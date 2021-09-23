Giữa lùm xùm sao kê, 'cháu nuôi' Hoài Linh bất ngờ hot trở lại, là nhân vật tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng?

Trước khi dính vào lùm xùm không minh bạch trong chuyện từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh được xem như là "cây cổ thụ" của làng hài Việt và được đông đảo hậu bối trong nghề tôn trọng. Không chỉ sở hữu sự nghiệp nổi tiếng, NS Hoài Linh còn được biết đến là người đã nâng đỡ rất nhiều đàn em trong nghề như Hoài Lâm, Gia Bảo, Hoa hậu Phạm Hương,...

NS Hoài Linh đang dính phải ồn ào liên quan đến từ thiện trong suốt thời gian vừa qua.

Trong đó, một nhân vật mà có lẽ mọi người ít biết đến hơn chính là Võ Đăng Khoa, anh từng được biết đến với danh xưng "cháu nuôi" của NS Hoài Linh. Điều này cũng khiến cho nam diễn viên trẻ bị hoài nghi về khả năng thực sự.