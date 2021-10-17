Giật mình dàn “siêu nghệ danh” cười té ghế mới của MC Trấn Thành và bộ 6 HLV “Rap Việt”

Sở hữu lượng follow khủng trên các nền tảng mạng xã hội, Mai Âm Nhạc không chỉ được người ta nhớ đến bởi tính cách hài hước, mà còn ghi dấu bởi tài năng âm nhạc của mình. Mai Âm Nhạc khiến ai cũng phải tò mò về việc cô nàng sẽ làm được gì tại sàn đấu “ Rap Việt – Mùa 2”. Vừa bước lên sân khấu, Mai Âm Nhạc đã mang đến không khí vô cùng vui tươi tích cực. Cô nàng đã khoác lên ca khúc gốc “Think Of You” lớp áo mới đầy phá cách. Với giai điệu thời thượng, hiện đại cùng sự tự tin của Mai Âm Nhạc trên sân khấu, tiết mục ‘Vòng Suy Nghĩ” của cô nàng đã nhận về 2 chọn từ Karik và Rhymastic.

Là người luôn ưu ái các thí sinh nữ nhưng lại quyết không chọn Mai Âm Nhạc lần này, Binz đưa ra lí do: “Thể loại nhạc em đang theo đuổi nó rất mới, rất trendy…, nó rất ít chất thơ trong đó nhưng có rất nhiều chất liệu hiện đại… Điểm hạn chế là có những lúc nó quá nhanh, anh nghĩ em sẽ không truyền đạt được hết tất cả những gì em muốn nói”.

Tình huống trớ trêu khi HLV Karik đã đạp cần cho Mai Âm Nhạc nhưng không sáng đèn khiến anh vô cùng bất an. Chia sẻ về tài năng của nữ thí sinh đầu tiên của chương trình, Karik cho biết: “Cái Karik nhìn ở bạn đó là nguồn năng lượng trong bài hát. Bài hát của bạn bỏ quá nhiều thứ vô không biết nên nghe cái gì trước cái gì sau, nhưng Karik nghĩ điều đó có thể tiết chế trong tương lai nếu như bạn có thể lắng nghe và về đội của Karik”. HLV Rhymastic cũng có cùng quan điểm, anh cho rằng: “Phần trình diễn của em chưa quá ấn tượng vì nó còn rất nhiều hạt sạn, cái điều mà anh nhìn thấy ở em đó là tiềm năng… Anh rất thích cách nói chuyện ngoài âm nhạc và tư duy của em vì nó có rất nhiều điều mới lạ mà em có thể sử dụng để khai khác trong cách gieo vần trình bày ý tưởng”.

Điều thú vị là chính do sự xuất hiện của cô nàng mà cả MC Trấn Thành và bộ 6 đều có thêm tên gọi mới. Mai Âm Nhạc trêu đùa gọi Rhymastic là “anh Thiện Âm Thanh”. Sau đó Trấn Thành tự nhận mình là “Thành Nước Mắt”, JustaTee sau đó cũng tự gọi mình là “Tuấn Giai Điệu”. Sau đó Trấn Thành tìm biệt danh mới cho Karik, gọi anh chàng là “Khoa Âm Binh”, sau đó Karik tự đổi lại là “Khoa Âm Hưởng”. Còn LK cũng có nickname mới là “Hưng Liên Khúc” và người cuối cùng là Binz cũng không thoát khỏi số phận có thêm tên gọi “từ trên trời rơi xuống” là “Binz Âm Thầm”. Sau một hồi cân đo đong đếm và “đẻ” ra loạt biệt danh trào phúng cao thì .2 GK JustaTee và LK đã chọn để Mai Âm Nhạc về với team Karik.

Mai Âm Nhạc gọi đùa Rhymastic là "anh Thiện Âm Thanh"

"Thiện Âm Thanh" sau đó có lời kêu gọi "Mai Âm Nhạc" về đội của mình

Trấn Thành tiếp tục mời 2 giám khảo phát biểu

JustaTee tự giới thiệu "anh là anh Tuấn Giai Điệu"

Và đây là "Thành Nước Mắt"

Hoảng hốt khi Trấn Thành gọi mình là "khoa Âm Binh"

Và đây là anh "Hưng Liên Khúc"

Anh "Binz Âm Thầm"

Bạn đã hết hồn với loạt nghệ danh mới này của dàn HLV và giám khảo "Rap Việt" chưa?

Ảnh: Chụp màn hình