H'Hen Niê đã lộ diện, 'bộ ba' chân dài đắt giá - Thanh Hằng, Minh Hằng, Võ Hoàng Yến ai sẽ được gọi tên tiếp theo trên 'ghế nóng' 'The Next face'?

Khi thông tin về giám khảo đầu tiên của "The Next Face Vietnam" hé lộ là "Hoa hậu quốc dân" H'Hen Niê, những cái tên giám khảo đình đám tiếp theo của chương trình dù vẫn đang trong trại thái "mập mờ" nhưng cũng vẫn thu hút nhiều sự chú ý và đồn đoán của công chúng. Liệu rằng ai trong số những cái tên mentor sau đây sẽ là người "cầm cân nảy mực" cho "The Next Face" tiếp theo?

Võ Hoàng Yến có kinh nghiệm trên 10 năm chinh chiến trên các sàn catwalk lớn nhỏ, cùng với việc đảm nhận vị trí vedette trong các show thời trang đình đám của các nhà mốt nổi tiếng và Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week. Nữ siêu mẫu cũng chính là host của "Vietnam's Next Top Model" 2017 và 2019. Cô cũng đồng thời là mentor của "The Face Vietnam" năm 2018. Võ Hoàng Yến được mong đợi có sự trở lại ngoạn mục trong vai trò mentor của "The Next Face Vietnam 2021"