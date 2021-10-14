Một nam ca sĩ đình đám showbiz Việt chia sẻ ảnh nhập viện phẫu thuật, lộ rõ vẻ tiều tụy, tay chằng chịt dây truyền nước khiến CĐM lo lắng, hoang mang

Trong khung hình, nam ca sĩ lộ rõ vẻ ngoài mệt mỏi xanh xao, anh viết: "Đối mặt với bệnh tật".

Chiều ngày 14/10, cư dân mạng bàng hoàng khi ca sĩ Minh Quân bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo bệnh nhân, tay chằng chịt dây truyền nước trên trang cá nhân. Trong khung hình, Minh Quân lộ rõ vẻ ngoài mệt mỏi xanh xao, anh viết: "Đối mặt với bệnh tật". Hình ảnh 'anh Thiên Lôi' lộ rõ vẻ mệt mỏi - Ảnh: FBVN Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít bạn bè, đồng nghiệp đã vào để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe, đồng thời động viên "anh Thiên Lôi" mau hồi phục. Theo chia sẻ bên dưới bài đăng, được biết, Minh Quân phải nhập viện để phẫu thuật dạ dày.

Nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận hỏi han sức khỏe nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Minh Quân cho hay nhập viện để phẫu thuật dạ dày - Ảnh chụp màn hình Trước sự quan tâm ấm áp của fan hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp, nam ca sĩ đã gửi lời cảm ơn và hé lộ tình hình hiện tại: "Cháu, em xin trân trọng cảm ơn mọi người đã quan tâm, thăm hỏi ạ! Em được chỉ định mổ nội soi dạ dày bởi bác sĩ đầu ngành nên sớm khỏe thôi ạ. Đến tuổi rồi đi xét nghiệm tổng quát ra nhiều thứ bệnh liên quan lắm ạ. Mọi người nên thường xuyên đi xét nghiệm nhé!". Trước đó, vào trưa 27/9, ca sĩ Minh Quân từng kiến dư luận xôn xao khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với nội dung đầy ẩn ý. Anh viết: "138 đơn tố cáo! Nhất chị!". Tuy nhiên sau đó ít phút đã vội vàng cho "bay màu".

Bài đăng gây tranh cãi trước đó - Ảnh chụp màn hình Minh Quân sinh năm 1980, sở hữu vẻ ngời điển trai, nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng. Nam ca sĩ có album đầu tay vào năm 2001 mang tên Bước phiêu bồng. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc của nam ca sĩ cũng được yêu thích như Dẫu có lỗi lầm, Nụ hôn nồng cháy, Dòng sông dĩ vãng… Anh cũng khiến khán giải vô cùng yêu mến khi xuất hiện với vai diễn "Thiên Lôi" trong chương trình Táo Quân.

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