H'Hen Niê đã lộ diện, 'bộ ba' chân dài đắt giá - Thanh Hằng, Minh Hằng, Võ Hoàng Yến ai sẽ được gọi tên tiếp theo trên 'ghế nóng' 'The Next face'?

Vị giám khảo của The Next Face tiếp theo đang dần được nhà sản xuất Multimedia hé lộ. Liệu cái tên nào sẽ được gọi tiếp theo?
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Khi thông tin về giám khảo đầu tiên của "The Next Face Vietnam" hé lộ là "Hoa hậu quốc dân" H'Hen Niê, những cái tên giám khảo đình đám tiếp theo của chương trình dù vẫn đang trong trại thái "mập mờ" nhưng cũng vẫn thu hút nhiều sự chú ý và đồn đoán của công chúng. Liệu rằng ai trong số những cái tên mentor sau đây sẽ là người "cầm cân nảy mực" cho "The Next Face" tiếp theo?
Võ Hoàng Yến có kinh nghiệm trên 10 năm chinh chiến trên các sàn catwalk lớn nhỏ, cùng với việc đảm nhận vị trí vedette trong các show thời trang đình đám của các nhà mốt nổi tiếng và Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week. Nữ siêu mẫu cũng chính là host của "Vietnam's Next Top Model" 2017 và 2019. Cô cũng đồng thời là mentor của "The Face Vietnam" năm 2018. Võ Hoàng Yến được mong đợi có sự trở lại ngoạn mục trong vai trò mentor của "The Next Face Vietnam 2021"
Thanh Hằng từng là giám khảo cực "ngầu" của "Vietnam's Next Top Model" 3 mùa 2013, 2015, 2016 và tạo nên "thương hiệu HLV" ấn tượng của chương trình. Nữ siêu mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam cũng từng là mentor và là người chiến thắng của chương trình "The Face Vietnam" năm 2018. Thanh Hằng được kỳ vọng quay trở lại ghế nóng của "The Next Face Vietnam 2021"
Minh Hằng tuy chỉ tham gia làm host của chương trình thực tế đầu tiên "The Face Vietnam" vào năm 2018, tuy nhiên sự thể hiện và bãn lĩnh của vị HLV "team chân ngắn" này chưa bao giờ là nhạt nhòa và gây thất vọng cho người xem. Team Minh Hằng vào năm 2018 trong "The Face Vietnam" được đánh giá là "team đẹp" và những thí sinh thuộc team của "bé Heo" như Trâm Anh, Bella, Trương Thanh Long cũng tạo được ấn tượng sau chương trình. Minh Hằng được kỳ vọng sẽ là cái tên tiếp theo quay trở lại "ghế nóng" "The Next Face Vietnam 2021".
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