọi người chú ý trở lại.

Trước khi dính vào lùm xùm không minh bạch trong chuyện từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh được xem như là "cây cổ thụ" của làng hài Việt và được đông đảo hậu bối trong nghề tôn trọng. Không chỉ sở hữu sự nghiệp nổi tiếng, NS Hoài Linh còn được biết đến là người đã nâng đỡ rất nhiều đàn em trong nghề như Hoài Lâm, Gia Bảo, Hoa hậu Phạm Hương,... 

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 NS Hoài Linh đang dính phải ồn ào liên quan đến từ thiện trong suốt thời gian vừa qua.

Trong đó, một nhân vật mà có lẽ mọi người ít biết đến hơn chính là Võ Đăng Khoa, anh từng được biết đến với danh xưng "cháu nuôi" của NS Hoài Linh. Điều này cũng khiến cho nam diễn viên trẻ bị hoài nghi về khả năng thực sự. 

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NS Hoài Linh và 'cháu nuôi'. 

Võ Đăng Khoa từng chia sẻ, mẹ anh và NS Hoài Linh đã quen biết từ trước, khi mà nam danh hài chưa nổi tiếng. Võ Đăng Khoa được mọi người biết đến nhiều hơn thông qua series "Ghe bẹo ghẹo ai". Tuy nhiên, nhắc về nam diễn viên này thì khán giả lại nhớ đến ồn ào nhiều hơn.

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Võ Đăng Khoa trong 'Ghe bẹo ghẹo ai'. 

Cụ thể, khi Võ Đăng Khoa tham gia một chương trình truyền hình có tiếng, anh được cho là có thái độ không đúng mực, lời nói gắt gỏng và có phần chảnh chọe với diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Điều này đã khiến Võ Đăng Khoa thu về lượng antifan lớn, thậm chí bị khán giả "ném đá" thậm tệ vì chưa nổi tiếng mà đã lên mặt.

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Khán giả thậm chí còn soi được khoảnh khắc Võ Đăng Khoa giơ 'ngón tay thối' về phía đàn anh. 

Sau khi lùm xùm xảy ra, Võ Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích về thái độ lúc tham gia chương trình. Đồng thời anh cũng cho biết sẽ hạn chế xuất hiện ở các chương trình vì không muốn sụp đổ hình tượng trong mắt công chúng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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