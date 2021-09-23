Nhiều người còn đùa rằng tập thể dục ngoài trời giữa mùa dịch là một 'môn thể thao mạo hiểm'.

Kể từ ngày 21/9 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội tuy nhiên nhiều hoạt động vẫn phải tạm ngưng để hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan như tập trung nơi đông người, tập thể dục ngoài trời,...

Thế nhưng, rạng sáng hôm nay (23/9), một số người dân ở quanh khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ vẫn không chấp hành quy định. Một video được lan truyền với tốc độ chóng mặt ghi lại hình ảnh 4 người phụ nữ đang ung dung tập thể dục, đi dạo trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, video này còn bắt được khoảnh khắc 4 người phụ nữ đã ngay lập tức bỏ chạy khi lực lượng Công an đến.

Mỗi người chia ra chạy mỗi hướng khác nhau để không bị xử phạt. Tuy nhiên, không may là 4 người này đã bị Tổ công tác Công an phường Tràng Tiền "tóm gọn".

4 người phụ nữ hớt hải bỏ chạy khi thấy lực lượng Công an đến - Ảnh cắt từ clip

Sau khi làm công tác tuyên truyền, những người này đã chịu mức phạt hành chính 2 triệu đồng/người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-dung-tap-the-duc-di-dao-giua-mua-dich-4-nguoi-phu-nu-chay-ban-song-ban-chet-khi-thay-cong-an-do-bo-426452.html