Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

Tin tức giải trí 18/10/2021 12:04

Thí sinh Mạc Trạch Long có màn trình “cover” lại diễn xuất của các minh tinh trong “Tây Du Ký” xuất thần khiến Minh Tú có một phen trố mắt kinh ngạc.

Trước khi bắt tay vào thực hiện đề bài mang tính chất quyết định, top 99 nhà sáng tạo nội dung đã được tham gia 4 buổi huấn luyện do 4 giám khảo quyền lực “đứng lớp". Với cơ hội “nghìn năm có một" được chia sẻ kinh nghiệm bởi chính những nhân vật quyền lực, có kinh nghiệm lâu năm trong làng thời trang Việt Nam, các thí sinh vô cùng hào hứng, tích cực đặt câu hỏi để gom góp kinh nghiệm hoàn thành bài thi của mình. Ở 4 lớp Beauty Icon - Fashion Design Icon - Fashion Icon - Modeling Icon, những nhà sáng tạo nội dung tài năng đã được giải đáp những thắc mắc về kinh nghiệm làm nghề, có cho mình những bài học vô cùng quý báu để tiếp tục phát triển đam mê.

Trong tập 3 TikTok FashUP 2021, khán giả phải “nín thở" theo dõi những phút giây căng thẳng khi các thí sinh team Fashion Design Icon được giám khảo Chung Thanh Phong giao nhiệm vụ phải gấp rút vẽ sketch một bộ mini collection và bắt tay ngay vào thiết kế chỉ vỏn vẹn trong 10 phút. Các thí sinh team Fashion Icon được giám khảo Khánh Linh chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng phối trang phục và trình bày ý tưởng trong khoảng thời gian ngắn. Giám khảo Nam Trung khiến thí sinh Beauty Icon “mắt chữ A, mồm chữ O" khi tạt nước sơn lên người khách mời đặc biệt là TyhD - Á quân "Vietnam's Next Top Model All Stars". Giám khảo Minh Tú khiến khán giả cực thích thú với loạt đề bài độc đáo như tạo dáng như yêu tinh trong Tây Du Ký, tạo dáng bằng khẩu hình miệng với những từ khóa hài hước, thể hiện cách tạo dáng theo “trạng thái" của một cuộc tình…

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 1
Nhền Nhện Tinh...
Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 2
Bạch Cốt Tinh gì đó, em làm thử chị coi!

Thí sinh Mạc Trạch Long khi được giám khảo Minh Tú gọi tên đã rất háo hức thể hiện phần trình diễn của mình trong lớp học. Tuy nhiên khi nghe đề bài là “Diễn xuất lại những con yêu tinh là Nhền Nhện Tinh, Xà Tinh, Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký”, nam thí sinh này đã có biểu cảm bĩu môi đầy kinh ngạc. Sau đó, Mạc Trạch Long nhanh chóng “tiếp kèo” Minh Tú, xin chút nhạc và diễn lại trơn tru biểu cảm của những con yêu tinh trong phim, thậm chí còn có phần “vượt mặt” bản gốc vì đã có sẵn lớp make up dữ tợn trên gương mặt.

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 3
Biểu cảm lạ của Mạc Trạch Long khi nghe thử thách
 

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 4Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 5Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 6

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 7
Minh Tú trố mắt ngạc nhiên trước phần trình diễn của Mạc Trạch Long

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 8

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 9
Pha 'tiếp kèo' thành công hơn cả mong đợi của thí sinh phòng Modeling Icon
 

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên - Ảnh 10

Ảnh: Chụp màn hình

Bị thí sinh 'dìm hàng' hội đồng vì catwalk lệch vai, Minh Tú vẫn cương quyết bao biện: 'Dáng đi của chị phải drama như vậy'

Bị thí sinh 'dìm hàng' hội đồng vì catwalk lệch vai, Minh Tú vẫn cương quyết bao biện: 'Dáng đi của chị phải drama như vậy'

Các thí sinh phòng Modeling Icon có phần dự thi đưa ra thông điệp mang tính "dìm hàng" mentor Minh Tú rất cao. Và đây là động thái phản bác của vị giám khảo.

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Từ khóa:   Min Tú Mạc Trạch Long TikTok FashUP 2021

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