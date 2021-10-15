Vừa mới ngỏ ý 'nâng đỡ' Hồ Văn Cường vì 'ekip Phi Nhung không còn giá trị', bầu Thụy 'vội vàng' làm ngay hành động 'LẠ' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vừa ngỏ lời giúp đỡ Hồ Văn Cường tiếp tục sự nghiệp ca hát, Bầu Thụy đã ngay lập tức làm điều này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.

Vào ngày 11/10, quản lý chính thức của cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trong 5 năm đi hát, Hồ Văn Cường cùng gia đình được gửi thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Gia đình Hồ Văn Cường nhận tiền hôm 11/10 - Ảnh: FBNV Về phía giọng ca nhí, Hồ Văn Cường đã xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Ngay sau thông tin giọng ca nhí ròi công ty quản lý của mẹ nuôi, nhiều đại gia đình đám tại Việt Nam đã lên tiếng ngỏ ý tài trợ, mời Hồ Văn Cường hợp tác. Mới đây nhất là bầu Thụy. Theo đó, trên trang cá nhân, vị đại gia này viết: "Mình thần tượng danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung cùng ca sĩ Hồ Văn Cường. Ê-kíp Phi Nhung không còn giá trị vì ca sĩ đã qua đời. Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ê-kíp như của anh ba danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học". Bài đăng của đại gia Nguyễn Đức Thụy - Ảnh chụp màn hình Bầu Thụy là nhân vật "không phải dạng vừa" trong giới doanh nhân. Ông từng được biết đến là một trong những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán với vị trí thứ 6, tính đến tháng 3/2021. Đồng thời, vị chủ tịch còn sở hữu cho mình 2 đội bóng là CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Quảng Nam. Ngoài ra, giới chơi xe sang cũng không lạ lẫm gì gương mặt này.

Ông bầu lừng lẫy giới kinh doanh ngỏ ý muốn giúp đỡ giọng ca nhí - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, ngay sau thông báo NÓNG trên, ông bầu đã vội khóa ngay phần bình luận trên bài viết cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Bài đăng hiện đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, song ông bầu đã khóa chức anwng bình luận công khai - Ảnh chụp màn hình Nhiều người cho rằng có lẽ vị đại gia này cũng có đôi phần "e dè" thị phi từ cư dân mạng nên đã "khóa cho chắc". Hiện phía Hồ Văn Cường vẫn chưa có bất kỳ động thái nào phản hồi lại vời ngỏ của bầu Thụy.

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