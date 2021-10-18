Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

Trước khi bắt tay vào thực hiện đề bài mang tính chất quyết định, top 99 nhà sáng tạo nội dung đã được tham gia 4 buổi huấn luyện do 4 giám khảo quyền lực “đứng lớp". Với cơ hội “nghìn năm có một" được chia sẻ kinh nghiệm bởi chính những nhân vật quyền lực, có kinh nghiệm lâu năm trong làng thời trang Việt Nam, các thí sinh vô cùng hào hứng, tích cực đặt câu hỏi để gom góp kinh nghiệm hoàn thành bài thi của mình. Ở 4 lớp Beauty Icon - Fashion Design Icon - Fashion Icon - Modeling Icon, những nhà sáng tạo nội dung tài năng đã được giải đáp những thắc mắc về kinh nghiệm làm nghề, có cho mình những bài học vô cùng quý báu để tiếp tục phát triển đam mê.

Trong tập 3 TikTok FashUP 2021, khán giả phải “nín thở" theo dõi những phút giây căng thẳng khi các thí sinh team Fashion Design Icon được giám khảo Chung Thanh Phong giao nhiệm vụ phải gấp rút vẽ sketch một bộ mini collection và bắt tay ngay vào thiết kế chỉ vỏn vẹn trong 10 phút. Các thí sinh team Fashion Icon được giám khảo Khánh Linh chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng phối trang phục và trình bày ý tưởng trong khoảng thời gian ngắn. Giám khảo Nam Trung khiến thí sinh Beauty Icon “mắt chữ A, mồm chữ O" khi tạt nước sơn lên người khách mời đặc biệt là TyhD - Á quân "Vietnam's Next Top Model All Stars". Giám khảo Minh Tú khiến khán giả cực thích thú với loạt đề bài độc đáo như tạo dáng như yêu tinh trong Tây Du Ký, tạo dáng bằng khẩu hình miệng với những từ khóa hài hước, thể hiện cách tạo dáng theo “trạng thái" của một cuộc tình…