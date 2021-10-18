Nam ca sĩ Long Nhật vừa có những chia sẻ trần tình về những vụ lùm xùm thời gian gần đây, đồng thời bày tỏ ý muốn được khép lại mọi chuyện.

Trò chuyện với nam ca sĩ Long Nhật trong một buổi tối muộn lúc 22h30, sau khi anh vừa hoàn thành việc ghi hình của mình tại chương trình "Sàn chiến giọng hát". Sau những lùm xùm vừa qua, nam ca sĩ gốc Huế có những giây phút vào Chùa để tĩnh tâm lại, cầu mong bình yên sau khi nhiều sự việc "từ trên trời rơi xuống" đầu mình lúc nào không hay. Nhấc máy điện thoại, lời đầu tiên Long Nhật trả lời với chúng tôi khi được hỏi về vần đề lập group xúi mọi người tẩy chay Hồ Văn Cường là: "Tôi bị hàm oan! Tôi bị oan ức quá mà tôi không biết phải giải bày thế nào." Nam ca sĩ tiếp lời: "Hồi chiều tôi có buổi livesream để khéo lại vụ việc ồn ào gần đây. Thật sự tôi bị oan. Lúc chiều tôi cũng đã dem sinh mạng của tôi, và tất cả những đứa con mà tôi đẻ ra để thề. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đứng trước một câu chuyện phải đem con cái ra để thề. Mà người ta còn ác đến nỗi họ không tin, buộc tôi phải mang Tổ Nghiệp ra thề mới chịu. Và tôi cũng đã làm như vậy. Tôi hoàn toàn không lập group tẩy chay Hồ Văn Cường. Tôi quý trọng, yêu thương, tiếc nuối, xót xa thương Phi Nhung là sự thật từ đáy trái tim tôi. Tôi cũng rất thương Hồ Văn Cường. Tôi không có triệt đường sống của concon. Chuyện lập group kêu gọi tẩy chay là chuyện tàn độc. Tôi không làm được như thế. Tôi xin khép lại mọi chuyện tại đây. Tôi đã thề rồi, ai thương thì tôi mang ơn, còn ai không thương nói hoài thì kệ họ."

Bắng tính mạng của mình, tính mạng của con cái mình, Long Nhật thề không bao giờ hãm hại Hồ Văn Cường dù là chỉ trong ý định. Ảnh: Internet Về chuyện đã tìm ra danh tính của người hãm hại mình, nam ca sĩ Long Nhật cho hay người ca sĩ đó tên là Lê Na, anh từng nhầm lẫn người này đã có một sản phẩm chung với mình nhưng chưa biết thực hư ra sao vì người này không thừa nhận. Long Nhật cũng cho biết mình không có biện pháp xử lý người này vì "ai làm chuyện ác thì cứ để luật nhân quả trừng trị họ." Long Nhật tâm sự thêm: "Cái clip trên mạng người quay tên là Lê Na. Tôi thấy trông giống như một cô bé cũng là em gái của mình. Đầu tiên tôi cứ tưởng đó là một ca sĩ mới, một ca sĩ vô danh nào. Bởi vì Lê Na từng đóng phim tôi bỏ vốn ra làm. Tôi có tự mình thắc mắc rằng có phải em là Lê Na đã từng làm chung dự án với thôi, nếu đúng thì tại sao em lại nghe lời người khác xúi giục để hãm hại tôi như thế vì ngay cả một ý định tôi cũng không nảy sinh. Còn nếu em là một ca sĩ mới bước chân vô nghề, dù ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì tôi cũng biết là phía sau em có một thế lực nào đó xúi giục. Nhưng tôi cũng muốn nói với em ấy là tôi là đàn anh đi trước thì kiểu gì mình cũng phải gặp nhau.

Nếu như tôi và em không thù không oán, cớ sao em lại bịa đặt ra một điều sai sự thật, sai trái, oan trái đến như vậy? Em hại tôi đến mức tôi phải đem cả sinh mạng cả con cả cái ra thế như vậy? Kể cả người này là L. N mới bước vô nghề hay là L. N từng đóng phim với tôi thì tôi cũng không tin em ấy dám làm như vậy và tôi đã điều tra ra người này có một thế lực đứng sau xúi giục, mua chuộc làm như thế. Tôi cũng không kiện tụng làm gì. Người làm thì Trời phạt, quả báo nhãn tiền thôi. Tôi sẽ không lấy oán báo oán vì như thế oán sẽ chồng chất. Tôi muốn khép lại câu chuyện này. Mấy chục năm nay tôi mới biết livestream lần đầu, là mới mấy hôm nay thôi. Tại vì cái chết của Phi Nhung gây đã kích với tôi rất lớn. Mà người ta nói hoài như thế tôi đau lòng quá, nên tôi phải livestream để lấy lại công bằng cho em. Tôi cũng thương Cường lắm, nó đáng tuổi con cháu tôi mà tôi làm chuyện lập group tẩy chay nó làm gì? Tôi là người Huế, học trường Quốc Học. Tôi là người có giáo dục, ba tôi là nhà giáo. Cả gia đình tôi đều là nhà giáo cả. Tôi muốn lên tiếng giãi bày để khép lại sự việc tại đây." Long Nhật và cố nghệ sĩ Phi Nhung là anh em thân thiết, họ thường xuất hiện cùng nhau khi ngồi ghế nóng "Sàn chiến giọng hát". Ảnh: Internet Còn về việc mối quan hệ giữa Long Nhật cùng Hồ Văn Cường sau khi có scandal xảy ra, anh có tiếp tục hỗ trợ kết nối với vị đại gia như đã đề cập trước đây hay không, nam ca sĩ thẳng thắn trả lời là vẫn tiếp tục. "Mới chiều nay sau khi tôi livestream xong, mặc dù có nhiều chuyện không hay xảy ra và tôi ngập trong tin đồn thất thiệt nhưng vị đại gia Long Xuyên vẫn gọi điện liên lạc với tôi, cho biết hiện tại vẫn đang để dành căn nhà mặt tiền 5 tầng ở quận Bình Thạnh cho gia đình Hồ Văn Cường sử dụng. Không phải là cho hẳn như lời đồn đại thổi phồng ở nhiều nơi, nhưng người này nói sẽ lo cho Hồ Văn Cường ở tạm, đồng thời chu cấp cho việc ăn học và thậm chí là thuê gia sư về để dạy thanh nhạc cho Hồ Văn Cường. Bản thân tôi vẫn sẽ là người kết nối cho cháu nếu như tôi có cơ duyên gặp được Cường."

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