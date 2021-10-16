Lâm Khánh Chi 'buông lời' khó hiểu: 'Người giàu quá cũng khổ' sau khi lên tiếng bênh vực Hồ Văn Cường

Là một trong những ngôi sao công khai bênh vực Hồ Văn Cường, mới đây, Lâm Khánh Chi lại có một dòng trạng thái gây khó hiểu đầy ẩn ý.

Cùng với Tóc Tiên, Lâm Khánh Chi là một trong những ngôi sao có động thái đứng về phía Hồ Văn Cường trong vụ lùm xùm về tiền cát xê giữa nam ca sĩ và quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung. Lâm Khánh Chi từng đăng hình Hồ Văn Cường lên trang cá nhân kèm theo chú thích: 'Ủng hộ chính nghĩa'. Ảnh: Internet Trên Facebook của mình, "công chúa" Lâm Khánh Chi từng nhiều lần chia sẻ các bài đăng ẩn ý và có luôn cả dòng trạng thái đề cập đến Hồ Văn Cường, thể hiện thái độ bênh vực công khai nam ca sĩ: "Ghét mình thì mình chịu. Mình không hùa theo ai hết".

Lâm Khánh Chi tuyên bố chấp nhận bị ghét - Ảnh chụp màn hình Trước đó nữ ca sĩ cũng từng lên tiếng thằng thắng rằng: "Ủng hộ chính nghĩa" và kèm theo bài đăng là hình ảnh Hồ Văn Cường lên trang cá nhân. Vậy nên nữ ca sĩ chuyển giới nhận về mình không ít những bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Tiếp tục "series" những câu nói thẳng tính của mình, Lâm Khánh Chi mới đây lại đăng đàn, viết một dòng trạng thái đầy ẩn ý về giàu nghèo như sau: "Cuộc đời là bể khổ, nghèo cũng khổ, ngu cũng khổ, mà giàu quá cũng khổ...".

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận để lại của cư dân mạng như: "Hay quá chị yêu ơi, chị nói gì cũng đúng hết ấy", "Sao công chúa không kêu gọi từ thiện cho nó vui?", "Nếu chị nhận con nuôi, có chia tài sản cho con nuôi không?", "Mặc đời chị, mình sống chính mình là được. Em chỉ sống cho gia đình hạnh phúc, mình làm sao theo được miệng đời chị?". Lâm Khánh Chi thường có những bài đăng về triết lý cuộc sống trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

'Nhiều show không trả cát-xê Hồ Văn Cường vì không có nhu cầu mời diễn.. nhờ Phi Nhung, một bước lên tiên' "Nhờ Phi Nhung, Hồ Văn Cường một bước lên tiên, được bước lên hẳn sân khấu Thúy Nga Paris by night, một sân khấu lớn bậc nhất nền âm nhạc Việt Nam" - Long Nhật nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-buong-loi-kho-hieu-nguoi-giau-qua-cung-kho-sau-khi-len-tieng-benh-vuc-ho-van-cuong-431372.html