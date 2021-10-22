Nóng: Minh Tú sẽ diện váy xuyên thấu táo bạo trong đêm Fashion show 'Tiktok FashUP Gala Night 2021’

Thời trang 22/10/2021 21:56

NTK Chung Thanh Phong vừa hé lộ 2 hình ảnh của siêu mẫu Minh Tú và Phan Linh trong 2 thiết kế của mình được trình diễn vào ngày 24/10 tới đây.

Kết thúc Vòng Bán kết (Semi-final) diễn ra từ ngày 5/10/2021 đến ngày 11/10/2021, 20 thí sinh sáng giá nhất từ 4 lĩnh vực gồm Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) của chương trình thực tế "Tiktok FashUP 2021" đã được cộng đồng TikTok bình chọn và bước vào Vòng Chung Kết, hứa hẹn đem đến một cuộc so tài gay cấn để tìm ra ngôi vị cao nhất trong mỗi lĩnh vực.

Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang "TikTok FashUP Gala Night" sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24/10, theo đó ra mắt bộ sưu tập thời trang của 2 nhà thiết kế thời trang tài năng Chung Thanh Phong và Ivan Trần, cùng với những màn trình diễn bùng nổ đến từ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Cara Phương,..

Nóng: Minh Tú sẽ diện váy xuyên thấu táo bạo trong đêm Fashion show 'Tiktok FashUP Gala Night 2021’ - Ảnh 1Nóng: Minh Tú sẽ diện váy xuyên thấu táo bạo trong đêm Fashion show 'Tiktok FashUP Gala Night 2021’ - Ảnh 2

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NTK Chung Thanh Phong đã bật mí hình ảnh của 2 "nàng thơ" Minh TúPhan Linh trong 2 thiết kế của BST mới nhất mà mình chuẩn bị cho ra mắt. Trước đó trong buổi họp báo công bố Top 20 "Tiktok FashUP 2021" đã bật mí mình đang tất bật không có chút thời gian rảnh rỗi tại studio để tiến hành hoàn thiện BST để cho ra mắt trong đếm chung kết "TikTok FashUP Gala Night". Ngoài ra thông tin mà Chung Thanh Phong hé lộ về khoảng thời gian "launch" BST này vào ngày 24/10 trên trang cá nhân, hoàn toàn trùng khớp với thời gian diễn ra đêm chung kết "TikTok FashUP Gala Night". Vậy nên đây có thể là trang phục 2 vedette và first face yêu thích của anh sẽ trình diễn trong BST tối hôm đó.

Nóng: Minh Tú sẽ diện váy xuyên thấu táo bạo trong đêm Fashion show 'Tiktok FashUP Gala Night 2021’ - Ảnh 3
Thiết kế mới nhất mà Minh Tú mặc của nhà mốt Chung Thanh Phong gây ấn tượng mạnh mẽ với người nhìn với những đường nét xuyên thấu tinh tế đầy gợi cảm
Nóng: Minh Tú sẽ diện váy xuyên thấu táo bạo trong đêm Fashion show 'Tiktok FashUP Gala Night 2021’ - Ảnh 4
Và đây là thiết kế mà Chung Thanh Phong dành tặng cho Phan Linh

Thiết kế mà Minh Tú mặc là thiết kế xuyên thấu trong suốt táo bạo, khoe được trọn vẹn vẻ gợi cảm của phụ nữ mà không hề phản cảm, điều mà các NTK quốc tế luôn theo đuổi và Chung Thanh Phong cũng đã có một mẫu thiết kế thành công. Trông Minh Tú hệt như 1 nữ thần khi diện trang phục này của nhà mốt nổi tiếng. 

Ảnh: FBNV

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

Thí sinh Mạc Trạch Long có màn trình “cover” lại diễn xuất của các minh tinh trong “Tây Du Ký” xuất thần khiến Minh Tú có một phen trố mắt kinh ngạc.

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Từ khóa:   Minh Tú Chung Thanh Phong Phan Linh

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